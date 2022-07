Pozycjonowanie stron, które może być skuteczne ‒ jak agencja 1stplace.pl zwiększa widoczność stron w Google?

Bez względu na to, jak duży biznes prowadzisz i w jakiej branży działasz, powinieneś pamiętać o jednym, współczesny klient jest bardzo wymagający. Pod względem pozycjonowania użytkownicy w internecie koncentrują się wyłącznie na witrynach z tzw. TOP 10, oczekują, że strona zadziała błyskawicznie, że będzie intuicyjna w obsłudze i miła dla oka. Niestety, jeśli dziś nie zadbasz o powyższe elementy, zrobi to Twoja konkurencja, a Ty pozostaniesz w tyle. A jak dbamy o to w agencji SEO 1stplace.pl?

Stawiamy na nowoczesne pozycjonowanie, koncentrujemy się na intencjach użytkownika i szeroko pojętych działaniach e-marketingowych, które są przyszłością jeśli chodzi o widoczność w wyszukiwarkach (np. Google) oraz całym internecie.

Pozycjonowanie nie “ruszy” bez fundamentu - intuicyjna i nowoczesna strona www

Zanim zaczniesz jakiekolwiek działania z zakresu pozycjonowania lub e-marketingu, musisz postawić na nowoczesną, funkcjonalną stronę internetową. Choć wydaje się to oczywiste, w rzeczywistości bywa różnie.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w przypadku stron internetowych zbudowanych w oparciu o przestarzałe technologie, przeprowadzenie wielu prac optymalizacyjnych jest utrudnione, a czasem nawet niemożliwe.

Takie witryny często są niedopasowane do zmieniającego się środowiska internetu oraz pozycjonowania. Zazwyczaj występują problemy z publikacją i edycją treści, z działaniem modułów, aktualizacją wtyczek, responsywnością. Kolejne utrudnienia to częste awarie na stronie, mniejsze bezpieczeństwo danych, trudności w optymalizacji SEO. To nie wszystko. Strony zbudowane na przestarzałych CMS-ach nie się zgodne ze standardami UX, czyli User Experience, są nieintuicyjne w obsłudze, nie wyróżniają się designem.

Skutek? Pozycjonowanie, które w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne, trwa dłużej i nie przynosi tak dobrych efektów, jakie mogłoby przynosić. Co więcej, nawet jeśli klient odwiedzi taką witrynę, szybko ją opuści (przestarzały design, nieintuicyjna ścieżka zakupowa, informacja o potencjalnym zagrożeniu działają bardzo odstraszająco). Wszystko to skutkuje wysokim współczynnikiem odrzuceń i niską pozycją w rankingu.

Właśnie dlatego w 1stplace.pl zawsze zaczynamy od weryfikacji strony internetowej klienta, sprawdzenia, w jakiej kondycji jest witryna i czy skuteczne pozycjonowanie będzie miało prawo bytu.

Jeśli strona zbudowana jest na intuicyjnym CMS-ie (z ang. Content Management System, czyli System Zarządzania Treścią), możemy ruszyć z planowaniem strategii,

Jeśli natomiast strona oparta jest o nieintuicyjny CMS, działamy inaczej. Wiemy, że przeprowadzenie części ważnych działań nie będzie możliwe, a także, że budowa nowej witryny jest nieunikniona. Rekomendujemy więc rozpoczęcie współpracy od budowy nowej strony. Jeśli klient wyrazi zainteresowanie, rozpoczynamy pracę. Potem oczywiście dbamy o to, by strona uzyskała jak najwyższe pozycje w organicznych wynikach wyszukiwania.

Budowa nowej strony związana jest z wydatkiem, jest to jednak inwestycja, która się zwróci. Strona www to wizytówka biznesu, powinna mieć nowoczesny design i być widoczna w pierwszych dziesięciu wynikach wyszukiwania. Inwestowanie w przestarzałą witrynę, którą i tak trzeba będzie zmienić, mija się z celem. Takie działanie wygeneruje niepotrzebne i duże koszty.

Intencje użytkownika ‒ podstawa nowoczesnego pozycjonowania

W procesie pozycjonowania koniecznie musimy pamiętać o intencjach użytkownika. Powinniśmy zadbać o to, by nasz potencjalny klient szybko znalazł interesujące go informacje, bez problemu kupił produkt, mógł sprawnie przesłać zapytanie ofertowe.

Frazy intencyjne, direct answers ‒ czym są, dlaczego są ważne?

Wybór fraz kluczowych, na które chcemy zyskać widoczność w wyszukiwarce, jest bardzo ważny. Najlepiej postawić na różne rodzaje zapytań ‒ tak, by dotrzeć do klientów mających różne potrzeby, znajdujących się w różnych częściach lejka marketingowego.

Użytkownicy bardzo często używają zapytań zaczynających się od słów: co, ile, jak, kiedy, dlaczego. Przykłady takich pytań to:

Ile kosztuje pozycjonowanie?

Jak zacząć pozycjonowanie strony?

Jak pozycjonować stronę samemu?

Ile trzeba czekać na efekty pozycjonowania?

Co to jest pozycjonowanie strony?

Są to tak zwane frazy intencyjne. Dzięki frazom intencyjnym możemy zająć pozycję 0, czyli pozycję na samej górze pierwszej strony wyszukiwarki Google. W przypadku pozycji 0 użytkownik widzi odpowiedź już z poziomu wyszukiwarki, nie musi klikać linku. Otrzymuje więc szybką, konkretną odpowiedź na interesujące go pytanie.

Jaki ma to wpływ na pozycjonowanie i ruch w obrębie strony internetowej? Jeśli w wynikach wyszukiwania pojawia się pozycja 0, użytkownicy koncentrują się właśnie na niej (wygrywamy więc z domenami zajmującymi niższe pozycje).

Gdy już przyciągniemy uwagę klienta, zwiększymy szanse na to, że odwiedzi naszą stronę, zainteresuje się ofertą i skorzysta z niej.

Klastry treści ‒ co to?

Klastry treści to temat, którego nie możemy pominąć przy omawianiu nowoczesnego pozycjonowania. Zanim przejdziemy do omówienia zalet klastrów, opowiedzmy krótko, czym są. Klastry zdefiniować możemy, jako grupy powiązanych ze sobą treści. Elementy klastra to: strona filarowa, cluster content, czyli treści powiązane ze stroną filarową, i linki wewnętrzne.

Na stronie filarowej omawiamy w dość szczegółowy sposób ogólny temat. Klastry to podstrony przedstawiające w szczegółowy sposób zagadnienia poruszane na stronie filarowej. Z poziomu strony filarowej linkujemy do poszczególnych tematów.

Przygotowane w prawidłowy sposób klastry tematyczne poskutkują nie tylko wyższą pozycją w organicznych wynikach wyszukiwania, ale też zadowoleniem użytkowników. Twój potencjalny klient otrzyma szczegółowe informacje na ważny dla niego temat.

Jak klastry wpływają na pozycjonowanie?

Musimy tutaj nawiązać do algorytmu Koliber, który wprowadził zmiany w interpretacji zapytań. Aktualnie bardzo ważna jest nie tylko fraza główna, ale też frazy powiązane z frazą główną. Skupiamy się więc na zapytaniu użytkownika, ale też na tematach pokrewnych, które także mogą być interesujące dla odbiorcy.

Klastry to sposób, by wypozycjonować różne rodzaje fraz kluczowych, by stworzyć unikalny content, zadbać o linkowanie wewnętrzne, a to ważne czynniki rankingowe. Jest to droga do większego, wartościowego ruchu, zwiększenia autorytetu i rzecz jasna, lepszej widoczności.

Pozycjonowanie, a Rich Snippets ‒ czyli jak przyciągnąć uwagę w wyszukiwarce?

Chcesz, by Twoja strona przyciągała uwagę i wyróżniała się na tle konkurencji? Zadbaj o Rich Snippets. Rich Snippets to elementy rozszerzone, które wzbogacają wyniki wyszukiwania. (Snippety widoczne są z poziomu wyników wyszukiwania). Wyróżniamy różne rodzaje Rich Snippets ‒ wszystkie są bardzo przydatne dla użytkownika i mogą zachęcić go do odwiedzenia strony.

Rich snippets to:

Oceny w postaci gwiazdeki ‒ pozytywne opinie, a przede wszystkim brak negatywnych, z pewnością zadziałają zachęcająco.

Cena produktu ‒ jeśli możemy zaproponować użytkownikom konkurencyjne ceny, koniecznie się tym pochwalmy. Informacja o atrakcyjnej cenie z pewnością zostanie zauważona.

Sekcja FAQ ‒ bardzo przydatna dla użytkownika, może on z poziomu wyszukiwarki poznać odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące interesującej go tematyki.

Breadcrumbs, czyli nawigacja okruszkowa ‒ taka nawigacja jest bardzo pomocna, użytkownik wie, jak dotrzeć do konkretnej kategorii produktowej. Roboty natomiast widzą, że strona ma przemyślaną strukturę.

Dostępność ‒ to nic innego, jak informacja o dostępności lub braku danego produktu.

Dostawa ‒ informacja o darmowej dostawie lub niskich kosztach przesyłki. To kolejne sposoby, by zyskać zainteresowanie użytkowników.

Rich snippets generują ruch w obrębie strony, przyciągają uwagę. A duży ruch i niski współczynnik odrzuceń to sposób, by zyskać wysokie pozycje w wyszukiwarce Google.

Czynniki Core Web Vitals jako must have skutecznego pozycjonowania

Choć Core Web Vitals weszły w życie już w 2021 roku, nie możemy ich pominąć. Konieczna jest optymalizacja strony pod metryki:

LCP ‒ Largest Contentful Paint (największe wyrenderowanie treści);

FID ‒ First Input Delay (opóźnienie przy pierwszym działaniu);

CLS ‒ Cumulative Layout Shift (skumulowane przesunięcie układu).

Strona musi działać szybko, nawet duże elementy powinny wyświetlić się w błyskawicznym tempie. Ważne też, by witryna była stabilna wizualnie, a interakcja z użytkownikiem przebiegała bez zarzutów.

Core Web Witalis to jeden z kolejnych czynników, które brane są pod uwagę podczas ustalania rankingu. Warto też pamiętać, że brak optymalizacji pod wytyczne wspomnianych metryk sprawi, że strona stanie się mniej przyjazna dla użytkowników.

Działania wspierające pozycjonowanie

W 1stplace.pl nie skupiamy się wyłącznie na pozycjonowaniu. Zajmujemy się szeroko pojętym e-marketingiem. Dzięki temu wcielamy w życie działania, które wspierają zwiększanie widoczności oraz sprawiają, że biznesy naszych klientów są lepiej rozpoznawalne. Wśród takich działań możemy wymienić:

Publikacje wpisów w mediach społecznościowych ‒ regularne publikacje ciekawych wpisów to droga do zwiększenia rozpoznawalności firmy, sposób na zbudowanie społeczność wokół marki.

Profil firmy w Google ‒ Profil Firmy w Google, dawniej Wizytówka Google Moja Firma, to bezpłatna usługa od Google, dzięki której możemy wyświetlać informacje o firmie w wyszukiwarce Google i na mapach. Użytkownicy z poziomu wyszukiwarki widzą podstawowe informacje o naszym biznesie, wskazówki dojazdu do siedziby czy dane kontaktowe. Na profilu możemy umieścić opis oferty, opublikować zdjęcia, a nawet, dzięki możliwości wystawiania komentarzy, wejść w interakcją z klientami.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie budowania widoczności w sieci? Odezwij się do nas i zróbmy razem coś dobrego dla Twojego biznesu - https://1stplace.pl.