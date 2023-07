Miały być mecze Lewandowskiego, może być wysoka kara

Tuż po transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony platforma WP Pilot obiecywała dostęp do wszystkich meczów drużyny, w której występuje Polak. Teraz okazało się, że tak nie jest, a kibicie mogli zostać wprowadzeni w błąd. Do akcji wkracza UOKiK.

Nie możesz się już doczekać występów Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie? Przygotuj się! Wykup dostęp do wszystkich kanałów Eleven Sports w WP Pilot i nie przegap żadnego meczu LaLiga Santander. Lewy w hiszpańskich barwach w WP Pilot! Nie przegap żadnego meczu!

- to tylko niektóre hasła, jakimi spółka Netwizor prowadząca serwis WP Pilot reklamowała swoją usługę tuż po tym, jak Robert Lewandowski przeszedł oficjalnie do FC Barcelony. Jak się teraz okazuje, taki rodzaj reklamy miał wprowadzać kibiców w błąd. UOKiK informuje, widzowie mogli odnieść wrażenie, że po wykupieniu pakietów zawierających kanały Eleven Sports mają zagwarantowany dostęp do wszystkich meczy wskazanych w reklamach WP Pilot. Jak się jednak okazuje, na oferowanych kanałach transmitowana jest zaledwie połowa sportowych rozgrywek. A tej informacji w materiałach reklamowych zabrakło.

Dostęp do określonych wydarzeń sportowych – transmisji meczy danej ligi piłkarskiej czy występów konkretnego zawodnika, są dla wielu widzów kluczowe przy wyborze oferty przedsiębiorcy i decyzji o zakupie jego usług. Reklama wykorzystująca kontekst konkretnych rozgrywek i udział konkretnych sportowców nie może pomijać istotnych informacji. Konsumenci mają prawo oczekiwać, że hasła reklamowe będą rzetelne i niewprowadzające w błąd. W przypadku oferty WP Pilot mogli oczekiwać, że jeśli wykupią dostęp do kanałów Eleven Sports, to rzeczywiście nie przegapią żadnego meczu.

- mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Miały być wszystkie mecze, a okazało się, że nie. UOKiK chce ukarać właścicieli WP Pilot

„Informacja o transmisji tylko 50% (czyli połowy) meczów Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej nie została umieszczona w żadnym z materiałów informacyjnych umieszczonych w linkach i reklamach na wp.pl (…) Brak tej informacji to nieuczciwy marketing dezinformujący nabywców pakietów”. „Chciałem obejrzeć mecz FC Barcelona – Rayo, bo miał grać Lewandowski (…) chciałbym anulować subskrypcję i odzyskać 15 zł”, „W pakiecie, który kupiłem miała być dostępna LaLiga (…) Chcę zwrot pieniędzy, bo nawet nie będę z tego korzystał” - To tylko niektóre fragmenty z reklamacji, jakie składali konsumenci do przedsiębiorcy i zgłoszeń kierowanych do UOKiK. W mediach społecznościowych WP Pilot nie brakuje negatywnych komentarzy: „Czemu wprowadzacie w błąd. Na żadnym Eleven nie są transmitowane wszystkie mecze Lewandowskiego”.

Jak podaje UOKiK, konsumenci zainteresowani rozgrywkami wykupywali dostęp do kanałów oferowanych w serwisie WP Pilot, by następnie dowiedzieć się, że część meczy jest niedostępna. Po wystąpieniu miękkim do spółki Netwizor i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił przedsiębiorcy zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Spółka Netwizor promowała swoją ofertę hasłami, które mogły wprowadzać konsumentów w błąd. Mogli oni odnieść wrażenie, że po wykupieniu pakietów zawierających kanały Eleven Sports mają zagwarantowany dostęp do wszystkich meczy wskazanych w reklamach WP Pilot. Tymczasem na oferowanych kanałach transmitowana jest zaledwie połowa sportowych rozgrywek, o czym przekazy reklamowe nie informowały.

Trwające właśnie postępowanie przeciwko Netwizor może zakończyć się nałożeniem kary finansowej do 10 proc. obrotu lub obowiązkiem zrekompensowania konsumentom poniesionych strat. Prezes UOKiK nie wyklucza również dalszych kroków wobec Eleven Sports w związku z możliwością wprowadzania kibiców w błąd. Na ten moment ciągle trwa analiza zebranego materiału dowodowego, w tym reklamacji konsumentów w tej sprawie, w toku postępowania wyjaśniającego.