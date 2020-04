Pierwsze, co mnie zaskoczyło, to dynamika rozgrywki. Przyzwyczajony do szaleńczego tempa, skoków i ślizgów w Warzone musiałem chwilę pograć by przestawić się na dość statyczny Valorant, w którym postacie wydawały mi się poruszać w smole. Musiałem też na nowo zrozumieć co to znaczy celowanie i z pokorą przyjąć kulki od przeciwników, którzy wyćwiczeni w CS:GO doskonale wiedzieli jak umieścić je w najczulszych hitpointach mojej postaci. Strzelanie na tak zwaną „pałę” na nic się tu zda, a kiedy wróg opanował już umiejętności swojej postaci i doskonale wie kiedy oraz jak je rzucić, byłem bezsilny i padałem przy pierwszym starciu. Kluczowa jest też znajomość mapy, najlepszych punktów do osadzenia oraz drużynowa komunikacja – bez tego nie ma nawet co podchodzić do Valorant. Co do samych umiejętności, nie są one tak spektakularne jak w Overwatch i widać, że Riot starał się dać im walor strategiczny, ale widowiskowy jak u Blizzarda. Są radary pokazujące przeciwników, kałuże w których wróg będzie spowolniony czy sztuczne ściany blokujące przejście. Nie zastąpią one celnego oka i szybkiego palca na spuście, ale potrafią sporo namieszać w szeregach przeciwnej drużyny.