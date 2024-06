Moto g85 5G: technologia w zasięgu ręki

Motorola moto g85 5G to przykład tego, jak nowoczesne technologie stają się coraz bardziej dostępne. Inspirując się designem z wyższej półki, z zakrzywionymi bokami ekranu, moto g85 5G wygląda na przedstawiciela znacznie wyższego segmentu. Model ten oferuje wyświetlacz pOLED FHD+ o przekątnej 6,7 cala i odświeżaniu 120 Hz i jasności nawet 1600 nitów. Ekran chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 5, które w segmencie do 1500 złotych jest raczej rzadkością. Nowością w moto g85 5G jest przeprojektowany moduł głównego aparatu z matrycą 50 MP firmy Sony z rodziny Lytia 600, który umożliwia robienie wyraźniejszych zdjęć nawet w słabym oświetleniu. Stabilizacja optyczna (OIS) pozwala na fotografowanie z ręki, a obecność ultra szerokokątnego obiektywu z sensorem o rozdzielczości 8 MP daje jeszcze więcej możliwości. Przedni aparat ma natomiast aż 32 MP i jasny obiektyw f/2.4.

Pod względem wydajności, moto g85 5G również nie ma się czego wstydzić. Model ten napędzany jest przez procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 z 12 GB pamięci RAM, rozszerzalnej dzięki funkcji RAM Boost nawet do 24 GB. Użytkownik ma do dyspozycji 256 GB pamięci wewnętrznej na dane (UFS 2.2), z możliwością rozbudowy o dodatkowy 1 TB za pomocą karty microSD. Bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem TurboPower 33 W zapewnia długi czas pracy oraz szybkie ładowanie. Warto również zwrócić uwagę na funkcje multimedialne, takie jak głośniki stereo Dolby Atmos, które generują mocny bass, oraz wsparcie dla standardu eSIM. Moto g85 5G to smartfon, który łączy w sobie zaawansowane funkcje z przystępną ceną, czyniąc go atrakcyjnym wyborem dla wielu użytkowników.

Kontynuując zapoczątkowaną w ubiegłym roku tradycję zastosowania w serii moto g tej samej klasy wykończenia co w droższej serii edge, moto g85 5G trafia na rynek w wariantach z pleckami z wegańskiej skóry. Użytkownicy mogą wybierać spośród trzech wersji kolorystycznych inspirowanych barwami Pantone: szarej (szkło akrylowe - PMMA), oliwkowej oraz fioletowej (skóra wegańska). Smartfon Motorola moto g85 5G (12/256 GB) w Polsce będzie dostępny już w nadchodzących dniach, w rekomendowanej cenie detalicznej 1499 zł. Można go będzie zakupić w sieciach sprzedaży: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet, a także na stronach eLenovo oraz Sferis. Smartfon trafi również do oferty operatorów: Play, Orange i T-Mobile.