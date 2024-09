Ace Attorney to jedna z moich najukochańszych serii gier wszech czasów. Uwielbiam to, jak zręcznie ekipie udaje się łączyć dwa gatunki które szczerze uwielbiam: przygodówki typu wskaż i kliknij, a także powieści wizualne. Niespecjalnie popularne na Zachodzie - przez lata właściwie tu nieistniejące - produkcje, które tak naprawdę są cyfrowymi książkami ze ścieżkami wyboru i ładnymi grafikami/animacjami ilustrującymi co dzieje się w historii. Od lat jestem ogromnym miłośnikiem przygód wszystkich tamtejszych bohaterów - w ciemno biorę zarówno główne odsłony, jak i wszelkiej maści spin-offy. Ace Attorney Investigations Collection to, jak sam tytuł wskazuje, kolekcja gier. Dwóch spin-offów w całości poświęconych jednemu z najukochańszych bohaterów - oskarżycielowi Milesowi Edgeworthowi.

Dwie gry w jednej kolekcji. Dla fanów serii to rzecz nie do przegapienia!

Ace Attorney Investigations Collection to rzecz niezwykła z kilku powodów. Po pierwsze: wydane na Nintendo DS gry doczekały się pierwszy raz konsolowego wydania w podrasowanej oprawie. Czy lepszej czy gorszej - można dyskutować godzinami. Z pewnością jednak spójnej z tym, jak podciągnięte zostały inne gry z serii.

Dużo ważniejszym aspektem jednak jest kwestia tego, że Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor's Gambit, czyli druga z gier wchodząca w skład kolekcji, pierwszy raz oficjalnie jest dostępna w języku angielskim. Wcześniej tytuł ten nigdy nie opuścił Japonii, a jedyna szansa na zapoznanie się z nim w innym języku niż oryginał tkwiła w wydanym kilka lat temu fanowskim tłumaczeniu. Tam jednak bez kombinatoryki by się nie obeszło.

Stare gry w nowej formie. Ace Attorney Investigations Collection czerpie z poprzedników

O Ace Attorney Investigations Collection trudno pisać wdając się w zawiłości fabularne. Każda ze spraw zabiera nas w inną pokrętną historię, w ramach której musimy zbierać dowody, analizować wszystkie fakty, by później stawić czoła naszym przeciwnikom w sądowych potyczkach. Ace Attorney, jak to ma w zwyczaju, fantastycznie łączy humor z powagą, a wszystko to okraszone paletą znakomitych bohaterów, których po prostu nie da się nie lubić. A już na pewno nie da się o nich zapomnieć: każdy jest JAKIŚ i na swój sposób wyjątkowy.

O ile jednak nie będę opowiadał o to co dzieje się w każdej ze spraw, z przyjemnością opowiem wam o wolnym dostępie do każdej z gier i dostępnych tam rozdziałów. Bowiem wszystko możemy odpalić od wejścia, wskakując w historię, która nam się najbardziej podoba - co bez wątpienia jest ukłonem w stronę najwierniejszych fanów serii chcących sobie odświeżyć wybrane fragmenty.

Podobnie jak ostatnie kolekcje z serii, ta również doczekała się kilku opcji zabawy -- w tym trybu historii. Ten pozwala nam... po prostu oglądać kolejne historie niczym serial. Gra automatycznie zbiera dowody, prowadzi bohaterów, a podczas sądowych potyczek wybiera odpowiednie opcje dialogowe czy przedmioty. My siedzimy i oglądamy dalsze losy zwariowanej ekipy.

Lata mijają, przygody Edgewortha wciąż wciągają na długie godziny

Ace Attorney Investigations Collection to kolejny solidnie przygotowany zestaw gier z serii, który trafia na nowsze generacje konsol i komputerów. Jako ogromny miłośnik serii nie mogłem przejść obok niego obojętnie i mimo że sercem jestem bliżej z pikselowymi wydaniami, muszę przyznać że z każdym nowoczesnym portem jestem zaskoczony jak fajnie udaje się magikom z Capcomu ostylować te gry. Kolekcja dostarczy około 50-60 godzin przygód które można sobie dawkować własnym tempem. Skakać między poszczególnymi sprawami, samodzielnie głowić się i szukać dziur w zeznaniach, albo oglądać niczym serial. Fenomenalna gra i dla miłośników serii prawdziwy must have i... idealnie dopełnienie kolekcji. W końcu to pierwszy raz, kiedy oficjalnie mamy szansę wskoczyć do historii Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor's Gambit!

Kod recenzencki został udostępniony przez polskiego dystrybutora