Wysokie temperatury to ogromny problem, który dotyczy także kierowców. Ci powinni odpowiednio przygotować się do jazdy w trakcie upałów, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

Upał to prawdziwa zmora kierowców

Raczej nikt z nas nie ma wątpliwości, że ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza - fale upałów regularnie o sobie przypominają, dając w kość każdemu. Nie jest żadną tajemnicą, że wysokie temperatury wpływają na nasze samopoczucie, zdrowie oraz na sposób wykonywania przez nas codziennych aktywności. Głównie dotyczy to kierowców, którzy przecież odpowiadają za bezpieczeństwo swoje i pasażerów.

Policja oraz eksperci regularnie przypominają o tym, aby w trakcie jazdy nie lekceważyć wysokich temperatur. Badania jasno wskazują, że za utratę koncentracji i spowolnienie czasu reakcji za kółkiem odpowiada nasilający się gorąc. W przypadku 27°C reakcja wydłuża się nawet o 22 proc. w porównaniu do jazdy w temperaturze 21°C.

Na szczęście podczas upałów nie jesteśmy całkowicie zdani na łaskę pogody. Kierowcy mogą odpowiednio przygotować się do podróży, znacząco zmniejszając ryzyko tragedii. W dzisiejszym artykule dowiecie się, na co warto zwrócić szczególną uwagę i o czym warto pamiętać przed wejściem do pojazdu.

Jazda w trakcie upału - o tym warto pamiętać

Źródło: Depositphotos

Nie ma żadnych wątpliwości, że wysokie temperatury szkodzą kierowcom. W poprawie komfortu, czyli także bezpieczeństwa, dobrym ruchem byłoby użycie klimatyzacji znajdującej się w aucie. Należy jednak pamiętać, że ustawiona temperatura w pojeździe powinna być maksymalnie o 10°C niższa od tej na zewnątrz. W praktyce jednak eksperci zalecają, aby ta różnica była mniejsza i wynosiła 6°C. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta, chodzi o uniknięcie szoku termicznego, który może skończyć się np. zawrotami głowy lub zaburzeniem świadomości.

Pasażerowie z kolei nie powinni przebywać zbyt długo w zaparkowanym samochodzie. Po dłuższym czasie może to prowadzić do problemów. Jak zapewne wiecie zostawienie dziecka, czy zwierzęcia w takich warunkach jest karalne. Dlatego też najlepiej podczas takich upałów, jakie mamy teraz, nie pozostawać w aucie na zbyt długi czas.

Wróćmy jednak do samych kierowców. Bo to nie jest jeszcze wszystko, o czym warto wspomnieć. Ze względu na to, że wysokie temperatury obniżają u kierowców poziom skupienia, warto się wspomóc. Możemy zrobić to, unikając jazdy w godzinach między 12:00, a 14:00, kiedy mimo wszystko jest najcieplej. Kolejną sprawą, która może wydawać się banalna, jest wyruszenie w pełni wypoczętym. To warunek konieczny w momencie, jeśli chcemy zmniejszyć ryzyko wypadku. Dodajmy do tego częste przerwy i regularne nawadnianie, a upał nie powinien stanowić dla nas problemu.

Tych rzeczy nie przechowujcie w aucie podczas upałów

Źródło: Depositphotos

Kierowcy poza dokładnym przygotowaniem się do jazdy powinni też pamiętać o rzeczach, których nie warto przechowywać w aucie w trakcie upałów. Pierwszą z nich jest oczywiście jedzenie. Te w wyniku wysokich temperatur podlega szybszemu zepsuciu się, to samo zresztą dotyczy artykułów mrożonych. Jeżeli nie chcecie, aby w waszym pokarmie namnożyły się bakterie, to najlepiej odpuścić sobie przewożenie jedzenia. Ewentualnie w ramach możliwości możecie zaopatrzyć się w przenośną lodówkę lub opakowania termiczne.

Wysoka temperatura to zmora również dla wszelkiego rodzaju medykamentów. W ich skład wchodzą leki, suplementy diety, czy witaminy. Te produkty narażone na wysokie temperatury mogą znacząco zmniejszyć swoją skuteczność lub nawet nie nadawać się do spożycia.

Sporym zagrożeniem dla kierowców i pasażerów może być przewożenie takich rzeczy, jak lakiery do włosów, dezodoranty oraz środki do pielęgnacji auta. Są to produkty łatwopalne, a te należy chronić przed słońcem i wysokimi temperaturami. W ich wnętrzu znajdują się substancje chemiczne pod wysokim ciśnieniem. Te nagrzane do temperatury powyżej 50°C mogą spowodować rozszczelnienie pojemnika, co w konsekwencji może doprowadzić do wybuchu. Warto też przypomnieć, że auto po godzinie stania na słońcu przy 26°C na dworze, wewnątrz jest już nagrzane do 52°C.

Dbajcie o siebie

Z upałami nie ma żartów. Dlatego też odpowiednie przygotowanie się do jazdy i pamiętanie o wspomnianych przeze mnie zasadach, to klucz do bezpiecznej podróży. Nie tylko zadbacie o zdrowie pasażerów, ale także o swoje. Nie bierzcie ze sobą jedzenia podatnego na wysokie temperatury, jeśli nie posiadacie podręcznej lodówki. Pamiętajcie o nawadnianiu i regularnych postojach w celu zregenerowania sił.

Nie zapominajcie, że zmęczenie w połączeniu z dużym gorącem może doprowadzić do prawdziwej tragedii.