Uwaga - Android 12 ucegla nowsze smartfony Xiaomi

Aktualizacja telefonu zawsze wiąże się z ryzykiem. Choć na przestrzeni lat producenci przyzwyczaili nas, że zmiana systemu operacyjnego na nowszy w przypadku telefonów najczęściej przebiega bezproblemowo, to wciąż co jakiś czas zdarzają się problemy, krytyczne błędy czy też awarie, któe czynią cały smartfon nieużywalnym. Co gorsza, w takiej sytuacji użytkownik najczęściej jest bezradny i jedyne co może, to oddać telefon do producenta licząc, że serwis sobie z tym poradzi. Dlatego lepiej zawczasu wiedzieć, że taka usterka przy aktualizacji może wystąpić. W tym roku problem dotknął posiadaczy smartfonów Xiaomi.

Xiaomi Mi 11 lepiej nie aktualizować do Androida 12

Jak podaje GizChina, wszystko rozbija się o aktualizacje o kodach “V12.5.1.0.SKBMIXM”, “V12.5.1.0.SKKMIXM”, “V12.5.1.0.SKAMIXM”. Jeżeli któraś z nich zostanie zainstalowana na modelach Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i bądź Xiaomi Mi 11 Ultra, telefony te po prostu przestaną działać i przestaną się włączać. Tak wynika z doniesień niezadowolonych użytkowników, którzy postanowili zostać early adopterami Androida 12 na tych urządzeniach.

Niestety, jak wspomniałem, jedyna szansa to serwis Xiaomi i nie wiadomo, czy uzna on zainstalowanie Androida 12 jako element naprawy gwarancyjnej. Wszak wszędzie podaje się, że wersje przedprodukcyjne oprogramowania potrafią być pełne błędów i niedociągnięć. Nie wiadomo co w tym wypadku zawiodło, jednak jeżeli jesteście użytkownikami nowszych modeli Xiaomi, rekomendowałbym, aby nie ryzykować i nie aktualizować smartfonu do Androida 12. Przynajmniej do momentu, w którym zostanie potwierdzone, że nowy system działa poprawnie na urządzeniach chińskiego producenta.

Źródło