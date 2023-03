Oglądanie zagranicznych filmów i seriali z napisami stało się w ostatnich latach bardzo popularne. Choć wciąż to lektor dominuje w telewizorach, popularne platformy VOD dają nam wybór - oglądanie z polskim lektorem, lub w języku oryginalnym (lub nie) i polskimi napisami (lub w którymś z dostępnych języków). To właśnie na oryginalną ścieżkę dźwiękową i napisy (polskie lub angielskie) sam stawiam i w ten sposób oglądam materiały udostępnione w serwisach VOD. Nie zawsze jest to wygodne. Niektórzy dostawcy tego typu serwisów niechętnie oddają w nasze ręce możliwości dostosowania wyglądu napisów. I choć dla niektórych wydaje się to standardem, inni wciąż mają z tym problem. Tak jest w przypadku Netfliksa. Gdybym nie grzebał w opcjach ustawienia konta w przeglądarce internetowej, nigdy bym nie zgadł, że serwis pozwala mi na dostosowanie wyglądu napisów na różnych sprzętach.

Do tej pory, by móc zmienić wygląd napisów na wszystkich urządzeniach (poza iOS) trzeba było skorzystać z przeglądarki internetowej. Odwiedzając ustawienia konta, a konkretnie ustawienia profilu, oprócz języka interfejsu, ograniczeń wiekowych, blokady profilu, ocen i historii oglądania, można zmienić wygląd napisów. Od czcionki, poprzez rozmiar tekstu, cień, kolor tła czy kolor okna. Po zapisaniu nowe napisy powinny być wyświetlane w wybranych stylu na wszystkich urządzeniach. Inaczej jest na urządzeniach z iOS/iPadOS gdzie wielkość i wygląd napisów z reguły "sterowana" jest przez wewnętrzne ustawienia systemu. By je zmienić trzeba przejść do Ustawienia > Dostępność > Napisy (sekcja Słuch) i wybrać Styl. Tu, pośród kilku opcji można wybrać swój ulubiony wygląd napisów lub utworzyć swój własny styl. Warto jednak pamiętać, by przy jego edycji pamiętać o odznaczeniu opcji "jak video". Teraz to się zmienia.

Netflix ułatwi zmienić ustawienia napisów na tewizorze

Jak informuje Netflix, użytkownicy aplikacji VOD na telewizorach będą mieli teraz możliwość zmiany wyglądu napisów bezpośrednio na ekranie. Bez konieczności sięgania po komputer i zmienianiu ustawień w profilu użytkownika. Cała procedura sprowadzać się będzie do kilku kliknięć pilotem w ustawieniach napisów - w miejscu, w którym zmieniamy język lub napisy do filmu lub serialu. Jednak opcje nie będą tak daleko idące jak w przypadku wyglądu zmienianego w przeglądarce. Na telewizorze można zmienić wielkość napisów oraz wybrać jeden z czterech predefiniowanych stylów, które z pewnością znajdą swoich fanów.

Źródło: Netflix

Kiedy zmian wejdzie w życie? Netflix informuje, że możliwość zmiany wyglądu napisów w aplikacjach dostępnych na telewizory z różnymi systemami operacyjnymi powinna pojawić się już w najbliższym czasie. Niektórzy zmiany mogą zobaczyć już teraz, część będzie musiała się uzbroić w cierpliwość. Choć nie wiadomo czy nowe opcje udostępniane są wraz z nową aktualizacją aplikacji, czy też wdrażane są po stronie serwera, warto trzymać rękę na pulsie - tym bardziej jeśli do tej pory mieliście problemy z wygodnym oglądaniem filmów i seriali na Netfliksie z domyślnym wyglądem napisów.