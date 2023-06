Jeden SMS od RCB paraliżuje cały kraj. “Error” to historia, która może wydarzyć się naprawdę

Wszyscy przywykliśmy do alertów RCB, które odbieramy w formie SMS-ów na telefonach. A gdyby jeden z nich ostrzegał przed atakiem nuklearnym na nasz kraj i zlecał zejście do schronu?

Audioserial “Error” pokazuje, do czego może dojść, gdy hakerzy zapragną dużych pieniędzy i sparaliżowania całego kraju.

Na co dzień wszyscy skupiamy się raczej na pozytywnych aspektach nowoczesnych rozwiązań. Robimy to nawet nieświadomie, po prostu korzystając z serwisów online, aplikacji i usług, które pozwalają szybciej i wygodniej wykonywać większość czynności. Rzadko dopuszczamy do siebie myśl, że proporcjonalnie do rosnących możliwości pojawiają się też coraz większe zagrożenia. Nasze poufne dane, wrażliwe informacje, prywatne zdjęcia czy nagrania, a także (cyfrowe) pieniądze - to wszystko może stać się obiektem ataku lub oszustwa. Dane CERT (Computer Emergency Response Team, czyli zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci) nie pozostawiają wątpliwości: cyberzagrożeń przybywa, a tylko w 2022 roku liczba incydentów była większa o 34% w porównaniu do roku poprzedniego. I mówimy tu tylko o zarejestrowanych atakach, a przecież wychwycenie ich wszystkich nie jest możliwe! Liczba zgłoszeń związanych z cyberatakami wzrosła o niemal 180%.

Jak powstawał audioserial Error?

Nic więc dziwnego, że Wojciech Wolny, współtwórca i prezes Grupy Euvic, biorąc udział w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, był tak zdeterminowany, by móc wpłynąć na nadchodzący projekt pisarza Krzysztofa Domaradzkiego. Licytacja była bardzo zażarta, ponieważ z kontrofertą powracała Audioteka. Gdy było już po wszystkim. Wolny zaproponował, by wszyscy połączyli siły i efektem tych działań jest nowa superprodukcja “Error”. Zanim Krzysztof rozpoczął pracę nad serialem, zaprosiliśmy go do siebie, żeby mógł z bliska poznać zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci. Kiedy jego rozmowy z inżynierami dobiegły końca sami byliśmy zaniepokojeni.” - komentuje CEO firmy Euvic, Wojciech Wolny dodając, że wspólnie postanowili zwrócić uwagę szerszego grona osób na rosnący problem zagrożeń w sieci.

O czym opowiada superprodukcja Audioteki Error?

„Uwaga! Rozpoczął się atak nuklearny na Polskę. Jeśli możesz, natychmiast zejdź do schronu” - SMS o takiej treści dotarł do milionów Polaków w listopadowy wieczór. Część z nich przebywała na Stadionie Narodowym, gdzie lada moment miał rozpocząć się piłkarski mecz między Polską a Niemcami. Obiekt w mgnieniu oka pogrążył się w ciemności, wybuchła panika, a na podziemnych oraz sąsiadujących parkingach zapanował chaos. Niemal wszyscy uwierzyli, że wiadomość pochodziła z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale to nieznani hakerzy przeprowadzili skoordynowany atak na kraj o gigantycznej skali. Spowodowali paraliż państwowych koncernów energetycznych, a także banków. Jacek Blajer, utalentowany programista, stał się jednym ze sprawców chaosu. By wyjść z tarapatów finansowych, zgodził się na zlecenie hakerskie od tajemniczej postaci o pseudonimie Marie#Kondo.

Bohaterowie i obsada Error

W tej roli słyszymy Macieja Musiała, który o swoim bohaterze mówi, jako o niezwykle uzdolnionym informatyku, który jest świadomy swoich umiejętności i siły. Jacek nie zdawał sobie jednak sprawy, że jego działania przyczynią się do ogólnokrajowej paniki, ani że zostanie uwikłany w polityczne intrygi, które staną się przyczyną walki o jego własne… życie. Krnąbrny, gadatliwy, uparty i bystry - taki jest Jacek Blajer. Czasem jednak skłonny do lenistwa i szukania łatwiejszych dróg, jak w przypadku automatyzacji swojej pracy, co doprowadziło do jego zwolnienia z Google. Porzucił studia informatyczne na Politechnice Śląskiej, uważając je za zbyt łatwe. Jacek jest przystojny i uroczy, ale zarazem lubi być samotny i nieprzystępny, nawet dla swojej dziewczyny, Weroniki, której nie pozwala wejść do swojego świata sekretów. Poznajemy go, gdy pracuje w warszawskim oddziale amerykańskiej firmy Blink będącej gigantem na rynku mediów społecznościowych.

Wśród głównych bohaterów znaleźli się także Mariusz Malinowski i Błażej Zybert. Pierwszy z nich jest liderem partii Godność i Równość oraz prezesem Rady Ministrów. Charakteryzuje go nerwowość, wulgarność, agresja i szowinistyczne przekonania. Przepracował ponad dwie dekady w parlamencie i zdobył poparcie konserwatywnego elektoratu jako umiejętny mówca i manipulant. Po serii cyberataków hakerów, które podważają siłę państwa i zagrażają jego władzy, partia Malinowskiego może przestać cieszyć się wysokim poparciem wyborców. Drugi to ekspert od bezpieczeństwa technologicznego i założyciel firmy Cyber24. Krytykuje partię Godność i Równość oraz premiera Malinowskiego. Mimo niechęci do premiera zgadza się mu pomóc w obliczu ataków hakerskich, ale ma ukryte intencje, dążąc do eliminacji uczestników cyberataków, których jest współautorem.

W sumie w superprodukcji Audioteki usłszymy aż 40 różnych głosów, wśród których na pewno rozpoznacie Borysa Szyca, Leszka Lichotę i Piotra Adamczyka. Do “Error” skomponowano też oryginalną muzykę, za którą odpowiada Piotr Czubin. Całości dopełniają oczywiście liczne i przeróżne efekty dźwiękowe, które pozwalają zbudować wiarygodną atmosferę w każdej ze scen. Słuchając wydarzeń na stadionie czy na parkingu nie sposób nie zobaczyć tego wszystkiego oczyma wyobraźni. Pierwsze odcinki wprowadzają nas w tę historię, ukazując wydarzenia z perspektywy uczestników, a właściwie ofiar paraliżu oraz sprawcy tego chaosu. Świetnie wypadają nie tylko odtwórcy ról pierwszoplanowych, ale także pozostałe postacie. Scenariusz napisany jest też w taki sposób, by mocno podkreślać na każdym kroku kwestie techniczne i bezpieczeństwa, ale nie korzystając nadmiernie z żargonu. Dialogi są bardzo naturalne i dobrze się ich słucha. Momentami można wręcz odnieść wrażenie, że znajdujemy się w tym samym pomieszczeniu, co bohaterowie. To też efekt odpowiedniego udźwiękowienia i reżyserii Tomasza Borkowskiego.

Error - ile będzie odcinków? Gdzie słuchać?

Cztery pierwsze odcinki audioserialu “Error” są już dostępne w aplikacji Audioteki, a kolejne będą pojawiały się tam co tydzień w środy. W sumie usłyszymy dziesięć odcinków, a także towarzyszący superprodukcji podcast poświęcony cyberbezpieczeństwu oraz zagadnieniom obecnym w serialu.