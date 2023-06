Co potrafi videobar PanaCast 50? Poznajcie jego możliwości

Te ostatnie w szczególności minimalizują czas potrzebny na dotarcie na spotkanie, a jednocześnie oferują sporo więcej, jeśli chodzi o interaktywność i różnorodność spotkań. Jabra doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeb, jakie pojawiają się w takich okolicznościach i odpowiedzią na te oczekiwania jest system PanaCast 50. To videobar z funkcjami AI, który zapewnia kompleksowy system audio-video do wideokonferencji.

By zapewnić jak najwyższym poziom przy spotkaniach w wiele osób Jabra PanaCast 50 polega na trzech kamerach 13 megapikseli, które składają się na 180 stopniowy kąt widzenia. Wszyscy uczestnicy spotkania będą więc nie tylko obecni w kadrze, ale równie dobrze widoczni. Co ważne, PanaCast 50 to nie tylko system z kamerami i głośnikami, ale także wbudowany w obudowę komputer odpowiedzialny za przetwarzanie obrazu i dźwięku.

Każdy z uczestników jest rozpoznawany pojedynczo, dlatego podczas jego wypowiedzi obraz kadrowany jest na jego twarzy, a w przypadku ruchu kamera podąża za przemieszczającą się po pomieszczeniu osobą. Jeżeli na sali znajduje się mniejsza liczba osób, to kamera odpowiednio kadruje widok, by obraz skupiał się na uczestnikach, a nie pustej przestrzeni. Za audio odpowiada aż 8 mikrofonów kształtujących wiązkę, więc wypowiedzi uczestników brzmią bardzo wyraźnie, nawet jeśli znajdują się w pewnej odległości od videobara. PanaCast 50 oferuje aż cztery wbudowane głośniki, więc nie musimy obawiać się o poziom głośności i czystość dźwięku.

A najlepsze jest to, że Jabra PanaCast 50 to urządzenie plug and play - podłączenie przewodu USB do komputera to wszystko, co musimy zrobić, by skorzystać z tych wszystkich funkcji. O tym, które z nich wykorzystamy, zdecydujemy w ustawieniach dedykowanej aplikacji, ale niepotrzebna jest żadna dodatkowa konfiguracja. Kamera jest certyfikowana przez Microsoft Teams i Zoom, doskonale współpracuje z najpopularniejszymi platformami, ale jej możliwości wykorzystają także inne komunikatory.

Po więcej informacji zapraszamy do materiału wideo.