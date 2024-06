TVP wkurzyło Polaków – na tą transmisję czekał cały kraj

Oto jest. W końcu nastał dzień wyczekiwany przez fanów (i nie tylko) naszego sportu narodowego. Piłkarze pod wodzą Michała Probierza równo o 15:00 rozpoczęli swój pierwszy mecz na Euro 2024, ale nie wszyscy mogą śledzić zmagania Polaków na niemieckich boiskach. Główna transmisja w TVP Sport upadła pod naporem widzów – bo choć z natury nie do końca wierzymy w naszą reprezentację, to śledzenie ich zmagań jest narodowym obowiązkiem.

TVP Sport – nie działa transmisja online, ale jest inne wyjście

Telewizja Polska posiada wyłączne prawa do transmisji Euro 2024 nad Wisłą, a oprócz klasycznej telewizji rozgrywki śledzić można także w aplikacji TVP Sport i na oficjalnej stronie internetowej – no dobra, przynajmniej w teorii, bo stream odmówił posłuszeństwa tuż po rozpoczęciu meczu i przez pierwsze 30 minut TVP (w przypadku obu form) nie było w stanie poradzić sobie z problemami technicznymi.

W sieci wręcz zawrzało, a w mediach społecznościowych nieustannie pojawiają się kolejne komentarze, przepełnione zdenerwowaniem na państwowe medium.

Usterki zaczęły się tuż po pierwszym gwizdku, a negatywnych emocji dostarcza fakt, że Polscy kibice przegapili jakże ważną, pierwszą bramkę Polaków na tym turnieju, a chwilę później wyrównujące trafienie Codego Gakpo. To poważny strzał w kolano ze strony TVP Sport, bo polscy widzowie zmuszeni zostali do poszukiwania nielegalnych transmisji w sieci i korzystania z zagranicznych kanałów telewizyjnych. Jednak czy to jedyne wyjście? Nie, bo istnieje jeszcze jedna opcja.

Mecz Polska-Holandia – gdzie obejrzeć działającą transmisję?

Mecze Euro 2024 transmitowane na TVP 1 i TVP 2 dostępne są także w serwisie WP Pilot i to bez dodatkowych opłat. Wystarczy założyć darmowe konto pod tym adresem, a następnie z zakładki Telewizja na żywo wybrać pierwszy kanał telewizji. To w momencie pisania tego tekstu jedyna działająca ze sprawdzonych przeze mnie metoda oglądania meczu Polska Holandia w legalnej telewizji internetowej. Musicie jedynie przebić się przez niespełna 3-minutowy blok reklamowy.

Problemy z meczem to pierwsza jak dotąd wpadka TVP Sport w trakcie trwającego Euro, Dotychczas spotkania innych reprezentacji przebiegały bez większych kontrowersji, a sama telewizja oferuje możliwość śledzenia rozgrywek z kilku kamer – oprócz klasycznej dostępna jest między innymi opcja widoku z perspektywy trenera oraz kamera stadionowa, ukazująca atmosferę na trybunach. Niestety w przypadku obecnie trwającego meczu nie działa żadna z powyższych

Przypomnijmy, że przed piłkarzami Michała Probierza jeszcze trzy kolejne mecze fazy grupowej z Austrią i Francją, które odbędą się kolejno 21.06 (18:00) i 26.06 (18:00). Oby tym razem obyło się bez tak poważnych problemów, bo będziemy musieli przeżywać powtórkę z protestów pod siedzibą TVP – tym razem jednak liczba protestujących może być znacznie większa.

AKTUALIZACJA

Transmisja na stronie TVP Sport działa ponownie, ale wciąż występują problemy z aplikacją. Jakub Kwiatkowski – dyrektor TVP Sport – poinformował na X, że usterki techniczne spowodowane były hakiem DDoS. Dodał, że służby IT uporały się z atakiem i przeprosił widzów, choć z ci w komentarzach donoszą, że jakość transmisji – mimo reakcji – daleka jest od ideału.

