Najlepsze gadżety i akcesoria na wakacje. Co zabrać ze sobą na urlop?

Mamy już czerwiec, a co za tym idzie, wakacje są już za pasem. Z tego względu warto pomyśleć o urządzeniach, które będą w stanie zarówno umilić nam ten czas, jak i pomóc udokumentować najpiękniejsze chwile, aby móc wrócić do nich w przyszłości.

Wspomnienia to jedna z najpiękniejszych rzeczy - te urządzenia pozwolą udokumentować najlepsze chwile z wakacji w świetnej jakości

Jadąc na wakacje zdecydowanie warto zaopatrzyć się w kamerę, która pozwoli nam udokumentować najpiękniejsze chwile z wyjazdu. Nie zawsze kamerka ze smartfona wystarczy - tym bardziej jeśli jesteśmy fanami bardziej ekstremalnych rozrywek czy sportów. Idealnym rozwiązaniem jest GoPro HERO10, czyli najbardziej zaawansowana kamera tej firmy. Całkowicie nowy procesor obrazu GP2, pozwalający na rejestrowanie obrazu w jakości 5,3K z dwukrotnie większą liczbą klatek, a przy ośmiokrotnie zwolnionym tempie w jakości 2,7K, kiedy pojedyncze klatki z filmów mają rozdzielczość 15,8 MP a standardowo wykonywane zdjęcia mają rozdzielczość na poziomie 23 MP, zdecydowanie zwiększa wrażenia płynące z autorskich wideo. HERO10 posiada również mnóstwo ulepszeń, które między innymi poprawiają pracę kamery przy słabym oświetleniu - a dodając do tego stabilizację obrazu HyperSmooth 4.0 we wszystkich trybach, otrzymujemy naprawdę doskonałe urządzenie.

GoPro HERO10 jest kamerą wodoszczelną i bardzo wytrzymałą, co sprawia, że idealnie sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach. Surfowanie w ciepłych krajach, wspinaczka w górach w niskiej temperaturze, jazda crossem po żwirze czy skok ze spadochronem? Kamera poradzi sobie dosłownie ze wszystkim. Co więcej, HERO10 jest połączone z chmurą, co sprawia, że podczas ładowania materiały są automatycznie do niej przesyłane. Producent informuje również, że dzięki subskrypcji GoPro i aplikacji Quik można łatwo edytować wszystkie nagrane materiały wideo.

Są jednak miejsca, których magii nie można uchwycić z kamerą przymocowaną do klatki piersiowej lub trzymając ją w ręce. W takich chwilach zbawienne okazują się drony - i świetną propozycją jest DJI Mini 2, który jest wspaniałym narzędziem zarówno dla początkujących, jak i bardziej wymagających użytkowników. “Mini” w nazwie nie wzięło się znikąd, bowiem dron waży 249 gramów, co jest jeszcze bardziej imponujące, kiedy zwrócimy uwagę na jego odporność na wiatr do 10 metrów na sekundę.

To małe i zaskakująco jakościowe urządzenie oferuje zasięg transmisji do 6 km, co pozwoli nam dostać się w mnóstwo miejsc i uchwycić niesamowite ujęcia - szczególnie, że wytrzymuje w powietrzu nawet 31 minut. W dronie jest jednak równie ważna jakość wideo - tutaj również nie ma się do czego przyczepić, bowiem DJI Mini 2 rejestruje obraz w rozdzielczości 4K, a dzięki wielu inteligentnym trybom oraz funkcji QuickShots każdy, nawet najmniej doświadczony użytkownik, będzie w stanie stworzyć wyjątkowe i specjalne nagrania.

Piękne chwile wymagają doskonałego akompaniamentu. Nic tak nie poprawia humoru jak ulubiona muzyka w słuchawkach.

Odpowiednia muzyka przygrywająca w słuchawkach potrafi znacznie wpłynąć na aktualne przeżycia. Do tego niezbędne są jednak słuchawki wysokiej jakości, które zapewnią nam doznania na najwyższym poziomie. Jednym z takich rozwiązań są ważące zaledwie 4,8 grama słuchawki Sony LinkBuds S WF-LS900, które są w stanie odtwarzać muzykę w jakości Hi-Res Audio, a więc niemal bezstratnie.

LinkBuds S posiadają oczywiście wbudowaną aktywną redukcję hałasu otoczenia - co więcej, są wyposażone w funkcję Adaptive Sound Control, która wykrywa to, w jakim miejscu znajduje się użytkownik i jaką wykonuje czynność, następnie dostosowując ustawienia dźwięków otoczenia, zapewniając najlepsze możliwe wrażenia. Nie są to puste deklaracje - urządzenie japońskiego producenta z czasem uczy się zachowań użytkownika i rozpoznaje często odwiedzane miejsca, dostosowując dźwięk do danej sytuacji. Przemieszczacie się z domu do tramwaju, wstępując po drodze do kawiarni, a finalnie dojeżdżając do swojego biura? W każdym z tych miejsc LinkBuds S zadbają o najlepsze możliwe doznania.

Nie jesteście fanami słuchawek dousznych? Żaden problem. Propozycją, która powinna spełnić wszelkie oczekiwania są słuchawki Sony WH-1000XM5 ANC, które oferują kosmiczną wręcz jakość dźwięku. W środku słuchawek znajduje się specjalnie opracowany przez Sony procesor QN1 wspomagany przez układ V1. To unikalne połączenie pozwala uwolnić pełny potencjał układu HD Noise Cancelling QN1. Jak deklaruje sam producent, jest to unikalne połączenie technologii, która kontroluje osiem mikrofonów w celu zapewnienia niespotykaną dotąd na rynku skuteczność redukcji hałasu. Dodając do tego nowy, 30-milimetrowy, precyzyjnie zaprojektowany przetwornik z miękką krawędzią membrany wykonaną z TPU, otrzymujemy słuchawki z doskonałą redukcją hałasu, szczególnie w zakresie niskich częstotliwości. Lekka i sztywna membrana przetwornika poprawia czystość dźwięku oraz reprodukcję basów.

Redukcja szumów i hałasu to jedno, lecz jakość samego dźwięku to drugie. W przypadku WH-1000XM5 ANC nie mamy jednak żadnych powodów do narzekań, a wręcz przeciwnie - urządzenie obsługuje High-Resolution Audio i - co ważniejsze - bezprzewodowy dźwięk High-Resolution Audio Wireless dzięki wydajnemu kodekowi LDAC. Jest to zatem po prostu sprzęt idealny, który zadowoli nawet audiofilów. Dodatkowo, technologia Precise Voice Pickup wykorzystuje cztery mikrofony kształtujące wiązkę i algorytm redukcji szumów oparty na sztucznej inteligencji, precyzyjnie izolując głos użytkownika oraz sprawiając, że odbieranie telefonów nawet w stacji metra czy na zatłoczonej ulicy nie będzie żadną przeszkodą.

30-godzinny czas pracy z włączoną redukcją hałasu, szybkie ładowanie oraz dopasowane i zgrabne etui w zestawie to kolejne zalety tego modelu. Urządzenie jest na tyle zgrabne, że bez problemu zmieści się do podręcznej torebki czy plecaka. Słuchawki WX-1000XM% zostały nagrodzone w prestiżowym, brytyjskim miesięczniku „What HiFi”.

Smartwatch, czyli centrum sterowania oraz śledzenie zdrowia i treningów z poziomu nadgarstka

Smartwatch GPS Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Sport to połączenie elegancji i szyku z funkcjonalnością i najnowocześniejszymi możliwościami technologicznymi. Mamy do czynienia z tytanowym korpusem i tarczą z szafirowego szkła, a do tego ponadczasową budową zegarka, która prezentuje się naprawdę elegancko w każdej sytuacji. Poza wieloma możliwościami koloru samego zegarka, warto wspomnieć o 1,32-calowym wyświetlaczu AMOLED HD.

Kiedy mowa o smartwatchu, nie można przejść obojętnie obok funkcji zdrowotnych. Huawei Watch GT 3 Pro posiada technologię pomiaru tętna TruSeen 5.0+, która wykorzystuje aż osiem sensorów fotoelektrycznych, które pozwalają na dokładne monitorowanie wskaźników przez całą dobę. Poza tętnem, zegarek pozwala na mierzenie poziomu natlenienia krwi, kontrolowania swojego snu oraz poziomu stresu, a kobiety mogą na bieżąco śledzić swój cykl menstruacyjny i owulacje.

Smartwatch pozwala użytkownikowi na ustalanie własnych celów, co następnie motywuje do ich wykonywania. To również świetne urządzenie dla fanów nurkowania, bowiem z zegarkiem Watch GT 3 Pro na nadgarstku będziemy mogli nurkować do głębokości 30 metrów, nawet w słonej wodzie. Nie tylko pływanie się liczy - zegarek posiada wbudowane ponad 100 trybów sportowych, pozwalających użytkownikowi na śledzenie swojej aktywności w praktycznie każdym możliwym sporcie. Do tego oczywiście odbieranie połączeń, zarządzanie odtwarzaną aktualnie muzyką, a także nawet całe dwa tygodnie pracy i funkcja szybkiego bezprzewodowego ładowania. To nie tylko idealny kompan na wakacje, ale również zwiększenie jakości życia codziennego.

Warto wspomnieć również o Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Classic, który - jak sama nazwa zdradza - oferuje nieco bardziej klasyczny wygląd, który z pewnością bardziej przypadnie do gustu tradycjonalistom. Ceramiczny korpus i tarcza z szafirowego szkła oraz wszystkie wymienione poprzednio nowości, z wyjątkiem czasu pracy baterii, która w tym wypadku wynosi do pełnych 7 dni. Dla użytkowników, którzy pod względem estetycznym stawiają przede wszystkim na elegancję, idealny może okazać się Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm Elegant. Sama nazwa zdradza istotę tego zegarka, który poza swoją funkcjonalnością, przede wszystkim robi ogromne wrażenie wizualne.

Kompromisem wydaje się jednak Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Elite, który posiada tytanową kopertę i tarczę z szafirowego szkła, elegancki pasek i doskonałe tarcze, jednocześnie posiadając wszystkie wymienione poprzednio funkcje. Gdyby tego było mało, bateria wytrzymuje do 14 dni na jednym ładowaniu. Producent oferuje zatem na tyle dużo wariantów, że każdy znajdzie coś dla siebie - i zdecydowanie warto to zrobić, gdyż smartwatch niewyobrażalnie wpływa na wygodę życia.

Przedstawione urządzenia sprawdzą się idealnie podczas letnich wyjazdów, zdecydowanie poprawiając doznania z wakacji. To w końcu czas dla nas, więc należy zadbać o to, żeby był jak najlepszy - a wymienione gadżety z pewnością temu pomogą.

