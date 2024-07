Apple długo wzbraniało się przed udostępnieniem emulatora PC na systemy iOS i iPadOS, ale wreszcie dopuściło do sklepu App Store aplikację UTM SE. Jeśli zatem chcecie pograć w Dooma na DOSie na swoim nowiutkim smartfonie to nie ma już żadnych przeszkód.

UTM SE w sklepie App Store

Emulator UTM już od dłuższego czasu dostępny jest w sklepie z aplikacjami dla komputerów Mac i zbiera bardzo dobre opinie. Jako, że komputery i smartfony/tablety Apple działają obecnie praktycznie na identycznych procesorach, to teoretycznie nic nie powinno stać na przeszkodzie aby taka aplikacja pojawiła się również w App Store. Apple nie było jednak tym pomysłem zachwycone, o czym pisaliśmy kilka tygodni temu. Teoretycznie w myśl nowych zasad wymuszonych między innymi przez Unię Europejską, emulatory powinny być dostępne na iOS. Głównym zarzutem Apple pod adresem UTM SE była słaba jakość aplikacji. Deweloper zapowiadał, że nic w tej kwestii nie poprawi i zrezygnuje z kolejnych prób publikacji UTM SE. Okazuje się jednak, że otrzymał pomoc ze strony zespołu AltStore i tym razem przygotowano aplikację, która spełniła wymagania Apple.

UTM SE można już pobrać z App Store zupełnie za darmo, jednak sama aplikacja na wiele nam się nie przyda. To co jest niezbędne to specjalnie przygotowane obrazy poszczególnych systemów operacyjnych. Wybór jest spory, bo mamy kilka wersji linuksa, Windows XP/7/10/11, a nawet stare systemu jak FreeDOS. Pobranie odpowiedniego pliku i uruchomienie go z poziomu aplikacji nie nastręcza większych problemów. Dalej ogranicza nas już tylko wyobraźnia. Mało kto pewnie będzie chciał uruchomić Windows XP na nowym smartfonie iPhone po to aby korzystać z przeglądarki. Takie systemy dają przede wszystkim możliwość odpalenia starszych aplikacji oraz gier, jak chociażby widoczny powyżej Doom.

Jeśli zatem macie ochotę na testy i chcecie sprawdzić możliwości tej aplikacji to nie ma na co czekać. Nic nie zapowiada aby miała zniknąć ze sklepu App Store, ale z Apple nigdy nic nie wiadomo ;-). Póki co sama aplikacja zbiera bardzo dobre oceny, co nie powinno dziwić, bo jak już wspominałem od dłuższego czasu dostępna jest na komputerach Mac.