Pierwsze konkrety na temat iOS 19. Apple zdradza szczegóły

iOS 19 oficjalnie zostanie zaprezentowany już w przyszłym miesiącu na tegorocznej odsłonie konferencji WWDC, na której pokazane zostaną również inne systemy operacyjne działające na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka. iPadOS, macOS, tvOS, watchOS, visionOS. Każde z nich otrzyma nową wersję i jeszcze więcej funkcji, z których skorzystają użytkownicy. W ramach Światowego Dnia Świadomości Dostępności Apple podzieliło się listą funkcji dostępności, które jeszcze w tym roku zawitają na jej sprzętach. Ma być wygodniej – dla wszystkich.

Jedną z kluczowych innowacji są Accessibility Nutrition Labels, czyli specjalne oznaczenia na kartach produktowych aplikacji w App Store. Pozwolą one użytkownikom łatwo sprawdzić, jakie funkcje dostępności wspiera dana aplikacja – na przykład VoiceOver, sterowanie głosem, powiększony tekst, odpowiedni kontrast, napisy, itp. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami mogą świadomie wybierać aplikacje jeszcze przed ich pobraniem, a deweloperzy otrzymają jasne wytyczne, jak informować o funkcjach dostępności w swoich produktach. To rozwiązanie ma mieć zasięg globalny i być dostępne dla wszystkich twórców aplikacji.

Kolejną nowością jest Lupa na Macu, która do tej pory był dostępna wyłącznie na iPhonie i iPadzie. Aplikacja ta pozwala osobomz problemami wzroku na powiększanie otoczenia przy użyciu kamery komputera, w tym czytanie tekstów czy obserwowanie prezentacji. Lupa współpracuje z Continuity Camera w iPhonie oraz z kamerami USB, umożliwiając wielozadaniowość i personalizację widoku poprzez regulację jasności, kontrastu czy perspektywy. Dodatkowo funkcja ta zintegrowana będzie z nowym narzędziem Accessibility Reader, który przekształca tekst z rzeczywistego świata w czytelny format cyfrowy. Ten tryb czytania dostępny systemowo na iPhonie, iPadzie, Macu i Apple Vision Pro pozwoli na szeroką personalizację tekstu – zmianę fontów, kolorów, odstępów – oraz wsparcie dla funkcji Spoken Content. Ułatwia to korzystanie z tekstów osobom z dysleksją czy słabowidzącym, a integracja z Lupą umożliwia odczytywanie tekstów z otoczenia, takich jak książki czy menu w restauracji.

iOS 19, iPadOS 19, watchOS 11 i macOS 16 z wieloma nowościami. Kto skorzysta?

Braille Access to kolejna funkcja, która zamienia iPhone’a, iPada, Maca oraz Apple Vision Pro w pełnoprawny notatnik brajlowski. Użytkownicy mogą uruchamiać aplikacje, pisać notatki, wykonywać obliczenia matematyczne w kodzie Nemeth Braille oraz otwierać pliki BRF. Wbudowana funkcja generowanych na żywo napisów umożliwia transkrypcję rozmów na wyświetlaczach brajlowskich w czasie rzeczywistym, co znacznie poszerza możliwości komunikacyjne osób niewidomych i słabowidzących.

Same napisy na żywo pojawią się też na zegarkach Apple Watch, gdzie użytkownicy niesłyszący lub niedosłyszący mogą śledzić napisy na żywo podczas korzystania z transkrypcji dźwięku mówionego. Apple Watch służy również jako pilot do sterowania sesją transkrypcji rozmów, co zwiększa wygodę użytkowania w różnych sytuacjach.

Gogle Apple Vision Pro dzięki aktualizacji visionOS otrzymają rozbudowane opcje powiększania obrazu i rozpoznawania otoczenia z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Deweloperzy będą mogli korzystać z nowego API, które pozwoli na tworzenie aplikacji wspierających zdalną pomoc wizualną, jak np. Be My Eyes.

Wśród dodatkowych usprawnień znalazły się m.in. bardziej personalizowane dźwięki tła, szybsze i bardziej naturalne tworzenie głosu osobistego w Personal Voice, wsparcie dla nowych języków w Live Captions, rozpoznawanie imion w Sound Recognition, a także możliwość dzielenia się ustawieniami dostępności między urządzeniami. Nowości obejmują także wsparcie dla sterowania urządzeniami za pomocą ruchów głowy, protokoły dla interfejsów mózg-komputer oraz udoskonalenia w obsłudze przełączników i pisania na klawiaturze dla osób z ograniczoną mobilnością.