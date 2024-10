UPC samo podniosło ci abonament? Już możesz odzyskać pieniądze

Miesiąc temu pisaliśmy o decyzji Prezesa UOKiK, który działania UPC wobec części klientów określił jako szkodliwe. Wskazano wówczas również wysokość i formę rekompensaty za jednostronnie podniesiony abonament. Dziś Play, następca prawny UPC, poinformował o gotowości do realizacji decyzji.

UPC sam podnosił klientom abonament. Teraz Play odda im pieniądze

Opisywana sytuacja dotyczy klientów korzystających z oferty Więcej korzyści dla Ciebie dostępnej w UPC w latach 2019-2022. W jej ramach operator mógł jednostronnie podnieść opłatę za abonament o 4-8 złotych miesięcznie, w zamian za to oferując dostęp do większej ilości kanałów telewizyjnych i szybszy internet. Prezes UOKiK uznał tę praktykę za niedozwoloną i nakazał operatorowi wdrożenie odpowiednich zmian w ofercie oraz rekompensatę dla pokrzywdzonych.

Na stronie Play właśnie pojawiła się instrukcja dla byłych abonentów UPC zawierająca informacje o tym, jakie prawa im przysługują i co mogą teraz zrobić.

Odpowiadają Ci nowe warunki? Poinformuj o tym operatora

W najbliższym czasie Play poinformuje wszystkich zainteresowanych o przysługujących im prawach. Ci będą mieli 45 dni na podjęcie decyzji, czy chcą pozostać przy obecnej ofercie (po podwyższonej cenie), czy wrócić do pierwotnej (z mniejszą ilością kanałów i wolniejszym internetem). Jeśli danemu klientowi nowe warunki odpowiadają, w ciągu 45 dni musi poinformować o tym operatora przy pomocy dedykowanego formularza (dostępny tutaj). Jeżeli nie, operator automatycznie obniży abonament do pierwotnej kwoty.





Co z rekompensatą?

Jak pisaliśmy we wrześniu, pokrzywdzonym praktykami UPC abonentom przysługuje rekompensata w wysokości zapłaconego abonamentu w części wynikającej z tego podwyższenia za nie więcej niż dziewięć okresów rozliczeniowych. O formie zwrotu (na konto abonenckie bądź rachunek bankowy) klienci będą mogli zdecydować, gdy otrzymają od operatora dokumenty z informacją o przysługujących im prawach.

Nadal korzystasz z UPC/Play? Możesz otrzymać darmowy internet

Dla pokrzywdzonych abonentów operator sieci Play przygotował ofertę darmowego dostępu do internetu. Mogą oni zawrzeć umowę na czas nieokreślony, w ramach której przysługuje im 150 GB dostępu do internetu z pełną prędkością każdego miesiąca. W przypadku klientów, którzy zgodzą się na pozostanie na obecnych warunkach, darmowy okres wynosi 12 miesięcy. Klienci, którzy wrócą do niższych abonamentów, będą mogli skorzystać z 6 miesięcy darmowego internetu.

Więcej informacji dla zainteresowanych znaleźć można na dedykowanej stronie internetowej.