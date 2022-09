Zamiast ratować zwierzęta i klimat CIA pompuje kasę w przywrócenie mamutów do życia

Przywracanie do życia wymarłych gatunków zwierzą to obiekt fascynacji naukowców już od wielu lat. Od czasu do czasu słyszymy rozbudzające wyobraźnie opowieści o ostatnich szlifach w przygotowywaniu technologii, która niejako pozwoli nam poczuć namiastkę prehistorii. Ostatecznie jednak do tej pory nigdzie nie widać żyjących mamutów, przez co plany te nigdy nie wychodzą poza dokumentację badaczy. Następne pięciolecie może być jednak przełomowe, bowiem za deekstyncję dawno wymarłych stworzeń bierze się samo CIA.

Pieniądze podatników na wskrzeszenie prehistorycznych stworzeń

Zależna od amerykańskiej agencji wywiadowczej firma In-Q-Tel przez ostatnie 20 lat działalności zajmowała się szeroko pojętym inwestowaniem w technologię zwiększającą krajowe bezpieczeństwo. Wszystko wskazuje jednak na to, że podmiot ma zamiar wpłynąć na zupełnie nowe wody. Do portfolio firmy dołączyła grupa Colossal Biosciences, która pracuje nad wskrzeszeniem mamuta włochatego.

Wejście Colossal Biosciences pod skrzydła CIA oznacza, że pieniądze podatników posłużą do przywrócenia na ziemię bliskiego kuzyna słonia azjatyckiego, który wymarł około 4 tysięcy lat temu. Pomysł jest imponujący, ale już na tym etapie pojawiają się pierwsze głosy krytyki. Problemem jest przede wszystkim naturalne środowisko mamuta, które nie istnieje już na ziemi podobnie jak samo zwierze. Drugą kwestią wzbudzającą wątpliwości jest faktyczna przydatność zwierzęcia w ekosystemie, zwłaszcza biorąc pod uwagę ogromne środki, konieczne do sfinansowania projektu. Ponadto nawet jeśli założymy, że eksperyment się uda, to zwierzęta nie będą w stu procentach tymi samymi stworzeniami, które przemierzały rozległe obszary Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji tysiące lat temu.

A co jeśli prawda leży zupełnie w innym miejscu? Co jeśli CIA – jako agencja wywiadowcza – chce stworzyć tajnych mamucich agentów? Nikt przecież nie uwierzy w jego istnienie, bo powszechnie wiadomo, że mamuty wyginęły, zatem genialną przykrywkę na start mają jak w banku. A tak na poważnie, to naukowcy z Colossal Biosciences uważają, że sukces eksperymentu może pomóc w wyleczeniu wirusa opryszczki u słoni azjatyckich i otworzyć drogę do wskrzeszania nowych gatunków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to firma przejdzie do wdrażania procesu deekstyncji wilk workowaty i legendarnego ptaka dodo. Czy to się uda? Tego dowiemy się w przeciągu najbliższych pięciu lat.

