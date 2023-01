Kosmiczne pieniądze dla twórców aplikacji. Można nienawidzić App Store, ale to on króluje

Apple chwali się wynikami swoich usług i to nie tylko za ostatni rok. 900 mln aktywnych subskrypcji we wszystkich usługach i ponad 300 mld dolarów wypłaconych deweloperom sprzedającym swoje aplikacje, gry i subskrypcje w App Store.

Deweloperzy sprzedający cyfrowe towary i usługi w App Store zarobili ponad 320 miliardów dolarów. Tyle Apple zapłaciło twórcom, którzy w ciągu ostatnich 15 lat udostępnili w ekosystemie Apple swoje tytuły. To właśnie w 2008 r. uruchomiono sklep z aplikacjami App Store, który stał się domem dla wielu firm i pojedynczych osób tworzących oprogramowanie, z którego korzystają miliony użytkowników iPhone'ów (i nie tylko) na całym świecie. Dziś App Store to prawdziwy gigant oferujący zróżnicowane aplikacje i gry od największych deweloperów, jak i małych twórców, którzy mają szansę zaistnieć w świadomości użytkowników sprzętów Apple. Firma podsumowuje ostatni rok w swoich usługach i zapowiada, że przyszłość będzie jeszcze lepsza.

Rok 2022 dla wszystkich usług Apple miał być bardzo dobry - zarówno pod względem rozwoju, jak i zawartości. Na największą uwagę zasługuje Apple TV+ może poszczycić się produkcjami oryginalnymi przyciągającymi uznanie widzów i krytyków. Severance z 14 nominacjami Emmy, czy Ted Lasso cieszący się ogromną popularnością. Do tego masa premier: The Afterparty, Bad Sisters, Black Bird, Echo 3, For All Mankind, Loot, The Last Days of Ptolemy Grey, Pachinko, Slow Horses, Trying. Nie można też zapominać o filmie CODA, który w zeszłym roku dostał trzy statuetki Oscara, w tym za najlepszy film. Ten rok również zapowiada się interesująco. Powrót nowych sezonów Truth Be Told i Foundation, premiery nowych seriali i filmów.

Apple Arcade może i nie jest najlepszym abonamentem na granie, jednak jego katalog stale rośnie i do biblioteki trafiają tytuły, które nie są dostępne na innych platformach, a oferują ciekawe mechaniki i rozgrywkę, która przyciąga przed ekran iPhone'a, iPada, monitora a nawet telewizora na długie godziny. W samym ubiegłym roku do Apple Arcade trafiło ponad 50 pozycji, w tym m.in. Warped Kart Racers, Jetpack Joyride 2, Gibbon: Beyond the Trees, Wylde Flowers, and Cooking Mama: Cuisine!

Usługi Apple. Firma podsumowuje ostatni rok

Jest też oczywiście Apple Music z ponad 100 mln utworów i stale powiększającą się biblioteką albumów, singli i pojedynczych piosenek aktualizowanych do formatu Spatial Audio (Dolby Atmos) oferującego dźwięk przestrzenny, który pozwala odkrywać muzykę na nowo. Nowością w Apple Music wprowadzona w zeszłym roku jest Apple Music Sing - funkcja stworzona z myślą o fanach karaoke, która wykorzystując rozbudowane algorytmy "wycina" wokale pozostawiając muzykę i wyświetlając tekst na ekranie kompatybilnego urządzenia.

Apple mocno promuje też swoją subskrypcję Apple One dającą dostęp do wszystkich usług w ramach jednej, niższej płatności. W Polsce ramach jednego abonamentu dostajemy Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade oraz iCloud+ (50 GB) za 34,99 zł miesięcznie. Decydując się na zakup pakietu rodzinnego, w którym można zaprosić 5 osób, cena ta 44,99 zł a przestrzeń w chmurze iCloud powiększona jest do 200 GB. Na ten moment polscy użytkownicy nadal nie mogą korzystać z dwóch pozostałych usług, które są dostępne np. w Stanach Zjednoczonych - chodzi o Apple News+ oraz Apple Fitness+. Być może pojawią się one w przyszłości.