Masz smartfon Xiaomi? Skorzystaj z tej funkcji, jest świetna!

Aktualizacje oprogramowania to dość skomplikowany temat. Z jednej strony — to one dbają o to, by smartfon był odpowiednio zabezpieczony. To one odpowiedzialne są też za serwowanie nam zestawu nowych funkcji, ale nierzadko okazują się też przysparzać sporo kłopotów użytkownikom. Od lat są też jednym z argumentów właścicieli iPhone'a — dlaczego warto kupić smartfon Apple, a nie Androida.

Dzisiaj na szczęście bez kłótni, a wyłącznie dobre wiadomości. Oto bowiem smartfony Xiaomi działające pod MIUI 14 doczekały się zupełnie nowej funkcji, która ucieszy miłośników wideorozmów. Zwłaszcza w trudnych oświetleniowo warunkach.

Źródło: Depositphotos

MIUI 14. Smartfony Xiaomi z ramką świetlną, która pomoże lepiej wyglądać podczas wideorozmów!

W przypadku wideorozmów, odpowiednie oświetlenie gra kluczową rolę. Myślę że wszyscy mieliśmy wątpliwą przyjemność odbyć w ten sposób spotkanie, gdzie rozmówcy właściwie nie widzieliśmy. Xiaomi w najnowszej wersji oprogramowania w ramach asysty przedniej kamerki zaserwowało funkcję, która aktywuje białą ramkę świetlną. Dzięki temu patrząc na ekran i mając smartfon niedaleko twarzy, będziemy lepiej widoczni. Idealne w swojej prostocie, chociaż na tę chwilę — jeszcze nieidealne.

Jak informuje Antoine Engels na łamach NextPit, przycisk odpowiedzialny za aktywację funkcji nie zawsze jest dostępny — i nie można z niego skorzystać we wszystkich aplikacjach. A przynajmniej jeszcze nie można, bo trudno przewidzieć czym producent zaskoczy nas w przyszłości. Użytkownicy mogą też dobierać intensywność światła, by samodzielnie określić jak wiele doświetlenia potrzebujemy.

To nowość idealna w swojej prostocie — i choć nie jest jeszcze dostępna w każdej aplikacji, to wierzę, że jej odpowiednie wsparcie jest tylko kwestią czasu. A póki co: mam cichą nadzieję, że konkurencja to podpatrzy i zaserwuje analogiczne funkcje także u siebie. Przednie kamerki nigdy nie czarują jakością, co w połączeniu ze słabym oświetleniem wygląda... po prostu źle.