Uważaj na problematyczną kwestię Map Google. Masowe skargi użytkowników

W ostatnich tygodniach przybywa coraz więcej skarg ze strony użytkowników Map Google na działanie aplikacji. Jak powszechnie wiadomo, to jeden z najpopularniejszych produktów w swojej kategorii, po który każdego dnia sięgają miliony użytkowników na całym świecie, dlatego też żadne problemy nie mogą przejść niezauważone. A ostatnio takowych pojawia się coraz więcej - i jednym z najbardziej dotkliwych, na który stale skarżą się użytkownicy, jest brak opcji wyświetlania alternatywnych tras podczas jazdy. Problem ten dotyczy zarówno aplikacji na smartfonach, jak i w obrębie systemu Android Auto.

Nawigacja z Mapami Google bez alternatywnych tras. Użytkownicy skarżą się na irytujący problem

Zazwyczaj Mapy Google oferują użytkownikowi kilka możliwych wariantów trasy, uwzględniając przy tym bieżące warunki drogowe. System sugeruje drogi szybsze lub zbliżone czasowo do obecnej trasy, a użytkownik może łatwo przełączyć się na inną opcję jednym kliknięciem. Niestety, ta funkcjonalność dla wielu użytkowników przestaje być dostępną. Nie są im już wyświetlane żadne alternatywne opcje, co zmusza kierowców do podążania jedynie główną trasą wskazaną przez aplikację.

Zgłoszenia o problemach napływają z różnych źródeł: od użytkowników na oficjalnych forach Google, przez media społecznościowe, na Reddicie kończąc. Warto mieć na uwadze, że problem pojawia się zarówno w aplikacji Map Google na Androidzie, iOS, jak i w Android Auto. Zwłaszcza ten ostatni jest irytujący dla wielu kierowców, bo przekłada się bezpośrednio na komfort jazdy. Na chwilę obecną nie wiadomo, co właściwie jest przyczyną tego błędu. Najprawdopodobniej jest to usterka związana z jedną z ostatnich aktualizacji aplikacji Map Google, choć trudno jednoznacznie wykluczyć, że jest to problem po stronie serwerów Google. W przypadku użytkowników Apple CarPlay sytuacja nie jest do końca jasna: część osób zgłasza problemy z płynnością działania aplikacji, jednak nikt nie informuje, jakoby zniknęły tam alternatywne trasy.

Niestety: na tę chwilę nie ma żadnego rozwiązania tego problemu. Najlepszym co mogą zrobić użytkownicy, jest sprawdzenie, czy dostępna jest nowa aktualizacja aplikacji lub ewentualnie przywrócenie poprzedniej wersji z poziomu pliku APK z nadzieją, że to pomoże. Google, póki co, nie zabrało głosu w temacie, a skarg przybywa. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że firma w najbliższych dniach zaktualizuje aplikację i problemy znikną.

