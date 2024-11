Ten spin-off "Gry o Tron" mógłby podbić serca widzów. Autor książek zdradza co się stało z projektem

"Gra o Tron" może i rozmieniła się na drobne, ale nie zmienia to faktu że seria wciąż przyciąga miliony widzów i czytelników na całym świecie. George R.R. Martin w pocie czoła pracuje nad nowymi przygodami bohaterów, zaś miłośnicy serialowych adaptacji co rusz mogą oglądać ich nowe wcielenia.

George R.R. Martin poza pisaniem powieści - aktywnie też dodaje wpisy na swoim prywatnym blogu. I w ostatnim wpisie autor wspomina, że trwały prace nad serialem o Braavos. Niestety, te zostały przerwane i... nic nie wskazuje na to, by coś w temacie miało się zmienić. Teraz wiemy dlaczego.

George R.R. Martin o przerwanych pracach nad spin-offem "Gry o Tron"

Autor wspomina, że inspiracją do stworzenia Wolnego Miasta była wizyta w Amsterdamie. To właśnie to europejskie miasto, współ z Pragą i Wenecją, posłużyło mu jako pierwowzór. Pisał on serialową historię, która póki co trafiła na półkę. Nie oznacza to jednak, że nigdy się jej nie doczekamy. Jest bowiem szansa, że za jakiś czas Martin powróci do tematu i... kto wie. Może nie skończy się wyłącznie na formie czytanej, a historia doczeka się również adaptacji.

Pewnego dnia muszę napisać historię o Braavos, którą przygotowywaliśmy dla HBO. Niestety, odłożyli ją na półkę kilka lat temu, ale to nie znaczy, że do niej nie wrócę... oczywiście po zakończeniu "Wichrów Zimy". Może wtedy będę miał wystarczająco dużo wolnego czasu, by ponownie odwiedzić Amsterdam.

Z serią tą wielu widzów wiązało ogromne nadzieje. Bogate miasto dawało sporo potencjalnych kierunków w którym można było rozwijać historię. Niestety, HBO na tę chwilę zdecydowało się przerwać projekt -- ale jako że Martin wciąż widzi w projekcie potencjał to kto wie. Może za jakiś czas faktycznie doczekamy się dedykowanego Braavos spin-offu.