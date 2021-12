UWANT Spot Cleaner. Skuteczna walka z plamami i zabrudzeniami

Odkurzacze piorące zawsze kojarzone są z dużymi, nieporęcznymi maszynami, które oprócz funkcji prania, pozwalają na tradycyjne odkurzanie “na sucho”. W głównej mierze skierowane są do czyszczenia dużych powierzchni. Na rynku znajdziecie również urządzenia, które zajmują się wyłącznie praniem. Te również często są duże i mało przydatne do codziennych zastosowań. A nie oszukujmy się. Jeśli macie w domu małe dzieci lub zwierzęta, to o pojedyncze plamy różnego rodzaju nie jest trudno. Jedzenie na dywanie, rozlany napój na fotelu, nieczystości pozostawione przez psa lub kota? Ciągłe sięganie po ciężki sprzęt w żaden sposób nie będzie wygodne. Alternatywą jest poręczny odkurzacz piorący przeznaczony do czyszczenia plam na niewielkich powierzchniach. Taki właśnie jest UWANT Spot Cleaner.

UWANT Spot Cleaner. Skuteczna walka z plamami

Plamy z kawy, herbaty, jedzenia, napojów gazowanych czy alkoholowych. Meble tapicerowane przyjmą wszystko, jednak gdy już zostaną poplamione, nie wyglądają atrakcyjnie. Szorowanie i wcieranie detergentów? Często kończy się niepowodzeniem, a czasami nawet większymi szkodami - plamy są rozmazane i bardziej widoczne. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi UWANT Spot Cleaner, który wyczyści zarówno sofy, wersalki, łóżka, materace, dywany, jak i tapicerkę samochodową (fotele i dywaniki). Urządzenie przyda się także do odświeżenia zasłon i firan, pluszowych zabawek, a nawet kurtek puchowych i innej odzieży. Zda egzamin w przypadku wielu tapicerowanych dekoracji i wyposażenia domu i mieszkaniu.

Jak sprawdza się UWANT Spot Cleaner do czyszczenia plam np. z dywanów? Zabrudzenia po napojach, także te zaschnięte, można w wielu przypadkach usunąć bez pozostawienia śladu. O ile nie powstały w skutek wylania czegoś, co nieodwracalnie uszkodzenia włókna lub wniknęły w nie tak głęboko, że bez profesjonalnego czyszczenia się nie obędzie. Po napełnieniu zbiornika czystą wodą i włączeniu UWANT Spot Cleaner wystarczy zwilżyć plamę i jej okolicę. Dysza wyposażona w spryskiwacz, miękką szczotkę i ssawkę jest wygodna i prosta w użyciu. Po odczekaniu kilku sekund, które są potrzebne do zwilżenia plamy, wystarczy kilka ruchów do usunięcia plamy. Jednoczesne dozowanie wody, szczotkowanie i odsysanie sprawia, że urządzenie radzi sobie z wieloma typami plam. Siła ssania UWANT Spot Cleaner jest na tyle duża, że wraz z zabrudzeniami wyciągnie z dywanu część wilgoci, co znacznie przyspiesza czas schnięcia.

Gdy plamy są uporczywe i trudne w usunięciu można sięgnąć po odpowiedni detergent, który wlewany jest do zbiornika na czystą wodę. Środek czyszczący powinien mieć pH powyżej 7 i musi zawierać niekorozyjne składniki. Następnie na urządzeniu trzeba przełączyć odpowiednim przyciskiem opcję z “Clean Mode” na tryb uporczywych plam. Zwiększone dozowanie wody z płynem i większa siła ssąca po kilku chwilach sprawią, że zaschnięte zabrudzenia z dywanu znikną. Maksymalna moc ssania UWANT Spot Cleaner 12 kPa powinna być wystarczająca do usunięcia większości plam z mebli tapicerowanych i dywanów. Dwa tryby działania odkurzacza piorącego pozwolą rozprawić się z nowymi jak i starymi plamami.

UWANT Spot Cleaner. Funkcje, na które warto zwrócić uwagę

Odkurzacz piorący UWANT Spot Cleaner wyposażony jest w system Self Cleaning. Samoczyszczenie dyszy oraz rury odprowadzającej pozwala zapomnieć o konieczności sprawdzania czy po sprzątaniu nie zostały ślady. System dodatkowo eliminuje nieprzyjemne zapachy z urządzenia, które mogły powstać w wyniku zalegania brudu, kurzu i bakterii. Do uruchomienia samoczyszczenia wystarczy jeden przycisk i kilkanaście sekund jego przytrzymania, by uporać się z zabrudzeniami samego odkurzacza.

Dzięki obrotowym kołom umieszczonym na spodzie odkurzacza, UWANT Spot Cleaner jest wygodny w przenoszeniu po domu lub mieszkaniu. Nie trzeba go dźwigać - wystarczy pociągnąć go za sobą. Jazda po płaskich powierzchniach jest płynna w każdym kierunku. Nie mogło jednak zabraknąć wygodnego uchwytu, który pomoże w sytuacji, gdy koła nie zdadzą egzaminu. Urządzenie waży 4,7 kg więc jego przenoszenie nie stanowi większego problemu. Po zakończonej pracy, opróżnieniu obu zbiorników i umieszczeniu dyszy w uchwycie, UWANT Spot Cleaner można schować do szafy, gdzie nie będzie zajmował dużo miejsca.

W połączeniu z przewodem o długości 5 m, z mechanizmem automatycznego wciągania, z odkurzacza można korzystać w każdym zakamarku wymagającym dokładnego czyszczenia z plam i zabrudzeń. Do tego zbiornik na czystą wodę o pojemności 1,8 l i osobny, 1,6-litrowy na nieczystości. Dzięki nim czyszczenie dużych powierzchni odbywa się bez konieczności ciągłego ich uzupełniania i opróżniania.

UWANT Spot Cleaner w specjalnej promocji

Jesteście zainteresowani zakupem odkurzacza piorącego UWANT Spot Cleaner? W sklepie Banggood kupicie go w promocyjnej cenie. Urządzenie dostępne jest teraz za $199,99 (ok. 830 zł) z darmową dostawą z czeskiego magazynu. Warto dodać, że cena ta uwzględnia wszystkie podatki i przy odbiorze nie powinna czekać Was nieprzyjemna sytuacja, że trzeba dopłacić VAT. Producent przygotował też inne atrakcje związane ze sprzedażą odkurzacza piorącego UWANT Spot Cleaner. Trzy pierwsze osoby skorzystają z 50-procentowej zniżki na to urządzenie.

Dodatkowo, dla pierwszych trzydziestu osób, przygotowano niespodziankę w postaci głośnika bluetooth BlitzWolf BW-HA1, który otrzymacie w prezencie. Głośnik o mocy wyjściowej 20 W zamknięty został w minimalistycznej, bambusowej obudowie działa do 5 godzin na jednym ładowaniu i z urządzeniami łączy się wykorzystując Bluetooth 5.0. Odkurzacz piorący UWANT Spot Cleaner w regularnej sprzedaży dostępny jest za $299,99 (ok. 1245 zł).

Artykuł powstał we współpracy z marką UWANT