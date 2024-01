Najlepsze technologiczne aukcje na WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jak co roku w styczniu zbiera fundusze, aby wyposażać szpitale w niezbędny sprzęt. W tym roku WOŚP planuje zakup urządzeń do diagnostyki obrazowej (m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne) diagnostyki czynnościowej (m.in. polisomnografy i przenośne spirometry), diagnostyki endoskopowej (m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy) rehabilitacji i torakochirgurgii (m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy).

Jak co roku też z Orkiestrą współpracuje Allegro i to właśnie w tym serwisie możemy wylicytować wiele ciekawych rzeczy i przeżyć, a pieniądze, które wpłacimy, zasilą konto fundacji. W akcji biorą udział najbardziej znani sportowcy (m.in. Bartosz Zmarzlik), aktorzy, celebryci, firmy, ale także i zwykłe osoby, które wystawiają na ten cel bardzo ciekawe przedmioty.

Jest więc to gratka dla fanów technologii. Przyjrzeliśmy się aukcjom, które obecnie znajdują się na Allegro, aby wyłowić z nich te najciekawsze, które mogą przypaść Wam do gustu.

Jeżeli jesteście z Wrocławia lub okolic, możecie wynająć na swoją imprezę wyjątkowego barmana. Robbie Drink sam przygotuje gościom zaplanowane drinki, a aukcja obejmuje wynajęcie, transport i obsługę robota na 8-godzinnym wydarzeniu. Jest to więc zdecydowana gratka, choć bardziej atrakcyjna dla firm, niż dla osób prywatnych.

Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, jak wygląda sekret tworzenia nagrań na żywo z największych imprez — teraz macie szansę się o tym przekonać. Zwycięzca/Zwyciężczyni będzie miał/a możliwość spotkania się z realizatorami wizji, dźwięku oraz ludźmi obsługującymi całą technologię, dzięki której Polacy mogą oglądać Finał w swoich domach.

Kolejna wyjątkowa gratka dla fanów technologii. Lasery są bowiem wykorzystywane w wielu miejscach, od myszek komputerowych po skomplikowane przyrządy pomiarowe. Jak jednak tworzy się wiązki takiego lasera? O tym będzie mogła przekonać się osoba, która wygra licytację na WOŚP zorganizowaną przez Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Ta aukcja z pewnością zainteresuje miłośników elektromotoryzacji i fanów Elona Muska. Jest to pamiątka z wycieczki po linii produkcyjnej Gigafactory Berlin. Jest to serce ze specjalnej stali, z której tworzone są też szkielety Tesli model Y.

Jeżeli już jesteśmy w temacie motoryzacji, jedną z ciekawszych aukcji jest na pewno coś dla fanów retro, czyli odrestaurowany Maluch. Pomimo upływu lat Małe Fiaty cieszą się w naszym kraju niesłabnącym sentymentem, więc jeżeli ktoś chce, może sprawić sobie taki kolekcjonerski samochód.

Chyba jedną z najciekawszych (i najdroższych) aukcji na Allegro w tym momencie jest ta dotycząca domu modułowego od KENO. Firma oferuję dom (choć bardziej "kawalerkę) o powierzchni 26 m2 z antresolą 6,7 m2. Dom jest wykończony pod klucz i gotowy do zamieszkania, choć zwycięzca sam oczywiscie będzie musiał zadbać o takie elementy jak fundamenty i niezbędne przyłącza, a także transport domu na wybrane miejsce.

Jeżeli szukamy pomysłu na weekendową wycieczkę, dlaczego by nie wynająć samochodu, który... oczyszcza planetę? Toyota Mirai to samochód, który nie tylko napędzany jest elektrycznie i wodorowo, ale także ma także innowacyjny katalityczny filtr wbudowany we wloty powietrza, które jest doprowadzane do ogniw paliwowych, usuwający od 90 do 100% zanieczyszczeń o średnicy od 0 do 2,5 mikronów z powietrza. Oznacza to, że powietrze opuszczające układ napędowy Mirai jest czystsze niż pobierane z otoczenia, a pokonanie 10 tysięcy km oczyszcza powietrze dla jednej osoby na 1 rok.

Jeżeli natomiast współczesna technologia nie jest dla was odpowiednia, co powiedzielibyście na przejażdżkę jako pasażer w kultowym Fordzie GT40, który czterokrotnie wygrywał wyścig Le Mans w latach 60'tych? Dziś możecie zrealizować to marzenie i doświadczyć tego na Silesia Ring.

A jakie są wasze ulubione licytacje technologiczne na tegorocznym WOŚP?