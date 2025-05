Apple chce być z nami wszędzie i zawsze, ale mają na to inny sposób niż zwykle

Apple Music i Universal Music Group właśnie ogłosiły wspólny projekt „Sound Therapy” – kolekcję utworów, które mają pomóc nam przetrwać codzienność. Nie są to jednak kolejne playlisty z ambientowym plumkaniem. Tym razem mówimy o „terapeutycznych” wersjach dobrze znanych kawałków od takich artystów jak Imagine Dragons, Katy Perry, Kacey Musgraves czy Ludovico Einaudi. Wszystko, oczywiście, dostępne wyłącznie dla subskrybentów Apple Music.

Reklama

Apple chce być z nami wszędzie i w każdej sytuacji, lecz przy użyciu... Muzyki

„Sound Therapy” powstało przy współpracy z Sollos – wellnessowym odłamem UMG z Londynu. Chodzi o to, żeby muzyka nie tylko brzmiała ładnie, ale też „działała”: poprawiała koncentrację, ułatwiała relaks i pomagała zasnąć. Każdy utwór został zaprojektowany z użyciem „technik psychoakustycznych” – czyli, mówiąc po ludzku, dodano do nich różne fale mózgowe (gamma, theta, delta) i szumy (biały, różowy), które mają wpływać na nasze samopoczucie.



Jeden projekt, trzy tryby życia

Kolekcję podzielono na trzy kategorie – bo przecież każdy dzień to trochę inny poziom zmęczenia i ambicji:

Universal od jakiegoś czasu flirtuje z tematem „muzyki, która leczy”, a Apple – jak wiemy – ma obsesję na punkcie zdrowia: Apple Watch, Fitness+, medytacja z wielorybami (no dobra, jeszcze nie, ale będę tam pierwszego dnia). „Sound Therapy” to naturalne połączenie tych pasji – i oczywiście kolejny powód, żeby nie rezygnować z subskrypcji Apple Music. Projekt już ruszył, a jeśli wasze życie dzieli się na „nie mogę się skupić”, „muszę się uspokoić” i „nie mogę zasnąć” – to wygląda na to, że ktoś właśnie stworzył playlistę specjalnie dla was.