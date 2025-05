Wild Things to serial inspirowany podcastem. Apple zatrudniło byłego Spider-Mana

Apple inspiracje do tworzenia filmów i seriali często czerpie z literatury – w szczególności tej angielskojęzycznej – jednak tym razem filmowcy spod znaku nadgryzionego jabłka postanowili zekranizować podcast, i to jeszcze swój własny. Wild Things to opowieść o niezwykłym duecie iluzjonistów, którzy zdobyli sławę dzięki widowiskowym pokazom z białymi tygrysami.

Apple ekranizuje swój własny podcast

W styczniu 2022 roku Apple zaprezentowało światu swój oryginalny podcast, a w zasadzie coś w stylu słuchowiska z pogranicza true crime, reportażu i biografii. Produkcja opowiadała o kulisach działalności dwóch iluzjonistów – Siegfrieda i Roya.

Podcast zagląda za kulisy, aby zbadać fenomen tych ikon popkultury, czczonych przez fanów na całym świecie przez ponad 40 lat, rozkładając na czynniki pierwsze ich iluzje, imperium, które zbudowali, i kulisy incydentu, który zakończył ich kariery. Wszystkie osiem odcinków dostępnych jest już w Apple Podcasts.

Pochodzący z Niemiec showmani zaczynali od drobnych sztuczek magicznych na statkach wycieczkowych, a skończyli realizacją amerykańskiego snu w latach 80.

Sławę zapewniły im występy z dzikimi zwierzętami, a duża dawka teatralności połączonej z ekstrawagancją przyciągała tłumy. Wykorzystanie dzikich kotów do zabawiania publiki prędzej czy później musiało skończyć się jednak tragedią – w 2003 roku tygrys zaatakował Roya Horna na scenie, co skończyło się nie tylko poważnymi obrażeniami, ale też zakończeniem kariery.

Choć ich działalność była pod wieloma względami kontrowersyjna, to w tresowaniu zwierząt i procesie włączania ich w uniwersum magicznych spektakli wciąż uważani są za pionierów. Teraz Apple pokaże ich historię w formie jednosezonowego serialu.

O duecie, który „przesuwał granice iluzji i rzeczywistości”

Za sterami ekranizacji Wild Things stanie John Hoffman, czyli producent sześciokrotnie nominowany do nagrody Emmy. W rolę słynnych magików wcielą się zaś Jude Law (znany ze Star Wars: Skeleton Crew i Black Rabbit) i Andrew Garfield, czyli odtwórca roli Spider-Mana, gdy ten ukazywał się jeszcze pod szyldem Sony Pictures.

Źródło: Depositphotos

Serial został podzielony na 8 odcinków, a każdy z nich będzie opowiadać o innym epizodzie z relacji między dwoma iluzjonistami, których Apple nazywa największymi w historii. W oficjalnej zapowiedzi czytamy, że „duet będzie przesuwał granice iluzji i rzeczywistości – zarówno zawodowo, jak i prywatnie – aż do momentu tragedii”.

Data premiery serialu Wild Things na Apple TV+ nie została jeszcze ogłoszona.

Stock image from Depositphotos