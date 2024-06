Uwaga na BLIKA. Rząd ostrzega przed oszustami

BLIK to chyba jedna z najpopularniejszych metod płatności w Polsce. Szybka, wygodne i wydawać by się mogło, że bezpieczna. Jednak oszuści stosują różne sztuczki, by wyciągnąć od nas pieniądze właśnie z wykorzystaniem kodów BLIK. Jak nie dać się oszukać?

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali na gorącym uczynku w Elblągu trzy osoby podejrzane o oszustwa metodą wyłudzania kodów BLIK. Policjanci realizowali czynności związane z poszukiwaniami na podstawie wydanego listu gończego i nakazu doprowadzenia 21-letniej kobiety oraz nakazu doprowadzenia 24-letniego mężczyzny. Kobieta była poszukiwana za czyny z art. 278 § 1 i 280 § 1 kodeksu karnego, a mężczyzna za czyn z art. 279 § 1 kodeksu karnego.

Źródło: Depositphotos

Podczas akcji policjanci ustalili, że kobieta i poszukiwany mężczyzna przebywali przy placówce bankowej, gdzie kobieta, trzymając telefon komórkowy, odbierała kody BLIK i dokonywała wypłat gotówki z bankomatów. W tym samym czasie dwaj inni mężczyźni, w wieku 24 i 35 lat, przebywali w pojeździe, z którego wysiedli. Jeden z nich również usłyszał zarzut oszustwa.

Nowe oszustwo na BLIKA. Nie daj się złapać

Kobieta od blisko roku prowadziła przestępczą działalność polegającą na odbieraniu kodów BLIK, które otrzymywała od nieznanych osób za pośrednictwem komunikatorów. Wypłaty gotówki realizowała nie tylko w Elblągu, ale również w innych miastach, przekazując pieniądze innym współpracującym z nią osobom. Policjanci ustalili, że tego samego dnia w Elblągu, kobieta wybrała blisko 4 tys. zł z bankomatu, a w pojeździe, którym się poruszali, znaleziono dodatkowe 4,5 tys. zł.

Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań, a oszustom grozić ma do 8 lat pozbawienia wolności. Policja przestrzega przed oszustwami, a do akcji informacyjnej dołącza także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które w mediach społecznościowych publikuje ostrzeżenia. Z wpisów dowiadujemy się, na czym polega ten typ oszustwa i co możemy zrobić, by zminimalizować ryzyko.

Polega zazwyczaj na przejęciu konta na portalu społecznościowym oraz wysyłaniu do znajomych prósb o udostępnienie kodu BLIK. Osoba, logując się do swojego banku, generuje w aplikacji kod do płatności telefonem, a następnie przesyła go fałszywemu znajomemu.

Jak się chronić? MSWIA informuje: