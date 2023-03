Ponad 12,5 mln aktywnych użytkowników w lutym to nie lada wyczyn. Wychodzi na to, że co trzeci Polak oglądał Netfliksa w poprzednim miesiącu, choć warto zauważyć, że jest to delikatny spadek względem stycznia. Na drugą pozycję w rankingu najpopularniejszych VOD w lutym wskoczyło HBO Max zyskujące około 0,5 mln użytkowników, za to spadki zanotowali Player i TVP VOD. Wzrost zanotował Polsat Box Go oraz Viaplay, które wskoczyło do pierwszej dziesiątki w zestawieniu PBI i Gemiusa najchętniej używanych platform VOD w Polsce w lutym 2023.

Wynik na poziomie 1,811 mln użytkowników to wzrost o 100 tysięcy względem poprzedniego miesiąca i chyba można śmiało zakładać, że Viaplay kroczy po jeszcze więcej. Od marca na platformie rusza sezon Formuły 1, który na pewno przyciągnie niemałą rzeszę fanów przenoszących się z innych usług oraz anteny kanałów Eleven. Jestem bardzo ciekaw, jak wpłynie to na statystyki platformy, tym bardziej, że przed nami finisz sezonu piłkarskiego tej wiosny i Viaplay regularnie powiększa ofertę sportową, na czele której znajduje się m. in. angielska Premier League.

June 3, 2021, Brazil. In this photo illustration a person holds the TV remote control and in the background, the Netflix, HBO Max, Disney+ (Plus) and Prime Video logo

Najpopularniejsze VOD w Polsce luty 2023. Ranking TOP 10

W drugiej połowie rankingu TOP 10 usług VOD w lutym znalazły się CANAL+ online, Prime Video, cda.pl i Polsat Box Go. CANAL+ online zyskał ponad 200 tysięcy użytkowników i może pochwalić się około 2,77 mln widzów, ale do piątego w zestawieniu TVP VOD trochę mu brakuje. Platforma VOD Telewizji Polskiej ledwo przekroczyła w lutym próg 3 mln użytkowników i jest to delikatny spadek względem poprzedniego miesiąca, kiedy to w statystykach widniała liczba 3,17 mln. Dawało to spory zasięg usłudze, bo wynoszący 10,67% i jeden z lepszych wyników pod względem średnio spędzonego czasu na poziomie 3 godzin i 21 minut.

Lp Media channel Użytkownicy

(Real Users) Zasięg

(internet) ATS Audyt 1 NETFLIX (www+app) 12 576 708 42.39% 5h 47m 29s nie 2 HBO MAX (www+app) 4 543 938 15.31% 2h 47m 16s nie 3 DISNEY+ (www+app) 4 170 690 14.06% 2h 35m 52s nie 4 PLAYER (www+app) 3 275 964 11.04% 1h 59m 22s tak 5 TVP (www+app) 3 050 622 10.28% 3h 5m 53s Mix 6 CANAL PLUS (www+app) 2 773 440 9.35% 2h 38m 55s nie 7 PRIME VIDEO (www+app) 2 431 296 8.19% 1h 12m 49s nie 8 cda.pl / Serwisy VOD i OTT 2 095 794 7.06% 58m 21s nie 9 POLSAT BOX GO (www+app) 1 956 474 6.59% 2h 33m 26s nie 10 VIAPLAY (www+app) 1 811 160 6.10% 59m 8s nie

Źródło: PBI/Gemius

W tym aspekcie od TVP VOD lepszy jest tylko Netflix ze średnio 7 godzinami i 13 minutami, a na podium znalazło się także Disney+ z wynikiem 3 godziny i 6 minut. Ponad dwie godziny średniego czasu spędzonego na platformie zdołały wykręcić HBO Max, Player i CANAL+ online, a najniższy wynik należy do Viaplay z 37 minutami, co jest dosyć zaskakujące ze względu na długotrwające transmisje sportowe, które powinny mieć bardzo korzystny efekt na tym czynniku. Poniżej godziny użytkownicy spędzali średnio tylko na cda.pl, ponieważ Polsat Box Go i Prime Video zdołali osiągnąć odpowiednio 1 godzinę 28 minut i 1 godzinę 17 minut.

Netflix nie ma sobie równych, ale polskie platformy cały czas się liczą

Wyniki nie są potwornie zaskakujące, ale pokazują kilka trendów. Dominacja Netfliksa jest niezachwiana i nie wiem, co mogłoby się wydarzyć, by usługa przestała być dla tak dużej liczby widzów domyślnym wyborem. Jak na dłoni widać, że HBO Max i Disney+ to najczęściej drugi wybór dla większości widzów, co było do przewidzenia i tylko tasowanie się tych platform na drugim miejscu na podium może przysporzyć nam trochę emocji. W dalszej części stawki wzrosło znaczenie Playera i TVP, ale coraz lepiej radzą sobie CANAL+ online czy Viaplay. Dziwi spadek Polsat Box Go na 9. pozycję, ale - tak jak już odnotowaliśmy - wkroczenie do pierwszej dziesiątki przez Viaplay może zwiastować coraz bardziej zażartą walkę w rankingu TOP 10 VOD w Polsce, bo widać, że ambicji i chęci walki o widza Skandynawom nie brakuje.