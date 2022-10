Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics i Unitree to firmy, które podpisały zobowiązanie oraz - co więcej - nawołują innych do zrobienia tego samego. Plan sześciu gigantów w tej dziedzinie jest prosty: koniec z produkowaniem robotów, które "mogą jakkolwiek skrzywdzić ludzi".

Firmy obawiają się, że robotyka może zostać wykorzystana w złych celach. Czy słusznie?

Oświadczenie zaczyna się od tego, że podpisane firmy są jednymi z wiodących światowych spółek zajmujących się wprowadzaniem nowych generacji zaawansowanej robotyki mobilnej do społeczeństwa. Zaznaczono, że nowe generacje robotów są bardziej dostępne, łatwiejsze w obsłudze, bardziej autonomiczne, przystępne cenowo i adaptowalne, niż poprzednie generacje. Dodatkowo są zdolne do poruszania się w miejscach wcześniej niedostępnych dla technologii zautomatyzowanych lub zdalnie sterowanych - generalnie początek pisma skupiał się na tym, że obecny wygląd rynku robotów jest skrajnie inny od tego, z którym mieliśmy do czynienia jeszcze parę lat temu. To ma również przełożyć się na to, że roboty mogą w znacznym stopniu pomóc oraz przynieść ogromne korzyści społeczeństwu - chociażby jako współpracownicy w różnych pracach (domyślnie tych monotonnych, ciężkich lub niebezpiecznych) czy pomocnicy w codziennych, domowych obowiązkach.

Mimo wszystko, jak zawsze w przypadku nowych technologii, pojawiają się wątpliwości dotyczące wykorzystania całości w negatywny sposób. W oświadczeniu możemy przeczytać:

Podobnie jak w przypadku każdej nowej technologii oferującej nowe możliwości, pojawienie się zaawansowanych robotów mobilnych stwarza możliwość licznych nadużyć. Niektóre osoby mogą ich używać do naruszania praw obywatelskich lub do grożenia, krzywdzenia czy zastraszania innych. Szczególnie istotna jest kwestia uzbrojenia. Uważamy, że dodanie broni do robotów, które są zdalnie lub autonomicznie obsługiwane, szeroko dostępne dla społeczeństwa i zdolne do nawigacji do wcześniej niedostępnych miejsc, w których ludzie żyją i pracują, rodzi nowe ryzyko i poważne problemy etyczne.

Jest w tym sporo racji, lecz czy obawy są uzasadnione?

Okazuje się, że tak. Oświadczenie sześciu firm było motywowane tym, że coraz więcej ludzi dzieli się swoimi prowizorycznymi projektami, których celem jest uzbrajanie dostępnych już na rynku robotów - i z tego względu postanowili opublikować swoje zobowiązanie jak najszybciej, nie zwlekając z całym ogłoszeniem. Firmy jasno deklarują, że nie wspierają pomysłu uzbrajania robotów, a taka operacja mogłaby wyłącznie zaszkodzić zaufaniu publicznemu - w dalszej części oświadczenia mamy do czynienia z bardzo istotną deklaracją:

Zobowiązujemy się, że nie będziemy uzbrajać naszych robotów ogólnego przeznaczenia o zaawansowanej mobilności ani opracowanego przez nas oprogramowania [...] i nie będziemy wspierać w tym innych. Jeśli będzie to możliwe, dokładnie przeanalizujemy zamierzone działania naszych klientów, aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa. Zobowiązujemy się również zbadać rozwój funkcji technologicznych, które mogą złagodzić lub zmniejszyć te zagrożenia.

Technologie rządowe to osobna kwestia

Firmy zaznaczyły również, że działalność oraz technologie wybranych narodów oraz agencji rządowych to całkowicie osobna sprawa i nie ingerują w sposoby dbania o bezpieczeństwo. W dalszej części oświadczenia mogliśmy przeczytać, że firmy zdają sobie sprawę, iż samo ich zaangażowanie to za mało, żeby zapobiec wszystkim potencjalnym zagrożeniom - z tego względu nawołują wszystkich decydentów do współpracy i liczą na wsparcie różnych organizacji, programistów czy badaczy w tym, aby zwyczajnie nie tworzyć, nie autoryzować, nie wspierać ani nie umożliwiać dołączania broni do robotów.

Całe oświadczenie zostało zakończone piękną myślą dotyczącą tego, że korzyści wynikające z właściwego korzystania z robotów są znacznie większe niż ryzyko związane z negatywnym korzystaniem z tej technologii - a jeśli wszystko pójdzie dobrze, to ludzie i roboty mogą w przyszłości ze sobą współpracować i wspólnie podejmować wiele wyzwań. Co o tym myślicie?

