Uważaj, w co inwestujesz. Nie daj się nabrać na reklamy w internecie

Wielokrotnie informowaliśmy Was o różnych zagrożeniach czyhających w internecie - oraz o działaniach przestępców wykorzystujących różne techniki manipulacyjne do osiągnięcia swojego celu. Głównie wyciągnięcia od nas pieniędzy. I niestety okazuje się, że wciąż niektórzy nabierają się na ich sztuczki - zachęcani łatwym zarobkiem. Choć można liczyć, że kolejne historie otworzą w końcu oczy i sprawią, że będziemy bardziej ostrożni z tym, co robimy w sieci, rzeczywistość weryfikuje te nadzieje.

Zapewne wielu z was natknęło się w internecie na reklamy które zachęcały do szybkiego pomnożenia pieniędzy. W jaki sposób? Oczywiście wystarczą inwestycje w kryptowaluty. Gwarancja szybkiego zysku, niski prób wejścia i proste zasady gry. Brzmi jak marzenie każdego. Tak też było w przypadku mężczyzny z powiatu olsztyńskiego, który stracił na tego typu przekręcie prawie pół miliona złotych. Szybko okazuje się, że to zwykła ściema i na koncie złodziei lądują nasze oszczędności – niekiedy całego życia. Jednak kryptowaluty nie są jedynym wabikiem na potencjalne ofiary. Kilka miesięcy temu informowaliśmy o oszustwach związanych z oferowaniem inwestycji w złoto i minerały.

Mieszkanka powiatu sulęcińskiego znalazła w sieci reklamę firmy, która zajmowała się tego typu przedsięwzięciami. jak się okazało, ostatecznie nie zarobiła, a straciła 62 tys. złotych. Było też oszustwo na analityka danych w NATO - tu kobieta straciła 650 tys. złotych, które bezmyślnie przelała do obcego człowieka licząc na wakacyjny urlop z Kanadyjczykiem stacjonującym w Polsce. Jak wynika z Raportu IOCTA Europolu tego typu oszustwa są jednym z najszybciej rozwijających się rodzajów cyberprzestępstw, generującym milionowe straty i dotyczącym tysięcy ofiar.

Inwestujesz? Daj sobie czas. Sprawdzaj, czytaj, pytaj!

Dziś, z okazji Światowego Dnia Konsumenta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów startuje z kampanią społeczną ostrzegającą przed fałszywymi inwestycjami.

To bardzo ważne, aby jak najszerzej informować i ostrzegać konsumentówprzed fałszywymi inwestycjami. Cyberoszuści nie ustępują – w zależności od trendów, tworzą nowe sposoby wyłudzania środków finansowych, doskonalą chwyty socjotechnicze i pułapki. Podszywają się pod znane osoby czy też duże i cenione firmy. I niezmiennie – obiecują szybki, łatwy i wysoki zysk. Uważajmy! Te oszustwa mogą prowadzić do utraty oszczędności życia.

– apeluje Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Co w ramach kampanii przygotował UOKiK? To przede wszystkim spoty skupiające się na promowanych w internecie inwestycjach wykorzystujących bezprawnie wizerunek celebrytów, gwiazd sportu lub rozrywki, a także znanych firm i marek. To właśnie sięganie po "znane twarze" ma uwiarygadniać całe przedsięwzięcie. Przestępcom pomaga w tym AI, która tworzy wizerunek znanych osób. Jak informuje Urząd, charakter oszustw częstą się zmienia, ale cel jest ten sam – wyłudzenie pieniędzy. Atak może dotyczyć pozyskania danych, np. loginów i haseł, lub działania wprost – nakłonienia do dokonania przelewów.

Spoty będą nieodpłatnie emitowane przez media publiczne w oparciu o art. 31 c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także przez nadawców komercyjnych, którzy zgodzili się na bezpłatne wsparcie kampanii.