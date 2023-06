Diablo IV to jedna z najlepszych gier, jakie ukazały się w ostatnim czasie. Co powstanie, jeśli kunszt twórców gry połączymy z najnowocześniejszym sprzętem i oprogramowaniem? Prawdziwy generator najmocniejszych wrażeń, jakie tylko mogą płynąć z gry komputerowej. Oto jak Diablo IV prezentuje się na laptopie MSI Raider GE78 HX z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090.

Minęło już wiele czasu odkąd, ostatni raz grałem na laptopie. Przyznam szczerze, że osobiście wcale nie posiadam tego typu sprzętu. Korzystam bądź to z konsoli, bądź z komputera stacjonarnego. Przygotowanie materiału o Diablo IV właśnie na podstawie wrażeń z gry na laptopie było dla mnie nie lada wyzwaniem. Już sama gra jest tytułem absolutnie wyjątkowym. Rzadko zdarza się, że na rynku ukazuje się kontynuacja tak uznanej serii. Czy premiera nowego Diablo była najważniejszym wydarzeniem 2023 roku w świecie gier komputerowych? Nawet jeśli nie, to z całą pewnością jest w ścisłej czołówce.

W ścisłej czołówce, tyle że wśród laptopów, plasuje się również sprzęt, który mogłem przy okazji poznać bliżej. To laptop MSI Raider GE78 HX, którego specyfikacja techniczna zawstydza większość komputerów stacjonarnych, również tych przeznaczonych do gier. Jeszcze przed rozpoczęciem gry byłem pewien, że nie napotkam żadnych problemów z płynnością wyświetlania obrazu. Pozostało mi wyłącznie skupienie się na detalach, czyli tym, co sprawia, że Diablo IV wygląda tak imponująco.

Jak konkretnie prezentuje się testowany sprzęt? Co sprawia, że nazywam go wyjątkowym laptopem? Oto kilka słów na temat jednego z najlepszych komputerów gamingowych, jakie obecnie można kupić w sklepach.

Klimatyczna grafika Diablo IV wymaga sprzętu z najwyższej półki

Diablo IV w wyjątkowej oprawie: MSI Raider GE78 HX z kartą graficzną NVIDIA

Zacznijmy od tego, co w laptopie najważniejsze, czyli specyfikacji technicznej. W moim egzemplarzu znalazły się następujące komponenty:

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA GeForce RTX 4090 Procesor: Intel Core i9-13980HX

Intel Core i9-13980HX Pamięć RAM: 64 GB DDR5

64 GB DDR5 Dysk: Samsung PM9A1 2 TB

Samsung PM9A1 2 TB Ekran: 17 cali, 2560 x 1600 pikseli, 240 Hz, IPS

17 cali, 2560 x 1600 pikseli, 240 Hz, IPS Klawiatura: Steelseries, z podświetleniem RGB

Steelseries, z podświetleniem RGB Sieć przewodowa: Intel Killer Ethernet E3100

Intel Killer Ethernet E3100 Sieć bezprzewodowa: WiFi 6E, Bluetooth 5.3

WiFi 6E, Bluetooth 5.3 Audio: 6 głośników, dźwięk dostrojony przez Dynaudio

6 głośników, dźwięk dostrojony przez Dynaudio System operacyjny: Windows 11 Home

Jak maszyna o takiej wydajności sprawdza się w praktyce? Już od pierwszych chwil można poczuć, że mamy do czynienia z nietuzinkowym urządzeniem. Wysokie osiągi zwiastuje chociażby ciężar komputera. Przeszło 3 kilogramy sugerują, że wewnątrz znalazł się bardzo rozbudowany układ chłodzenia potężnych podzespołów. O jakości wykonania i wzornictwie można powiedzieć tylko jedno: właśnie taki powinien być wzorowy komputer gamingowy. Nie brakuje tu dosłownie niczego. Zestaw portów jest kompletny, podświetlenie RGB pomaga nadać komputerowi indywidualny charakter, a wygodna klawiatura i duży touchpad to gwarancja wysokiego komfortu pracy. Producent pamiętał nawet o kamerce internetowej, która wśród komputerów gamingowych z najwyższej półki wcale nie jest oczywista.

Wyjątkowa gra wymaga wyjątkowej oprawy. Laptop MSI Raider GE78 HX właśnie taką oferuję

Warto również wspomnieć o tym, co na pozór oczywiste. Laptop gamingowy łączy w sobie dwa światy – mobilność i bardzo wysoką wydajność. Choć we wnętrzu komputera MSI znalazły się podzespoły z najwyższej półki, wciąż mówimy o konstrukcji przenośnej. Laptop dedykowany graczom to właściwe rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup wydajnego komputera stacjonarnego czy to z uwagi na brak miejsca, czy częste przemieszczanie się. Z takim komputerem jak MSI Raider Ge78 HX najwyższa wydajność pozostaje zawsze pod ręką.

Karta graficzna – serce gamingowego laptopa

Zanim przejdziemy do wrażeń z gry, przyjrzyjmy się temu, co od strony sprzętowej w gamingowym laptopie najważniejsze. To właśnie karta graficzna decyduje o tym, czy konkretna gra będzie działała płynnie, oferując graczowi oczekiwaną przyjemność z rozgrywki. W przypadku MSI Raider GE78 HX o brak wydajności po stronie układu graficznego wcale nie trzeba się obawiać. Znajdziemy tu kartę NVIDIA GeForce RTX 4090, czyli obecnie absolutny top wśród mobilnych GPU.

Co warto wiedzieć o tej karcie? Powstała w oparciu o najnowszą architekturę firmy NVIDIA, Ada Lovelace. W praktyce oznacza to nie tylko niezrównaną wydajność i oszczędność energii, ale również dostęp do najnowocześniejszych technik przetwarzania obrazu. Również tych, które wykorzystują Sztuczną Inteligencję i uczenie maszynowe.

W architekturze karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 znajdziemy, między innymi, rdzenie RT. To dedykowana część układu graficznego odpowiedzialna za sprzętowe wsparcie dla techniki śledzenia promieni zwanej ray tracingiem.

Jak tam Wasze postępy w Diablo IV?

NVIDIA GeForce RTX 4090 to doskonały przykład na to, jak dalece można rozwinąć fizyczne możliwości układu graficznego dzięki odpowiedniej implementacji nowoczesnych procesów przetwarzania obrazu. Warto wspomnieć chociażby o DLSS 3. Dzięki tej technice wykorzystującej uczenie maszynowe możliwe jest wyświetlenie większej ilości klatek na sekundę, niż generuje karta graficzna. W praktyce przekłada się to na zdecydowanie wyższą płynność animacji, a zatem większą przyjemność z grania. Przydatna jest również technika NVIDIA Reflex, która wspiera gracza poprzez minimalizację opóźnień. Ma to szczególnie istotne znaczenie podczas gry na najwyższych poziomach trudności.

Dysponując tą wiedzą, można przenieść się do Sanktuarium i sprawdzić, jak karta graficzna NVIDIA GeForce poradzi sobie z grą, która właśnie miała swoją światową premierę. Ostatnim krokiem w kierunku wirtualnego świata gry jest instalacja najnowszej odsłony sterowników Game Ready. Te ukazują się regularnie, dzięki czemu najważniejsze gry, takie jak Diablo IV, optymalnie wykorzystują moc kart graficznych NVIDIA GeForce już od momentu rynkowego debiutu.

Nieograniczona przyjemność z grania dzięki nowym technologiom

Dlaczego właśnie Diablo IV jest idealną grą do zaprezentowania możliwości układu graficznego? Przede wszystkim z uwagi na charakterystyczny, mroczny klimat gry. By oddać go w taki sposób, w jaki życzyliby sobie tego twórcy gry, konieczne jest skorzystanie z odpowiedniego sprzętu. Klimat Diablo IV to wręcz idealne okoliczności do zaprezentowania tego, co potrafi ray tracing. A potrafi naprawdę bardzo wiele. Podczas przemierzania kolejnych lokalizacji i eliminacji kolejnych przeciwników możemy obserwować spektakularną grę świateł, która wydatnie przyczynia się do poprawy wizualnych wrażeń z gry.

Podczas całej swojej przygody z Diablo IV na MSI Raider GE78 HX ani przez moment nie mogłem narzekać na płynność gry. Gra w natywnej rozdzielczości matrycy nie stanowiła dla laptopa żadnego problemu, przez co można było skupić się na tym, co w Diablo najważniejsze: walce z przeciwnikami i zdobywaniu kolejnych poziomów rozwoju postaci.

Dzięki wyjątkowo mocnemu układowi graficznemu mogłem sobie pozwolić na grę w Diablo IV bez odwoływania się do wsparcia chociażby ze strony DLSS 3. Dlaczego zatem zazwyczaj decydowałem się na wykorzystanie tej techniki? Chociażby dlatego, że laptop MSI Raider GE78 HX jest wyposażony w matrycę o częstotliwości odświeżania 240 Hz. By w pełni wykorzystać jej możliwości należy maksymalnie zwiększyć liczbę generowanych klatek na sekundę. Można to zrobić właśnie dzięki DLSS 3. Skoro gra może wyglądać jeszcze lepiej, dlaczego z tego nie skorzystać?

Jak przystało na gamingowego laptopa, podświetlenia LED RGB nie zabrakło

Nie tylko Diablo IV

Na sam koniec jeszcze kilka słów dla tych, którzy nie planują zakupu gry Diablo IV. Najnowsze osiągnięcia techniczne firmy NVIDIA dostępne są również w innych grach komputerowych. Warto wspomnieć chociażby o polskiej produkcji, jaką jest Cyberpunk 2077. W ostatnim czasie gra doczekała się sporej aktualizacji, dzięki której możemy korzystać z trybu overdrive mode. Jego zastosowanie wznosi ray tracing na jeszcze wyższy poziom, przez co gra wygląda spektakularnie jak nigdy dotąd.

Wykorzystanie techniki ray tracing można również zaobserwować w grze Portal: Prelude. Jej implementacja w takim tytule pozwala dostrzec na własne oczy, jak mocno ray tracing może wpłynąć na wizualne wrażenia z gry.

Podświetlone logo smoka MSI to zapowiedź bardzo wysokiej wydajności

Słowem podsumowania, gra w Diablo IV na laptopie MSI Raider GE78 HX to czysta przyjemność. Rzadko bowiem zdarza się możliwość sprawdzenia możliwości tak wydajnej maszyny w grze, która właśnie debiutuje. Jak wspomniałem we wstępie, jeszcze długo pozostanę pod wrażeniem tego, co potrafi laptop gamingowy z najwyższej półki, uzbrojony w potężną kartę graficzną.

Co istotne, to jeszcze nie koniec moich przygód z grą Diablo IV. Wrażenia z grania na komputerze stacjonarnym przedstawię Wam już wkrótce.