Ustawa ograniczy używanie smartfona do 40 minut dziennie

Zaproponowane przepisy mówią o tym, że dzieci do 8 roku życia będą mogły używać smartfonów przez maksymalnie 40 minut każdego dnia. Osoby w wieku od 8 do 16 lat będą miały dozwolone korzystanie z telefonów przez jedną godzinę dziennie. Natomiast młodzież w wieku od 16 do 18 lat będzie miała pozwolenie na korzystanie z smartfonów przez maksymalnie dwie godziny dziennie. W godzinach od 22:00 do 6:00 rano, nieletni (czyli wszyscy poniżej 18 roku życia) nie będą uprawnieni do używania swoich smartfonów. Celem tego środka jest zapewnienie im odpowiedniej ilości snu oraz ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych w późnych godzinach nocnych.

Zgodnie z nowymi zasadami, jeśli osoba niepełnoletnia spróbuje skorzystać ze swojego urządzenia po przekroczeniu ustalonego limitu czasowego, powiadomienie o tym fakcie zostanie automatycznie wysłane do jej rodzica lub opiekuna. Co interesujące, młodzież będzie miała możliwość wysłania zaoytania o wydłużenie limitu czasu za pomocą swojego smartfona. Wtedy to rodzic będzie mógł podjąć decyzję, czy spełni prośbę dziecka czy nie. To podejście ma na celu zapewnienie odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych, zachowując jednocześnie pewną elastyczność i dialog między rodzicem a dzieckiem.

Ustawa ogranicza czas używania smartfona, a firmy technologiczne zobowiązuje do konkretnych działań

Smartfon – największy złodziej czasu w XXI wieku

Poprzez wprowadzenie odpowiednich ograniczeń czasowych i środków kontroli, rząd chiński dąży do zapewnienia odpowiedzialnego i zdrowego użytkowania technologii przez najmłodszych. Pytanie tylko, czy to zadanie dla władz, czy dla rodziców wychowujących własne dzieci? Bo za jakiś czas może pojawić się pomysł ograniczania korzystania ze smartfonów przez dorosłych w godzinach ich pracy, by byli bardziej wydajni w swoich obowiązkach.

To jednak nie wszystko, ponieważ w zgodzie z nowymi przepisami, chińskie firmy technologiczne będą zobowiązane do promowania odpowiednich treści wśród dzieci i młodzieży, zależnie od ich wieku i rozwoju. Na przykład, dla dzieci poniżej 3 lat, promowane będą takie aplikacje jak kołysanki, aby wspierać ich spokojny sen i zdrowy rozwój. Dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat, firmy będą w obowiązku promować treści edukacyjne, które pomagają w nauce czytania i pisania.

