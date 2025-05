Nie daj się nabrać na "promocje". Sklep wie, jak cię podejść

Rabat często przyciąga klientów, ale bywa też powodem frustracji. Z badania UOKiK wynika, że 80% ankietowanych wskazuje na promocje, przy wyborze sklepu stacjonarnego. W przypadku zakupów online ten odsetek jest jeszcze wyższy – dla 82% promocje są najważniejsze, obok ceny produktu i kosztów dostawy. Najchętniej korzystamy z rabatów na codzienne produkty: żywność, kosmetyki, chemię gospodarczą, ubrania i elektronikę. Aż 40% respondentów trafia do sklepów internetowych, klikając w reklamy promocyjne, a w sklepach tradycyjnych połowa klientów skupia się na towarach z wyraźnie oznaczoną obniżką.

Promocje są decydujące dla 70% osób kupujących artykuły spożywcze, a niemal 40% sięga po przecenione produkty bez wcześniejszego planu. Podobne zachowania dotyczą kosmetyków, chemii i ubrań – rabaty często prowadzą do zakupu większej ilości towarów. Badanie pokazało też, że wielu konsumentów ma trudności z prawidłowym obliczeniem rzeczywistej wartości zniżki – symbol „%” bywa mylący, zwłaszcza gdy odnosi się do niejasnych cen wyjściowych lub promocji na drugi produkt.

Promocje mają istotny wpływ na cały proces decyzyjny konsumentów. Począwszy od momentu zetknięcia się z reklamą, poprzez skupienie uwagi na określonych produktach w sklepie, aż po finalny wybór produktu. Zniżka działa jak magnes, a znak „%” buduje automatyczne poczucie korzyści i silniej przyciąga uwagę niż zwykły opis promocji. Jeśli jednak komunikat jest nieczytelny, klient może zostać wprowadzony w błąd. Przejrzystość leży po stronie sprzedawców. Transparentne zasady to dziś konieczność, a nie marketingowa opcja.

– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Promocje pod okiem UOKiK. Na co zwracać uwagę?

Zapytaliśmy konsumentów o ich doświadczenia z rozumieniem prezentowania cen promocyjnych w sklepach stacjonarnych i internetowych. Interesowały nas przede wszystkim sposoby przedstawienia promocji i obniżek. Zdecydowana większość konsumentów, bo aż 85 proc. spotkała się z terminem „najniższa cena z 30 dni przed obniżką”. Niepokoi nas jednak fakt, że jednocześnie ponad połowa z nich wskazała na trudności w odnalezieniu informacji o takiej cenie podczas zakupów w promocji. Taki obowiązek mają sprzedawcy, ponieważ wynika on z implementacji dyrektywy Omnibus.

– podkreśla Tomasz Chróstny.

Jakie wyniki przyniosło badanie zlecone przez UOKiK?

74 proc. konsumentów doświadczyło trudności w zrozumieniu ceny promocyjnej lub wskazało przyczyny tego problemu.

47 proc. badanych w ramach spontanicznych odpowiedzi dotyczących niejasnych warunków promocji wskazało, że problem dotyczy promocji związanych z zakupem więcej niż 1 produktu.

54 proc. ankietowanych przyznaje, że korzystając z promocji, kupuje więcej artykułów spożywczych, niż planowało.

Co możemy robić jako zwykli konsumenci? UOKiK ma kilka wskazówek, z czego najważniejsza jest świadomość i konieczność porównywania cen – i to nie tylko między różnymi sklepami. Sprawdzajmy przede wszystkim to, jak wyglądała poprzednia cena, gdyż sklep ma obowiązek informowania o zmianach cen w ostatnich 30 dniach. Ważne jest zaznajomienie się z regulaminem promocji. Choć często mamy tam do czynienia z zawiłymi paragrafami, warto upewnić się, czy cena promocyjna obowiązuje przy każdym zakupie, czy wyłącznie przy spełnieniu dodatkowych warunków (np. zakup dwóch konkretnych produktów). Nie można też zapominać o wstrzemięźliwości. Sprawdzajmy, czy naprawdę potrzebujemy kolejnego zakupu tylko dlatego, że jest w promocji.

Z pełną treścią badania „Wpływ promocji na zachowania zakupowe” możecie zapoznać się na stronach UOKiK. Zostało ono przeprowadzone przez firmę ARC Rynek i Opinia sp. z o.o. metodą CAWI w maju 2024 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 2019 osób w wieku 15–65 lat.