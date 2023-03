Zacznijmy od tego, że takie rzeczy we flagowej linii smartfonów nie powinny mieć miejsca. Ale niestety mają, więc dobrze, że przynajmniej Samsung szybko reaguje.

Chodzi oczywiście o szeroko omawiane na wszystkich forach opóźnienie migawki przy robieniu zdjęć. Co bardzo często skutkuje rozmazaną i nieostrą fotografią. Nie ma się co dziwić, że kupując tak drogi smartfon zwraca się uwagę każde potknięcie producenta. W dodatku tu dotyczy to możliwości fotograficznych, a to właśnie za nie płacimy we flagowych urządzeniach. Trzeba też jednak dodać, że problemy nie dotyczą wszystkich urządzeń, a na forach wypowiadają się osoby które shutter lag mają, jak i takie, których smartfony działają idealnie.

Samsung nigdy oficjalnie nie odniósł się do informacji o tej przypadłości. Ale wiadomo było, że firma szykuje odpowiednią poprawkę. Bo na szczęście jest to wada wynikająca z błędów czy niedociągnięć oprogramowania, a nie fizycznej konstrukcji urządzeń.

Producent wyszczególnia aż 9 obszarów w których zostanie poprawiona praca kamery. Przyznacie, że to sporo. Dotyczą one w pierwszej kolejności przyspieszenia działania AF, co ma zlikwidować problemy z rozmazaniem i ostrością. Poza tym poprawiono ostrość w szerokim kącie przy nagraniach video z małą ilością światła. Naprawiono również błąd, przez który niektórzy użytkownicy widzieli zielone paski z lewej strony wyświetlacza podczas robienia zdjęć selfie. Lepsza ma być też w tym obiektywie stabilizacja wideo przy 60 FPS.

Część nowych właścicieli Samsungów skarżyła się na problemy z rozpoznawaniem twarzy po zakończeniu video rozmowy. Ten błąd również naprawiono.

W pierwszej kolejności aktualizację dostają użytkownicy w Korei. Ale oczywiście będzie ona udostępniana w innych rejonach świata, w tym również w Europie. Jeśli więc ktoś nie jest zadowolony z jakości zdjęć w swoim Galaxy S23, wkrótce jego problemy mogą zostać rozwiązane.

