Jak stracić pół miliona złotych w kilka chwil?

To niesamowite, że ludzie wciąż się łapią na oszustwa na "krypto". Nie dajcie się nabrać, że w kilka chwil staniecie się milionerami. Oszuści wykorzystają waszą żądzę pieniądza i wyczyszczą wam rachunki... Ta historia to przestroga.

Wielokrotnie informuje Was o różnych zagrożeniach czyhających na nas w internecie - oraz o działaniach przestępców wykorzystujących różne techniki manipulacyjne do osiągnięcia swojego celu. Głównie wyciągnięcia od nas pieniędzy. I niestety okazuje się, że wciąż niektórzy nabierają się na ich sztuczki - zachęcani łatwym zarobkiem. Może kolejna historia otworzy w końcu oczy i sprawi, że będziemy bardziej ostrożni z tym, co robimy w sieci.

Przed weekendem do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zgłosił się mieszkaniec powiatu olsztyńskiego. Poinformował on, że padł ofiarą oszustów. W czerwcu tego roku natknął się on na reklamę w internecie, która zachęcała do szybkiego pomnożenia pieniędzy. W jaki sposób? Oczywiście wystarczą inwestycje w kryptowaluty. Po rozmowie telefonicznej z osobą podającą się za brokera finansowego, pokrzywdzony dowiedział się podstawowych informacji na temat prowadzonych inwestycji.

Uwaga na oszustów. Szybki zysk z kryptowalut? To się nie uda

Zachęcony szybkim zyskiem, mężczyzna wykonał kilka przelewów na wskazane przez oszustów konta, a następnie zainstalował na swoim telefonie aplikację, którą podsunęli mu "doradcy". Chodziło o apkę do obrotu zainwestowanymi środkami, którą mężczyzna zainstalował także na telefonie żony. Oprócz tego, oszuści poprosili o zainstalowanie aplikacji "bankowości internetowej" - i to pozwoliło im na dostęp do kont bankowych nie tylko seniora, ale także jego najbliższych. Mężczyzna zorientował się, że padł ofiarą oszustów w momencie, w którym z rachunków bankowych zniknęły oszczędności, a także zaciągnięto na nie pożyczki bankowe. Łączna suma strat to 485 tysięcy złotych.

Policja ponownie przestrzega przed pozornie atrakcyjnymi ofertami szybkiego zysku:

Podejmując decyzje finansowe, zachowajmy zdrowy rozsądek i dużą ostrożność. Przed jej podjęciem dokładnie zweryfikujmy wiarygodność i rzetelność podmiotu, z którym zamierzamy współpracować. Zanim zaczniemy inwestować, warto zapoznać się i zrozumieć zasady działania poszczególnych instrumentów finansowych. Warto przeczytać komentarze na temat danego podmiotu. Nigdy nikomu nie wolno udostępniać swojego konta bankowego i danych logowania. Tylko posiadacz konta może się do niego logować i wykonywać transakcje. Jeżeli konsultant proponuje zainstalowanie oprogramowania do zdalnego zarządzania pulpitem to można być pewnym, że jest to oszustwo. O wszelkich próbach oszustwach należy natychmiast powiadomić służby.

