Uwaga kierowcy – Apple przygotowało dla Was coś specjalnego

CarPlay to jedna z tych usług Apple, które najrzadziej otrzymują nowe wersje. Dziś producent urządzeń z nadgryzionym jabłkiem zaprezentował jednak dopakowaną odsłonę samochodowego oprogramowania, ogłaszając przy tym współpracę z motoryzacyjną marką premium.

Apple w oficjalnym komunikacie prasowym nazywa CarPlay Ultra nową generacją jednego z najpopularniejszych systemów samochodowych. W gruncie rzeczy to bardziej jednak nowe sposoby na interakcję z oprogramowaniem niż zupełnie nowy software. CarPlay Ultra nie działa bowiem tylko na jednym ekranie (jak klasyczny CarPlay), ale rozciąga się na wszystkie wyświetlacze w samochodzie. To też nowe możliwości personalizacji oprogramowania – kierowcy będą mogli projektować własne motywy graficzne, ustawiać preferowane animacje i zmieniać kolory.

Najważniejsze jest jednak chyba to, że CarPlay Ultra mocniej integruje się z samym autem – za jego pomocą możliwe będzie sterowanie klimatyzacją czy ustawieniami. CarPlay przestaje być więc tylko przedłużeniem iPhone’a, a staje się spójnym systemem zarządzania funkcjami multimedialnymi.

CarPlay Ultra jako pierwsi przetestować będą mogli posiadacze samochodów marki Aston Martin. Apple zawarło współpracę z producentem aut premium, który chce tym ruchem pokazać swoje zaangażowanie we współpracę z najlepszymi firmami na świecie.

„Jako marka koncentrujemy się na światowej klasy osiągach, które wykraczają poza tradycyjne cechy związane z układami napędowymi, dynamiką jazdy czy rzemiosłem. Integracja CarPlay Ultra to wyraźny przykład naszego zaangażowania we współpracę z najlepszymi firmami na świecie, by dostarczać naszym klientom unikalne doświadczenia i funkcje wewnątrz pojazdu.” – Adrian Hallmark, CEO Aston Martina