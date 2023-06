Hisense E7KQ Pro: telewizory, które pokochają (nie tylko) gracze

Szukasz telewizora, który pozwoli ci cieszyć się najwyższą jakością rozgrywki, a po wyłączeniu konsoli będzie doskonałym kompanem do filmów i seriali? Hisense E7K PRO to seria, obok której nie chcesz przejść obojętnie!

Gry wideo to branża, która z każdym rokiem przynosi coraz większe zyski. Graczami nie są już tylko stereotypowe nerdy, których wizerunek przez lata (dość nieudolnie) cementuje wszelkiej maści popkultura. Obecnie graczami są wszyscy. Młodzi i starzy. Mali i duzi. Ci, którzy uruchamiają ulubione tytuły na smartfonie, nudząc się na przystanku, a także ci, którzy mają najmocniejsze na rynku PC pozwalające cieszyć się cyfrową rozrywką w możliwie najwyższej jakości.

Prawda jednak jest taka, że wszyscy (może poza miłośnikami przenośnego grania) — potrzebują do tego ekranu. Najlepiej spełniającego szereg parametrów, który pozwoli wycisnąć możliwie jak najwięcej nie tylko z najmocniejszych gamingowych PC, ale także dużo bardziej przystępnych cenowo konsol nowej generacji. Jeżeli poszukujecie nowego ekranu do gier — sprawdźcie nowoczesne telewizory Hisense z serii E7KQ PRO!

Dlaczego wysokiej jakości telewizor jest ważny dla graczy?

Powodów, dla których warto zainwestować w możliwie jak najwyższej jakości telewizor do gier, jest co najmniej kilka. Jednak wśród tych najważniejszych od zawsze wyróżniana jest... jakość obrazu.

Jakość obrazu to kategoria, na którą składa się wiele zmiennych. Począwszy od wielkości matrycy (tutaj warto też zawsze uwzględnić odległość, w jakiej siedzimy od ekranu), poprzez oferowaną rozdzielczość, na częstotliwości odświeżania kończąc. Mówiąc o rozdzielczości — warto też wziąć pod uwagę wielkość matrycy. Nie bez powodu na rynku wciąż dostępnych jest kilka wariantów — a ostatnie lata powoli zaczynają należeć do nowego króla, czyli 4K (3840 x 2160 pikseli), który jest w pełni wspierany przez Xbox Series X oraz PlayStation 5. A ponadto coraz więcej właścicieli komputerów ma podzespoły na tyle mocne, że radzą sobie one z tak wymagającą rozdzielczością.

Wyższa rozdzielczość przekłada się na więcej szczegółów widocznych na ekranie. Nasze oczy nam podziękują, zaś serce raduje się, mogąc docenić wszystkie drobnostki, nad którymi setki godzin pracowali producenci. To często te drobne detale budują klimat świata i opowieści, pozwalając jeszcze głębiej zanurzyć się w wirtualnych miejscach wykreowanych na potrzeby tamtejszych opowieści.

Nie mniej ważna pozostaje też częstotliwość odświeżania. Termin może i brzmi dość tajemniczo, ale w praktyce odnosi się on do liczby klatek na sekundę, które wyświetlane są na ekranie. Im wyższa ich wartość — tym możemy liczyć na płynniejsze ruchy i animacje. Przez lata standardem było 60 Hz. Ostatnie lata przyniosły jednak ogromne zmiany w temacie — i obecnie wielu graczy może liczyć na częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz.

Z perspektywy graczy to istotne nie tylko ze względu na lepsze wrażenia wizualne, ale także (a może przede wszystkim) na dużo większą frajdę płynącą z rozrywki. Zwłaszcza w przypadku co bardziej dynamicznych produkcji. W przypadku gier sieciowych potrafi to przełożyć się także na przewagę w kwestii samej gry. Podobnie zresztą jak ostatni istotny element: czas reakcji.

Ten odnosi się do szybkości, z jaką piksele zmieniają stany i jak reagują na polecenia wydawane przez osobę z padem w dłoni. Im niższy, tym mniejszy efekt smużenia i rozmycia. Tym bardziej efektywne wydawanie przez nas poleceń. Jeżeli regularnie konkurujecie chociażby w sieciowych strzelaninach, to doskonale wiecie, że czasem ułamki sekund decydują o zwycięstwie!

Hisense E7KQ PRO — telewizor stworzony z myślą o miłośnikach gier

Telewizory z serii E7KQ PRO to najnowsza propozycja producenta skrojona na miarę z myślą, o miłośnikach cyfrowej rozrywki. Spełniają one absolutnie wszystkie najważniejsze wymagania perfekcyjnych ekranów do gier. Działają w oparciu o technologię QLED — i dostępne są w trzech wariantach pod względem wielkości. Do wyboru mamy wersję 55-calową, 65-calową oraz 75-calową. Dzięki tej różnorodności idealnie wpasują się w każde wnętrze — to mniejsze i to większe, zapewniając niezapomniane wrażenia.

Telewizory Hisense z serii E7KQ PRO spełniają cały szereg warunków, by być idealnie dopasowanymi do potrzeb graczy. Wysoka rozdzielczość (4K) zapewnia wysoką jakość, ostry i szczegółowy obraz. Panele oparte o technologię Quantum Dot Colour zapewniają szeroką paletę barw, która pozwoli poznawać wirtualne światy w formie, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Ponadto nie zabrakło tam również odświeżania 120 Hz (także ze wsparciem funkcji Auto Low Latency Mode — ALLM), dzięki któremu szybkie sceny ruchome zostaną oddane lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Wysoka płynność i responsywność to wartości, które dla graczy pozostają jednymi z kluczowych przy wyborze ekranu do gier. Wisienką na torcie jest niski czas reakcji, pozostający na poziomie 9 ms — zaś dzięki ALLM input lag może zostać zmniejszony nawet do 5,5 ms. Dzięki temu wszystkie wydawane przez nas polecenia będą natychmiast widoczne na ekranie!

Ale na tym jeszcze nie koniec — Hisense E7KQ PRO mają jeszcze asa w rękawie w postaci certyfikacji AMD FreeSync Premium i Premium Pro, a także technologii VRR (czyli zmiennej częstotliwości odświeżania). Ta ostatnia pozwala przy rozdzielczości UHD na odświeżanie na poziomie 144 Hz! Kiedy zaś obraz wyświetlany jest w FHD, gracze będą mogli cieszyć się odświeżaniem na poziomie 240 Hz.

Hisense E7KQ PRO: a kiedy zmęczymy się grami...

Mimo że ta seria telewizorów powstała przede wszystkim jako układ w stronę graczy, to z całą pewnością nie tylko oni zrobią z nich ogromny użytek. Wysokiej jakości panele QLED oferujące szeroką paletę barw perfekcyjnie sprawdzą się także przy co bardziej wymagających kinomaniakach. A spora w tym także zasługa wsparcia dla szerokiego pakietu standardów HDR (HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ oraz HLG). Nie zabrakło tam również wsparcia dla jednego z najbardziej cenionych kodeków dźwięku — Dolby Atmos.

Działający w oparciu o system VIDAA telewizor to także banalnie prosta obsługa interfejsu i dostęp do całego szeregu aplikacji. VIDAA U7, czyli najnowocześniejsza odsłona oprogramowania, cieszy się uznaniem na całym świecie. Użytkownicy chwalą system przede wszystkim za jego stabilność i bezproblemowe działanie. Ale niezwykła popularność tego rozwiązania przekłada się również na szeroki wachlarz partnerów biznesowych, dlatego też wśród dostępnych aplikacji znajdziemy setki popularnych platform. Nie mogło wśród nich zabraknąć zarówno światowych gigantów (m.in. YouTube'a, Netflixa, Amazon Prime Video, Disney Plusa), jak i lokalnych graczy (m.in. TVP VOD, Polsat Box GO).

Doskonały wybór, który możesz wybrać na miarę

Telewizory z serii Hisense E7KQ PRO to sprzęt od A do Z zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagającej grupie odbiorców - graczach. Jednak wysokiej jakości komponenty sprawiają, że sprawdzą się one także w całym szeregu innych zadań specjalnych. A opcja przebierania w trzech wariantach wielkości gwarantuje, że każdy odnajdzie tam ten, który najlepiej wpasuje się w jego wnętrze. Tym bardziej że niezależnie od wybranej wielkości — czeka tam nas ponadczasowy design okraszony niewielkimi ramkami. Jeżeli poszukujesz nowoczesnego telewizora z szeroką paletą barw, niskim czasem reakcji, wsparciem wszystkich najważniejszych (nowoczesnych) technologii dla graczy — to model, obok którego trudno przejść obojętnie.