Magenta Dom - nowa, w pełni konwergentna oferta T-Mobile już z dostępem do telewizji

T-Mobile jako pierwszy i jak na razie jedyny operator zdecydował się udostępnienie jakiś czas temu nielimitowanego dostępu do sieci mobilnej w smartfonie. Jeszcze wcześniej w ofercie tego operatora pojawiły się światłowody, więc do pełnego zestawu oferty konwergentnej brakowało jedynie dostępu do telewizji. Dziś dołączona została do nowej atrakcyjnej cenowo oferty Magenta Dom.

Przez ostatnie dwa lata wiele się zmieniło w naszym życiu codziennym. Zacisze domowe to często teraz jednocześnie miejsce pracy, nauki i wspólnego odpoczynku. Coraz częściej rozglądamy się więc za jedną, spójną i konwergentną ofertą u jednego operatora, która zapewni nam możliwość korzystania z nielimitowanej oferty komórkowej i nieograniczonego dostępu do internetu światłowodowego oraz do rozrywki.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie klientów, T-Mobile udostępnił właśnie swoją nową ofertę konwergentną Magenta Dom.

Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska:

W T-Mobile, zgodnie z naszą strategią, sukcesywnie zmieniamy się, by oferować klientom nielimitowane doświadczenia. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom pozbawionym ograniczeń, a także łączeniu poszczególnych usług tak, by użytkownicy T-Mobile mogli otrzymać wszystko, czego potrzebują, od jednego dostawcy i w najwyższej dostępnej jakości. Z tego powodu od kilku lat konsekwentnie dążyliśmy do tego, aby stać się firmą oferującą usługi w pełni konwergentne. Wprowadzenie oferty Magenta Dom to znak, że z sukcesem przeszliśmy ten proces i dziś dysponujemy pełnym zapleczem usług łączonych, wliczając w to telewizję.

Magenta Dom - nielimitowane doświadczenia z dostępu do sieci i rozrywki

Nowa oferta Magenta Dom składa się z trzech części składowych. Pierwsza z nich, to oczywiście usługi komórkowe w naszym smartfonie, na które składają się nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, wiadomości SMS i MMS w kraju i w roamingu w UE oraz dostęp do internetu mobilnego, nieograniczonego limitem danych do wykorzystania w miesiącu z prędkością do 30 Mb/s.

Do tego dochodzi również elastyczna usługa „Rozrywka bez Ograniczeń”, przez rok dostępna w tej ofercie zupełnie za darmo, a w ramach której klienci mogą dowolnie aktywować, dezaktowawć i zmieniać raz w miesiącu dostępne pakiety usług takich jak: Legimi, Tidal czy HBO Max.

Drugim składnikiem nowej oferty, równie ważnym jest dostęp do światłowodów z limitem prędkości do 300 Mb/s, a więc w zupełności wystarczającym do wygodnego i wydajnego korzystania z sieci podczas pracy czy nauki w domu. Dom to jednak nie tylko obowiązki, ale i rozrywka, więc w nowej ofercie Magenta Dom pojawia się tu trzeci filar oferty - dostęp do telewizji ze 130 kanałami (znajdziemy wśród nich m.in. HBO, kanały z rodziny Disneya, Eleven Sports czy TVN24).

W pierwszym roku ten najwyższy pakiet L będzie kosztował 95 zł miesięcznie, a w jego ramach w prezencie na ten sam okres uzyskamy dostęp do serwisu streamingowego Player bez reklam (z osobna kosztuje on 119 zł). Do tego oczywiście router WiFi i dekoder z Android TV (z opcją nagrywania i zapisywania do 100 godzin nagrań do 180 dni od nagrania oraz dostępu do programów wyemitowanych 7 dni wstecz) za symboliczną złotówkę.

Goran Markovic, członek zarządu ds. B2C w T-Mobile Polska:

Ofertę Magenta Dom stworzyliśmy w oparciu o trzy filary – elastyczność, prostotę i brak limitów. Oprócz tego było dla nas jasne, że rozwiązanie to musi oferować najwyższą możliwą jakość niezależnie od pakietu. Nasza nowa propozycja umożliwia klientom też swobodne dokonywanie zmian – w zależności od tego, czego aktualnie potrzebują. Dodatkowo zaś jest przejrzysta, a co najważniejsze – oferuje nielimitowane doświadczenia. Klienci nie muszą się obawiać, że ich pakiet – choćby internetu mobilnego w telefonie – się skończy, a jakość internetu domowego nie nadąży za ich tempem życia.

Co po tym pierwszym roku? W pełni elastyczny wybór, uzależniony od zdefiniowanych potrzeb w ciągu tych pierwszych 12 miesięcy.

W przypadku gdy stwierdzimy, iż 130 kanałów to dla nas za dużo, możemy przejść na niższy pakiet S z 60 kanałami w tej samej cenie lub M z 110 kanałami za 120 zł miesięcznie. Najwyższy pakiet L po pierwszym roku będzie kosztował łącznie 145 zł.

Co więcej, podobny wybór klienci dostaną w każdym kolejnym miesiącu umowy, w czasie której mogą dowolnie zmieniać pakiet telewizyjny, z którego aktualnie korzystają - w górę lub w dół. Pozostałe zaś nielimitowane elementy oferty Magenta Dom pozostają przy tym bez zmian.

Sama zmiana pakietu telewizyjnego jest prosta i intuicyjna, możemy ją każdorazowo dokonywać z poziomu aplikacji mobilne Mój T-Mobile.

Magenta Dom dla obecnych klientów

Wraz z nową konwergentną ofertą, T-Mobile nie zapomina o obecnych klientach, którzy posiadają już numer komórkowy u tego operatora. Oni również mogą dołączyć do tej usługi dostęp do światłowodów z limitem prędkości do 300 Mb/s. Do tego pełen pakiet telewizyjny L ze 130 kanałami na pół roku, w cenie miesięcznej o 20 zł niższej - w ramach programu „Korzyści dla Domu” i wynoszącej łącznie 70 zł.

Po tym półrocznym okresie, również mogą zadecydować o pozostawieniu sobie pakietu L w cenie 120 zł lub zmianie na pakiet S w cenie 70 zł, albo na pakiet M w cenie 95 zł miesięcznie.

Nowa konwergentna oferta Magenta Dom, będzie dostępna w sprzedaży stacjonarnej i zdalnej od poniedziałku 4 lipca 2022 r.

Domy bez limitu dla podopiecznych fundacji Happy Kids

Przy okazji premiery nowej oferty konwergentnej Magenta Dom, T-Mobile poinformował o przekazaniu wsparcia finansowego dla fundacji Happy Kids, tworzącej i prowadzącej rodzinne domy dziecka. Kwota wsparcia to 100 tysięcy złotych, która ma zostać przeznaczona na remont łódzkiej placówki. Dodatkowo fundacja uzyska dostęp do usług pakietu Magenta Dom, wraz z niezbędnymi urządzeniami technologicznymi do wyposażenia budynku.

Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska:

Na co dzień nie ustajemy w działaniach, aby nasi klienci mieli dostęp do najlepszych technologii i mogli dzięki temu skupić się na tym, co ma dla nich znaczenie. Naszą ambicją jest również znoszenie barier rynkowych, bo chcemy, aby każdy mógł czerpać z technologicznych możliwości pełnymi garściami, bez ograniczeń. Dlatego właśnie stworzyliśmy prosty i elastyczny pakiet usług Magenta Dom, bo domy powinny być właśnie miejscem wolności i swobody. Tworzymy domy bez limitu w najlepszej jakości dla naszych klientów, ale chcemy w tym również wspierać naszych partnerów społecznych, bo w T-Mobile usługi technologiczne w jakości premium to nie dodatkowa opcja, ale absolutna podstawa, do której każdy powinien mieć dostęp.

Warto tu na koniec wspomnieć, że to nie pierwszy pakiet wsparcia tej fundacji udzielony przez T-Mobile. Wcześniej otrzymała ona od tego operatora kwotę 200 tysięcy złotych, na pomoc 1500 dzieci ewakuowanych z domów dziecka na Ukrainie oraz zestawy smartfonów wraz z kartami SIM.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci T-Mobile