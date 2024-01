Uważnie rób zakupy na Allegro. Ta zmiana może być problematyczna

Podczas robienia zakupów na Allegro musicie zachować więcej uwagi, jeśli zechcecie wybrać dokładny sposób dostawy paczki pod wskazany adres. Oto, jak to zrobić.

Allegro, jedna z najpopularniejszych platform zakupowych w Polsce, wprowadziła niedawno istotne zmiany w zasadach dostawy. Nowością jest fakt, że podczas składania zamówienia nie będziemy już mogli wybrać konkretnego przewoźnika do dostarczenia paczki. To efekt wprowadzenia nowych zasad, które obowiązują zwłaszcza dla zamówień objętych darmową dostawą Smart! o wartości przekraczającej 65 złotych.

Tradycyjnie, użytkownicy Allegro mieli możliwość wyboru spośród kilku dostępnych przewoźników, takich jak DPD, DHL czy UPS. Teraz jednak, gdy zamówienie kwalifikuje się do darmowej dostawy Smart!, platforma ukrywa nazwy przewoźników. Na etapie składania zamówienia widzimy jedynie ogólne określenie - Kurier. Dopiero w podsumowaniu dowiemy się, która firma dostarczy naszą przesyłkę.

Jak wybrać firmę kurierską na Allegro kupując ze Smart!

Dla niektórych klientów taka zmiana może być problematyczna, zwłaszcza dla tych, którzy mają swoje preferencje co do konkretnego przewoźnika. W takiej sytuacji istnieje jednak opcja, aby samodzielnie wybrać kuriera. W formularzu dostawy i płatności pojawia się dodatkowa opcja - Kurier (bez nazwy przewoźnika). Zaznaczenie tej opcji pozwala nam samodzielnie wybrać konkretnego przewoźnika spośród dostępnych.

Zmiana budzi różne opinie. Niektórzy użytkownicy uważają, że to ułatwia i przyspiesza proces zakupu, podczas gdy inni wolą zachować kontrolę nad wyborem przewoźnika. Allegro nie precyzuje, jakie kryteria są brane pod uwagę przy wyborze przewoźnika, gdy klient nie dokona własnego wyboru.

Zmiany w programie Allegro One

To jednak nie jedyna modyfikacja na Allegro. Platforma informuje także o zmianach w programie lojalnościowym Allegro One, gdzie użytkownicy otrzymują dodatkowe korzyści za odbiór przesyłek z automatu Allegro One Box. Zmiany te obejmują zerowanie licznika odebranych przesyłek po roku, nową kolejność przyznawania nagród oraz konieczność uzupełnienia informacji o odebraniu przesyłki w przypadku nagrody w postaci posadzenia drzewa.