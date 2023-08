Czy kupować smartfon od operatora? Kiedy to się opłaca?

Dawno już nie pisałem o promocjach na smartfony u naszych operatorów - z tej prostej przyczyny, że moje kryterium opłacalności takiego zakupu jest nieco rygorystyczne. Pokażę to na najnowszej promocji Play na abonament z zobowiązaniem na rok, w zestawie ze smartfonem Samsung Galaxy A34, która to pozornie wygląda na atrakcyjną.

Zacznijmy od tego kryterium. To nic innego jak wyliczenie kosztu zakupu smartfona w zwykłym sklepie - za gotówkę lub na raty 0% oraz kosztu oferty komórkowej bez zobowiązania - porównywalnej w zawartości z abonamentem z zobowiązaniem u tego samego operatora.

I teraz tak, jeśli pojawi się w ofercie któregoś z operatorów taka oferta na abonament ze smartfonem w zestawie, której łączny koszt jest niższy niż kupno urządzenia w sklepie wraz z kosztem oferty bez zobowiązania, wtedy uznaje, że jest to atrakcyjna promocja i oferta.

Bardzo rzadko się to zdarza, i widać to wyraźnie w aktualnej promocji w Play na abonament z zobowiązaniem na rok w zestawie ze smartfonem Samsung Galaxy A34. W pierwszym wrażeniu wypada ona naprawdę nieźle - tylko roczne zobowiązanie, 10 zł tańszy abonament czy sporo gigabajtów i do tego smartfon 150 zł taniej niż w sklepie (1 449,00 zł) - diabeł jednak tkwi w szczegółach, ale po kolei.

Samsung Galaxy A34 6/128GB 5G w sklepie

Promocja dotyczy smartfona Samsung Galaxy A34 5G, więc zatrzymajmy się tu na chwilę, bo tu też pojawiła się ciekawa zależność. Otóż smartfon ten miał swoją premierę w połowie marca 2023, a więc zupełnie niedawno i wyceniono go na start na 1 899,00 zł. Z tym, że Samsung zwracał do niedawna (do 23 lipca) za jego zakup 300 zł na konto - tak więc jego rzeczywisty koszt to 1 599,00 zł.



Promocja się skończyła i co mamy w sklepach? Koszt zakupu za gotówkę 1 599,00 zł lub 10 rat 0% po 159,90 zł - nieco ponad 4 miesiące po premierze. Widać więc, że warto poczekać te kilka miesięcy i kupić te smartfony w rzeczywistych cenach, bez konieczności podejmowania wymaganych działań do zwrotu wyrównującej kwoty.

Niemniej, mamy więc już koszt za samo urządzenie - 1 599,00 zł lub 10 rat 0% po 159,90 zł, doliczamy do tego koszt oferty komórkowej bez zobowiązania. U operatora Play, będzie to oferta na kartę z dostępem do 5G - Pakiet XL za 45 zł miesięcznie. Zawiera on pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 60 GB transferu danych - to mniej o połowę niż w abonamencie, który zaraz sprawdzimy, ale obecnie można w ofercie na kartę uzyskać w promocji dodatkowe 4800 GB (12 miesięcy po 400 GB miesięcznie), więc jak najbardziej porównywalna oferta. Zsumujemy te koszty później w tabelce.

Samsung Galaxy A34 6/128GB 5G w abonamencie Play

Smartfon ten pojawił się w najnowszej promocji Play na abonament na 12 miesięcy. Samodzielny abonament (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 120 GB transferu danych) kosztuje 55 zł miesięcznie - 10 zł mniej niż w standardowej ofercie.



Z kolei w zestawie ze smartfonem Samsung Galaxy A34, miesięczny koszt wynosi 115 zł. Oczywiście Play zapomniał tu wyraźnie napisać, że to koszt łączny za urządzenie i abonament przez pierwsze 12 miesięcy, ale pozostaje jeszcze do tego kolejne 12 miesięcy rat za samo urządzenie. My wrzucimy to jednak w obiecaną tabelkę, by to pokazać dokładnie.

Smartfon w sklepie czy u operatora? Opłata na start Opłata miesięczna Liczba miesięcy Łącznie Samsung Galaxy A34 w sklepie 0,00 zł 159,90 zł 10 1 599,00 zł Oferta komórkowa bez zobowiązania w Play 0,00 zł 45,00 zł 24 1 080,00 zł Razem 2 679,00 zł Samsung Galaxy A34 w Play 9,00 zł 60,00 zł 24 1 449,00 zł Abonament komórkowy na 12 miesięcy w Play 0,00 zł 55,00 zł 12 660,00 zł Oferta komórkowa bez zobowiązania w Play 0,00 zł 45,00 zł 12 540,00 zł Razem 2 649,00 zł Różnica 30,00 zł

Tak więc, aby taka promocja się opłacała, musielibyśmy po zakończonej umowie na abonament z Play, czyli po 12 miesiącach - przenieść numer do oferty bez zobowiązania, wówczas zakup ten wyniósłby nas łącznie o 30 zł taniej. Z jednej strony ok, pozbyliśmy się zobowiązania w postaci umowy na abonament, ale pozostają jeszcze raty za smartfona, więc i tak jesteśmy uwiązani przez dwa lata - nie jest to chyba warte tych 30 zł oszczędności. Z kolei, w opcji kupna smartfona w sklepie, jest on już naszą własnością po 10 miesiącach i nie musimy wiązać się w tym czasie umową na abonament. Do tego numer z oferty na kartę możemy dowolnie w tym czasie przenosić do korzystniejszych pakietów.

Podsumowując, jeśli traficie na jakąś mega promocję na smartfony z abonamentem, musicie to sobie dokładnie przeliczyć, bo w zdecydowanej większości przypadków, część z tych kosztów, których nie widać przy samym urządzeniu, zaszyta jest w koszcie abonamentu. Bez kalkulatora się nie obejdzie, co widać w powyższej tabelce - jest niemal na styk, i to tylko w przypadku wykonania niezłej ekwilibrystyki.