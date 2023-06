Urbaniqe to wygodne zarządzanie flotą, mniejsze zużycie paliwa i redukcja śladu węglowego

Według planu Unii Europejskiej do 2050 roku członkowie wspólnoty powinni osiągnąć neutralność węglową. Efekty osiąga się, ograniczając emisję dwutlenku węgla i innych gazów, a regulacje odnoszą się m. in. do aut. Aktualnie transport drogowy w UE odpowiada za 60% emisji CO2, a w to wliczają się floty samochodowe.

W wielu branżach istnieją firmy posiadające flotę pojazdów, które wykorzystują je do codziennej działalności. Zarządzanie taką flotą to skomplikowany proces, który wymaga koordynacji, dbałości o koszty, bezpieczeństwo, planowanie przeglądów i napraw, ochrony środowiska oraz optymalizacji wykorzystania pojazdów. Menedżer floty musi dbać o koszty, jednocześnie nie szkodząc operacjom biznesowym i jakości usług. Bezpieczeństwo floty to kluczowa kwestia, a menedżerowie muszą dbać o utrzymanie pojazdów, zapewnienie szkolenia kierowców oraz odpowiednio reagować w przypadku wypadków i uszkodzeń.

Odpowiednie narzędzie do zarządzania flotą

Efektywność floty zależy od wielu czynników, takich jak czas eksploatacji, planowanie przeglądów i napraw, efektywna komunikacja z kierowcami i odpowiednie nawigacje. W dzisiejszych czasach ochrona środowiska i zrównoważony rozwój są ważnymi tematami w zarządzaniu flotą. Wprowadzenie nowoczesnych, energooszczędnych pojazdów do floty i szkolenie kierowców w zakresie oszczędnej jazdy mogą pomóc w ograniczeniu emisji szkodliwych gazów, ale, by to osiągnąć, należy sięgnąć po odpowiednie narzędzie. Mogłoby się wydawać, że zarządzanie flotą wymaga dużych inwestycji i zasobów ludzkich, ale najprostszym rozwiązaniem dla menedżerów i kierowców jest aplikacja Urbaniqe, która pomaga w zarządzaniu flotą i ocenia styl jazdy kierowców, między innymi w celu zmniejszenia zużycia paliwa.

Obecnie aż 20% takich firm w Europie Środkowej i Wschodniej zobowiązało się do stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań. Jest to szczególnie ważne, ponieważ pojazdy wykorzystywane przez takie firmy emitują duże ilości gazów cieplarnianych, które negatywnie wpływają na klimat. Redukcja zużycia paliwa jest jednym z najważniejszych celów, do których przedsiębiorstwa powinny dążyć. Regularne naprawy i konserwacja pojazdów czy utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w oponach są tu kluczowe.

Jak zmniejszyć spalanie i emisję dwutlenku węgla?

Ponadto właściwa technika jazdy, taka jak przestrzeganie ograniczeń prędkości czy unikanie pracy silnika na biegu jałowym, również przyczyniają się do ograniczenia zużycia paliwa. Pojazdy, które są utrzymywane w dobrym stanie i działają bezawaryjnie, zużywają mniej paliwa, co prowadzi do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Regularne przeglądy i właściwe funkcjonowanie silników również wpływają na zwiększenie efektywności paliwowej. Dodatkowo konserwacja i naprawy pojazdów mogą wydłużyć ich żywotność, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju na dłuższą metę, a wtedy zyskują i firmy, i środowisko.

Jeśli chodzi o mobilność miejską, obecnie na całym świecie jeździ 1,3 miliarda samochodów z silnikiem spalinowym, z czego ponad 300 milionów w samej Unii Europejskiej, a ich średni wiek wzrasta. Urbaniqe, bazując na przeprowadzonych badaniach, zwraca uwagę na to, że średnia wieku flot korporacyjnych wynosi ponad 10 lat, a większość przedsiębiorstw po prostu nie stać na zakup dużych liczby pojazdów, które emitują mniej lub nawet zero szkodliwych substancji. W rezultacie samochody z silnikiem spalinowym będą z nami dłużej, nawet przez kilka kolejnych dziesięcioleci. To pokazuje, że starzejące się floty stanowią największe wyzwanie w osiągnięciu zielonego przedsiębiorczości.

Urbaniqe oferuje także kompensację śladu węglowego przez offsetting

Odpowiedzi i rozwiązania znajdziemy w aplikacji Urbaniqe, która oferuje unikalne funkcje, pozwalające użytkownikom na bezpośrednią kompensację emisji dwutlenku węgla. W ramach współpracy z wiodącymi dostawcami usług offsetowych aplikacja umożliwia na zwiększenie zaangażowania w ochronę środowiska.

O co w tym chodzi? W skrócie, firmy, które emitują dużo dwutlenku węgla, będą mogły kupować od przedsiębiorców tzw. "kredyty węglowe" za to, że stosują metody rolnictwa regeneracyjnego, które pomagają usuwać dwutlenek węgla z atmosfery. Te certyfikaty mogą stanowić dodatkowy dochód dla rolnictwa, a firmy mogą za ich pomocą zmniejszyć swoje emisje gazów cieplarnianych. Urbaniqe dostarcza w aplikacji łatwy dostęp do rynku dobrowolnych kredytów węglowych. Przedsiębiorstwa mogą w aplikacji kupować te kredyty i otrzymywać przejrzyste certyfikaty kompensacji emisji dwutlenku węgla.

W samej aplikacji użytkownicy mogą też identyfikować niepotrzebne zużycie samochodów, zoptymalizować wydajność swojej floty i zmniejszyć zużycie paliwa o średnio 15%, co stanowi znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla i przyczynia się do ochrony środowiska. Dzięki temu mogą nie tylko spełnić wymagania ESG, ale także budować zieloną markę. Wydatki na paliwo mogą być wykorzystane do pełnego zrównoważenia śladu węglowego pojazdów, pochłaniając z nich około 15%.

Aplikacja automatycznie zapisuje trasy przebyte przez pojazdy, w tym odległość, czas przejazdu, prędkość porównując ją z ruchem drogowym i otoczeniem oraz czas spędzony na postoju. Dzięki interaktywnej mapie w czasie rzeczywistym lub po fakcie użytkownicy mogą modyfikować trasy, co ułatwia i usprawnia korzystanie z pojazdów. Dzięki temu mogą kontrolować wydajność floty i oddzielać tryb użytkowania służbowego od prywatnego, ograniczając nieuzasadnione korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych. To może prowadzić do zmniejszenia przebiegu floty o około 10%, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i emisję CO2.

Dodatkowo, sztuczna inteligencja zbiera telematyczne dane z telefonów kierowców, co pozwala na określenie zużycia paliwa i emisji z 95% dokładnością. Ta świadomość pozwala firmom stać się bardziej ekologicznymi i zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję szkodliwych substancji o około 5%.

Urbaniqe posiada czytelny interfejs i jest po polsku

W mobilnej aplikacji można skutecznie zarządzać flotą pojazdów i poradzić sobie ze związanymi z nią wyzwaniami, a najlepsze jest chyba to, że całość dostępna jest w języku polskim, zaś interfejs jest przystępny dla każdego użytkownika niezależnie od stopnia zaawansowania technologicznego. By rozpocząć korzystanie z aplikacji w ramach floty, nie są wymagane szkolenia, które miałyby wyjaśnić i przybliżyć działanie aplikacji. Urbaniqe działa szybko i sprawnie, a każda z funkcji jest odpowiednio opisana i oznaczona - naprawdę trudno się w tym wszystkim pogubić.

W aplikacji Urbaniqe jest możliwość dodawania większej ilości informacji na temat naszego pojazdu, dzięki czemu są one łatwo dostępne i przydatne w razie potrzeby. Jeśli kiedykolwiek zapomnieliśmy o terminie badania technicznego lub zbliżamy się do niebezpiecznej daty, Urbaniqe może pomóc nam w rozwiązaniu tego problemu. Wprowadzając informacje o naszym pojeździe, możemy podać jego rzeczywisty stan licznika kilometrów czy klasyfikację środowiskową.

Jak mogliście się przekonać podczas lektury tekstu, aplikacja nie tylko ułatwia zarządzanie flotą, ale również podejmuje konkretne kroki w celu zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne. W aplikacji Urbaniqe zdecydowano się na działania, które mają na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, użytkownicy mają dostęp do kompleksowego widoku na operacje swojej floty, co zapewnia większą przejrzystość i kontrolę nad pojazdami.