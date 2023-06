Międzynarodowa Sieć Ochrony Konsumentów (ICPEN) działa od 1992 r. To forum wymiany informacji na temat praktyk rynkowych o charakterze transgranicznym. Członkami są instytucje służące ochronie praw konsumentów z ponad 70 krajów całego świata. Sieć ma również 4 państwa partnerskie (Botswana, Fidżi, Indie, Zimbabwe). Jej obserwatorami są m.in. Komisja Europejska, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Polska, po raz drugi w historii tej instytucji obejmie w niej przewodnictwo.

Już jutro, 1 lipca ICPEN przewodniczyć będzie UOKiK. Prezydencja jest rotacyjna. Pozwala to na globalne spojrzenie na kluczowe kwestie konsumenckie i ustalanie wspólnych priorytetów. UOKiK jest częścią Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów [International Consumer Protection and Enforcement Network – ICPEN] od 1996 roku. Wieloletnia wymiana doświadczeń pomiędzy członkami wzmacnia efektywność stosowania przepisów chroniących prawa słabszych uczestników rynku. Sieć opiera się na globalnym podejściu do tematów, niezależnie od różnic dzielących ustawodawstwa poszczególnych krajów. Priorytetem jest walka z nieuczciwymi praktykami rynkowymi i eliminowanie zagrożeń dla konsumentów. Wraz z rozwojem gospodarki cyfrowej niezbędna jest skuteczna komunikacja, dzielenie się wiedzą i praktyką z instytucjami chroniącymi konsumentów na całym świecie.

Cieszymy się, że Polska przez najbliższy rok będzie nadawała kierunek pracom ICPEN i inspirowała globalne działania służące konsumentom. Temat naszej prezydencji to „Wzmocnienie odpowiedzialnych wyborów konsumenckich” [Empowering responsible consumer choices]. Cel jest jeden - jeszcze efektywniej chronić prawa konsumentów w każdych okolicznościach, zarówno offline, jak i online. Chcemy wspierać ich w podejmowaniu świadomych i rozsądnych decyzji. Mamy nadzieję, że tak określony priorytet działań połączy wszystkich członków ICPEN we wspólnym rozwijaniu strategii intensyfikacji ochrony konsumentów w dzisiejszej cyfrowej rzeczywistości

- mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

UOKiK od jutra przewodzić będzie Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów

Czym będzie zajmować się Międzynarodowa Sieć Ochrony Konsumentów pod przewodnictwem UOKiK? Urząd chce przyjrzeć się różnym zagadnieniom związanych z prawami konsumentów oraz nadużyciom stosowanym przez firmy w wielu krajach - nie tylko europejskich. Chodzi tu m.in. o tzw.dark patterns, scam, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Uwagę przyciągają także finanse przyszłości oraz działalności influencerów oraz content marketing. To tematy, którymi UOKiK interesował się także w Polsce. Wystarczy przypomnieć karę dla firmy Duka, która miała korzystać z nieuczciwych praktyk dodając do koszyka produkty, których klienci sklepu nie zamawiali. Za ten proceder Urząd postawił zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara do 10 proc. obrotu.

Wcześniej, za dark patterns ukarane zostały sklepy born2be.pl i renee.pl należące do spółki Azagroup. Oba reklamowały ograniczony czas trwania promocji, podczas gdy towary były sprzedawane w "cenach promocyjnych" przez cały czas. Również i influencerzy byli (i nadal są) przedmiotem zainteresowania polskiego urzędu. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wiele w tej kwestii się zmieniło - od kar, poprzez kontrole i wprowadzenie dodatkowych przepisów i poradników wskazujących jak poprawnie oznaczać reklamy w internecie.