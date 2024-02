Nowy Pakiet Ochronny OLX - nareszcie odzyskasz pieniądze za uszkodzony towar

Oczywiście, główna zasługa leży po stronie zgłoszeń oszukanych kupujących, którym przez myśl nie przeszło, iż korzystając z tego pakietu, nie są w żaden sposób chronieni przed otrzymaniem uszkodzonego towaru, a nawet innego modelu niż tego, którego dotyczyła oferta sprzedaży.

W czasie tych dwóch i pół roku, OLX poprawiało zasady towarzyszące Pakietowi Ochronnemu, jak na przykład po głośnej aferze, która to wybuchła po tym, jak jeden z oszukanych kupił na OLX PS4, a dostał PS2, platforma wykluczyła z wyłączeń przypadek otrzymania innego modelu niż w ogłoszeniu: Pakiet Ochronny na OLX - nadal możesz otrzymać uszkodzony przedmiot, ale już nie inny model.

Nadal jednak na liście wykluczeń pozostawały,- co było równie skandaliczne, przypadki otrzymania po zakupie uszkodzonych przedmiotów. Tu na szczęście pojawił się UOKiK, który nie tylko wymusił zmianę regulaminu pakietu w tym zakresie, ale również do zwrotu pełnych kosztów zakupu kupującym, którzy zgłaszali reklamacje od dnia pojawienie się Pakietu Ochronnego w dniu 24 sierpnia 2021:

Zwrot pieniędzy w ramach „Pakietu ochronnego”. Otrzymają go konsumenci, którzy spełnią następujące warunki: skontaktowali się z OLX od 24 sierpnia 2021 r. do dnia wprowadzenia zmian wynikających z decyzji ws. nieprawidłowo wykonanej transakcji, a spółka ich roszczenia odrzuciła, co konsumenci zakwestionowali. Dotyczy to również osób, które 15 dni przed wydaniem decyzji otrzymały informację o negatywnym rozpatrzeniu wniosku w ramach „Pakietu ochronnego”, ale nie zdążyły skontaktować się ze spółką. Będą mogły zrobić to teraz. Portal odda kwoty, które wydali na zakup produktu.

Interwencja UOKiK była na tyle skuteczna, iż OLX przystał na to rozwiązanie, zapewne by uniknąć wielomilionowej kary, ale i tak liczy się końcowy efekt i korzyści dla oszukanych kupujących. Kary finansowe trafiają do budżetu, a tu otrzymają je poszkodowani - komunikat OLX.

Nowe zasady dla kupujących na OLX

Od teraz zmienia się przede wszystkim sposób kupowania na OLX. W miejsce opcji: “Kup z Przesyłką OLX”, pojawi się samo: "Kup", po czym dopiero będziemy mieli możliwość zdecydowania czy kupujemy za pośrednictwem OLX, czy bezpośrednio u sprzedawcy, ustalając z nim indywidualnie warunki transakcji. To ważne o tyle, że z Pakietu Ochronnego będziemy mogli skorzystać tylko w przypadku wyboru „Przesyłki OLX” oraz zapłaty za towar z wykorzystaniem „Płatności OLX”.

I tak, w nowej odsłonie z poprawionym regulaminem, Pakietem Ochronnym zostaną objęte następujące przypadki:

1. otrzymanie pustej paczki;

2. wystąpienie rozbieżności między otrzymanym przedmiotem a ogłoszeniem, na przykład:

różnice wynikające z tytułu, opisu, zdjęć towaru, jego rodzaju, ilości, funkcjonalności). W odniesieniu do przedmiotów z elementami cyfrowymi – również kompatybilności;

brak cech, o których sprzedawca zapewniał w treści ogłoszenia;

inny kolor przedmiotu;

inny rozmiar, gdy był on jednoznacznie wskazany w treści ogłoszenia;

uszkodzenie przedmiotu , o którym kupujący nie wiedział przed zawarciem transakcji;

przedmiot używany, gdy w ogłoszeniu był określony jako nowy, a ze zdjęć i innych materiałów wynikało, że przedmiot jest wolny od wszelkich śladów używania;

przedmiot niekompletny, gdy ogłoszenie jednoznacznie wskazywało elementy towaru i jest brak, któregoś z tych elementów.

Prawda, że inaczej to już brzmi? Jak będzie działać, dowiemy się już niebawem. Z nowym regulaminem OLX i z załącznikiem odnoszącym się do nowych zasad obowiązujących w Pakiecie Ochronnym, możecie zapoznać się pod tym linkiem. Nie martwcie się terminem jego obowiązywania od 14 marca,- zmiany trzeba ogłosić z wyprzedzeniem, ale nowe zasady obowiązują od dnia 27 lutego 2024.

Źródło: OLX.

Stock Image from Depositphotos.