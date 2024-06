Uruchomił GTA V na smartfonie. Co trzeba zrobić, by móc zagrać?

Grand Theft Auto V (GTA V) to jeden z najpopularniejszych tytułów na świecie, a gracze dążą do uruchomienia go na różnych platformach, w tym na smartfonach. Właśnie pojawiła się informacja o możliwości gry w GTA V na urządzeniu mobilnym - jako przykład podano OnePlus 12. Co jest potrzebne, aby cieszyć się tą grą na systemie Android?

Użytkownik portalu X (dawniej Twitter) o pseudonimie Starcommander10 zaskoczył wszystkich udostępniając film, na którym lokalnie gra w GTA V na swoim smartfonie OnePlus 12. Gra została uruchomiona dzięki Horizon Emulator, osiągając imponujące wyniki 90 do 100 klatek na sekundę. W środku urządzenia znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, więc to chyba jeden z lepszych przykładów jego możliwości.

GTA V na smartfonie. Działa i da się grać!

Urządzenie nagrzało się do temperatury 42,6 stopni Celsjusza, co potwierdził Starcommander10 w odpowiedz na pytania użytkowników. Taka temperatura została osiągnięta po około pół godziny grania. Aby uruchomić GTA V na smartfonie, konieczne jest spełnienie konkretnych wymagań sprzętowych.

Użytkownik 4k_isn na portalu X opublikował szczegółową instrukcję oraz minimalne specyfikacje niezbędne do uruchomienia gry. Smartfon powinien posiadać system Android 12 lub nowszy, procesor Qualcomm Snapdragon 865 lub mocniejszy, 6 GB RAM (lub więcej) oraz co najmniej 56 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej - sama gra zajmuje 55 GB, a emulator około 200 MB.

GTA V na smartfonie - jak grać?

Uruchomienie GTA V na smartfonach może być jednak problematyczne z powodu braku odpowiednich sterowników. Nie jest to jednak niemożliwe do osiągnięcia, dla najbardziej wytrwałych i posiadających dostęp do odpowiedniego urządzenia i plików. Opublikowany na X poradnik jest szczegółowy i dokładny, ale spełnienie wszystkich warunków będzie trudne dla większości graczy.

Granie w tak wymagający tytuł jak GTA V na urządzeniach mobilnych staje się powoli możliwe, a przecież pamiętamy jak dużym wydarzeniem było wprowadzenie GTA 3 na smartfony i tablety. Teraz taki sam los czeka GTA V, a kto wie - może i jedna z nadchodzących odsłon, może już GTA VII, pojawi się jednocześnie na pecety, konsole i platformy mobilne.