Urządzanie kuchni. Na co zwrócić uwagę przy wyborze piekarnika i płyty indukcyjnej?

Płyta indukcyjna: na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Wybór płyty indukcyjnej - wbrew pozorom - nie jest wcale łatwy ani oczywisty. Kiedy mamy jasno sprecyzowane potrzeby - staje się znacznie łatwiejszy. Jest bowiem kilka elementów na które powinni zwrócić uwagę wszyscy wybierający nowe wyposarzenie kuchenne. Najważniejszym wyznacznikiem dla większości klientów będzie wielkość płyt indukcyjnych - ale warto mieć na uwadze, że sam wymiar to jeszcze nie wszystko. W zależności od modeli trzeba liczyć się z tym, że płyty indukcyjne mogą różnić się także wielkością pól grzewczych. Warto mieć to na uwadze i pomyśleć, która z opcji będzie dla ciebie najbardziej optymalną. Alternatywą (choć nieco droższą) są płyty bezstrefowe. W ich przypadku nie trzeba przejmować się wielkością pola - urządzenie automatycznie dostosuje je do naszego naczynia. Są na rynku także sprzęty pozwalające na łączenie pól grzewczych, co może okazać się pomocne okazjonalnie - przy czym na co dzień użytkownicy mogą korzystać z mniejszych wersji. Płyty indukcyjne to stosunkowo dojrzała technologia - i przez lata producenci korzystali już z różnych opcji sterowania. Klienci mają w czym wybierać - od pokręteł, przez dotyk, na hybrydowych rozwiązaniach łączących oba powyższe kończąc. Na szczęście niezależnie od wyboru - są one jasno opisane i intuicyjne, przez co nawet ci którzy nie są z technologią za pan brat nie będą mieć problemów z obsługą urządzeń. Ilość modeli dostępnych na rynku może przyprawić o ból głowy, ale tutaj znajdziecie zestaw porad które pozwolą wam rozsądnie dobrać urządzenie do własnych potrzeb.

Wybierając płytę indukcyjną, warto także przejrzeć funkcje dodatkowe jakie oferują rozważane przez nas modele. Tych są dziesiątki - i wiele z nich potrafi ułatwiać codzienne gotowanie. Wśród nich m.in. szybkie grzanie (po włączeniu urządzenie działa z pełną mocą), kontrola temperatury (pomagająca dbać o idealnie wysmażenie, bez widma spalenizny), zapobieganie kipieniu, wykrywanie naczynia czy wykorzystanie ciepła resztkowego. To ostatnie zresztą okazuje się perfekcyjnie współgrać z kryterium wyboru, na które użytkownicy coraz częściej zwracają uwagę. Chodzi oczywiście o klasę energetyczną i pobór prądu. Na rynku nie brakuje bowiem płyt indukcyjnych, które pozwolą nam zadbać o niższe rachunki za prąd — co w obliczu stale rosnących cen staje się bardzo ważnym kryterium wyboru.

Przed zakupem warto sprawdzić ranking płyt indukcyjnych, w którym znajdziecie wybór najciekawszych produktów z tego segmentu.

Piekarnik do zabudowy: na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Podobnie jak w przypadku płyt indukcyjnych, wybór piekarników również może przyprawić o zawrót głowy. Zwłaszcza dla tych, którzy nie śledzą na bieżąco trendów i tego, jak zmieniają się one technologicznie. Nie da się jednak ukryć, że ostatnie lata to przede wszystkim niesłabnąca popularność elektrycznych piekarników, które oferują cały szereg funkcji dodatkowych. Rożen czy automatyczne programy są w nich dostępne od lat. Ale takie sztuczki jak gotowanie przy pomocy pary które ułatwiają najlepsze piekarniki parowe, gotowanie sous-vide czy funkcja mikrofali to nowości, które nie bez powodu zachwycają klientów. Pozwalają one zminimalizować ilość potrzebnych w kuchni urządzeń, jednocześnie nie ograniczając naszych możliwości. Opcji związanych z piekarnikami do zabudowy są dziesiątki, tutaj znajdziesz najważniejsze porady którymi powinieneś się kierować przy wyborze urządzenia do swojego domu.

A skoro już wiemy jakich funkcji oczekujemy od naszego piekarnika do zabudowy, warto zastanowić się nad jego wielkością. Najmniejsze z piekarników do zabudowy oferują pojemność 30 litrów — największe nawet trzykrotnie więcej. Większość klientów decyduje się jednak na standardowych rozmiarów piekarniki, czyli około 60-80 litrowe. To najbardziej uniwersalne ze sprzętów, które z jednej strony perfekcyjnie wkomponują się w średniej wielkości kuchniach, z drugiej - nie trzeba obawiać się o to, że zabraknie miejsca na przygotowanie popularnych potraw. Nie bez znaczenia pozostają także oferowane temperatury. Jeżeli będziecie chcieli wypiekać w piekarniku pizzę jak w ulubionej włoskiej restauracji — warto zwrócić także uwagę na zakres dostępnych temperatur. Część z nich kończy się na około 220-250 stopniach Celsjsusza — ale nie brakuje też modeli oferujących nagrzewanie do 300 stopni. I to właśnie nimi powinni zainteresować się miłośnicy domowej pizzy i pieczywa w ogóle!

Ale poza tym, że nowoczesne piekarniki oferują cały szereg funkcji związanych z przygotowywaniem potraw, nowoczesne technologie wykorzystywane są również do dbania o ich czystość. W zależności od modelu możemy liczyć na pomoc w formie czyszczenia parowego (wilgoć zmiękcza zabrudzenia, które później można łatwiej domyć); wkładów katalitycznych (specjalne dodatki które pochłaniają brud i wypalają go w bardzo wysokiej temperaturze) lub pyrolizy (spopielanie pozostałości i brudu, który ostatecznie wystarczy wymieść wilgotną ściereczką).

Jak widać - opcji jest bez liku, warto więc zastanowić się nad potrzebami i oczekiwaniami związanymi z urządzeniem. Przed zakupem warto sprawdzić ranking piekarników do zabudowy, w którym znajdziecie wybór najciekawszych produktów

Wpis powstał przy współpracy z RTV EURO AGD