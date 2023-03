Punisher w MCU! Jon Bernthal wróci do roli z seriali Netfliksa!

Seriale Marvela w ofercie Netfliksa były swego czasu najjaśniejszymi punktami katalogu platformy. Może nie wszystkie, bo odbiór "Iron Fista" nie był tak pozytywny, jak w przypadku "Daredevila", "Punishera" czy "Jessici Jones", ale dzięki tym postaciom Netflix miał szansę zwędzić Marvelowi i Disney część widzów. W pewnym momencie jednak stało się jasne, że po uruchomieniu Disney+ gigant nie zamierza dzieli się licencjami i kluczowymi bohaterami z innymi, dlatego Netflix stracił prawa do całego składu Defendersów oraz Punishera. Seriale wycofano z usługi, za jakiś czas dodano je na Disney+ bez jakichkolwiek informacji wskazujących na poprzedniego właściciela, a fani rozpoczęli akcje mające doprowadzić do ponownego castingu tych samych aktorów w nowych projektach w tamach MCU.

Punisher z Netfliksa wróci na Disney+. Jon Bernthal ponownie w roli

Marvel Cinematic Universe rośnie jak na drożdżach. Rocznie dostajemy nawet trzy filmy, a na Disney+ przybywa seriali z akcją rozgrywającą się w tym samym uniwersum. Co więcej, część z nich dotyczy pierwszoplanowych (super)bohaterów z dużego ekranu, co na pewno jest sporą gratką dla każdego fana żądnego dodatkowych przygód swoich ulubieńców. Jednakże z powodu tego, że Daredevil czy Punisher nie byli obecni i dostępni na wcześniejszych etapach budowania MCU, Disney musi teraz wybrnąć z tej sytuacji nieco inaczej. Widzowie przywykli jednak do Matta Murdocka Charliego Coxa, Punishera Jona Berthala czy Jessici Jones Krysten Ritter. Kingpina tak świetnie zagrał Vincent D’Onofrio, że i jego powrotu na ekran w ramach MCU domagali się fani. Ten ostatni otrzymał rolę w "Hawkeye", zaś Cos powrócił jako Daredevil w "She-Hulk", wcześniej pojawiając się na chwilę bez kostiumu w "Spider-Man: Bez drogi do domu".

Nadal nieoficjalnie mówi się o powrocie Ritter w roli Jessici Jones, ale zanim to nastąpi na ekranie mamy zobaczyć Punishera, w którego wcieli się Jon Bernthal. The Hollywood Reporter z niemal 100% pewnością informuje, że aktor pojawi się w serialu o Daredevilu, który powstaje dla Disney+. W projekcie bierze też udział D’Onofrio, więc trójka ponownie wspólnie zaprezentuje się widzom. Jasne jest, że Disney nie będzie kontynuować wątków i fabuły z seriali Netfliksa - zagranie to można określić mianem soft-rebootu.

Daredevil: Born Again. Wracają Kingpin i Punisher

Seria będzie bazować na komiksach z 1986 roku, które napisał Frank Miller, a za rysunki odpowiadał David Mazzuchelli. W treści nie pojawiał się Punisher, więc jasne jest, że będzie to jedno z odstępstw przy adaptacji tamtych komiksów, ale centralnym punktem fabuły będzie konflikt Daredevila z Wilsonem Fiskiem. Wiemy, że na pewno nie powrócą jednak Deborah Ann Woll oraz Elden Henson, którzy wcielali się w Karen Page i Foggy'ego Nelsona w serialach Netfliksa. Możliwe, że te postacie w ogóle nie zostaną uwzględnione w projekcie. "Daredevil: Born Again" będzie liczyć aż 18 odcinków. Producentami wykonawczymi i scenarzystami są Matt Corman i Chris Ord, a serial ma zadebiutować w 2024 roku. Zdjęcia zaczynają się bowiem dopiero teraz w marcu.