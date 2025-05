Potężne zniżki na sprzęt Apple! Taniej może już nie być

Produkty Apple już dawno przestały być dobrami luksusowymi, ale wciąż stosunkowo rzadko pojawiają się duże promocje, które skusiłyby klientów do rzucania się na MacBooki czy iPhone’y jak na ciepłe bułeczki. Od czasu do czasu mamy jednak do czynienia z wyprzedażami organizowanymi przez elektromarkety, dzięki którym można zgarnąć sprzęty i akcesoria od giganta z Cupertino w cenie niższej o kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt procent. Taka promocja wystartowała właśnie w MediaMarkt i trzeba przyznać, że popularna sieć mocno kusi niskimi cenami. Wybraliśmy więc najciekawsze zniżki – zarówno na komputery, jak i na smartfony.

Promocje na iPhone

Osoby, które chcą wyposażyć się w nowego iPhone’a, mogą nie mieć lepszej okazji. W ramach Apple Days MediaMarkt nie tylko przecenił modele z ostatnich lat, ale też dorzuca folię na ekran 50% taniej. Na co warto zwrócić uwagę?

Promocje na MacBook

Elektromarket zaszalał też z cenami komputerów z nadgryzionym jabłkiem. Promocje wydają się jeszcze lepsze niż w przypadku smartfonów – zwłaszcza że mówimy tu nie tylko o laptopach, ale też o urządzeniach stacjonarnych, które rzadko wchodzą w skład wyprzedaży.

Mac mini M4 16GB/256GB: 2659 zł → 2199 zł

MacBook Air 13 M4 16GB/256GB: 4999 zł → 4499 zł

MacBook Pro (2024) M4 16GB/512GB: 7499 zł → 7199 zł

MacBook Pro (2024) M4 24GB/512GB: 8999 zł → 8459 zł

iMac 24 M4 16GB/256GB / 8C GPU: 6999 zł → 6299 zł

iMac 24 M4 16GB/256GB / 10C GPU: 7699 zł → 6929 zł

Promocje na Apple Watch

W niższych cenach możecie zgarnąć też zegarki od Apple – i to nawet te najnowsze, czyli Apple Watch 10. generacji.

Apple Watch SE 2 40 mm GPS + Cellular: 1299 zł → 1079 zł

Apple Watch Series 10 42 mm GPS: 1749 zł → 1579 zł

Apple Watch Series 10 46 mm GPS: 1899 zł → 1699 zł

Promocje na iPady i akcesoria

Pierwsze skrzypce w wyprzedażach MediaMarkt grają sprzęty dużego kalibru, ale nie można pominąć też tabletów, słuchawek czy akcesoriów do ładowania.

iPad Air M3 128 GB Wi-Fi: 2719 zł → 2599 zł

iPad Pro 11 M4 256 GB Wi-Fi: 4799 zł → 4319 zł

iPad 10.9 (10. gen.) 64 GB Wi-Fi: 1359 zł → 1199 zł

AirPods 4 ANC: 799 zł → 719 zł

AirPods Pro 2 MagSafe (USB-C): 969 zł → 869 zł

AirPods Max: 2195 zł → 1999 zł

Ładowarka MagSafe 2m: 249,99 zł → 179,99 zł

Trzeba się spieszyć

Promocje w ramach akcji Apple Days mają potrwać do 20 maja, ale biorąc pod uwagę duże zainteresowanie, trzeba liczyć się z szybkim wyczerpaniem zapasów magazynowych. Podane ceny przykładowych modeli mogą delikatnie różnić się w zależności od koloru, dlatego warto przed podjęciem decyzji zapoznać się z pełną ofertą na stronie MediaMarkt.

