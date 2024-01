Nie uwierzycie, co było inspiracją dla nowego hollywoodzkiego hitu

"Pogromcy duchów: Imperium lodu" to najnowszy film w ramach sagi "Ghostbusters". W przeciwieństwie do wcześniejszych produkcji, nowa odsłona obiecuje być bardziej rozbudowana i szalona. Fabuła skupia się na powrocie rodziny Spenglerów do kultowej remizy strażackiej w Nowym Jorku, gdzie wspólnie z oryginalnymi Pogromcami Duchów, stworzyli tajne laboratorium badawcze mające podnieść poziom polowania na duchy. Jednak odkrycie starożytnej artefaktu uwalnia złowrogą siłę, zmuszając nowych i starych pogromców do połączenia sił w obronie domu i ratowania świata przed drugą epoką lodową.

Pogromcy duchów: Imperium lodu inspirowany animacją The Real Ghostbusters

Reżyser filmu, Gil Kenan, ujawnił (ComicBook.com), że główną inspiracją dla "Pogromców duchów: Imperium lodu" była animowana seria "The Real Ghostbusters", znana z ekstrawaganckich pomysłów. Kenan podkreślił, że chcieli przenieść do swojej produkcji luz i nieustraszoność znaną z tego serialu, szczególnie w kontekście "dzikich, oryginalnych i dziwacznych jak cholera" przeciwników. Niestety, samej animacji nie zobaczymy w Polsce na żadnej platformie, ale jest dostępna na YouTube w wersji oryginalnej.

Jason Reitman, współscenarzysta i producent filmu, wyjawił również, że inspiracją były filmy z lat 80., takie jak te autorstwa Johna Hughesa. Zwrócił uwagę na motywy rodzinne, młodzieńczy bunt oraz wpływ reżysera Wes Andersona, który przyczynił się do kreowania atmosfery w remizie Ghostbusters. Wytłumaczył też, czym nowy film będzie różnić się od poprzednich: „Remizę widzimy tu znacznie częściej niż w jakimkolwiek poprzednim filmie Pogromcy duchów. Jak się tam śpi, jak robi się pranie? Jak wygląda strych?” - wymieniał kolejne sytuacje, które będziemy mogli poznać w "Imperium lodu".

Pogromcy duchów: Imperium lodu - data premiery i zwiastun

Film zapowiada się więc nie tylko jako epicka walka ze złem, ale również jako eksploracja codziennego życia Pogromców Duchów w remizie. "Pogromcy duchów: Imperium lodu" ma połączyć w sobie kilka różnych składników: zajrzy w te miejsca, które poprzednie filmy pomijały, będzie nieco luźniejszy i bardziej szalony, ale cały czas nawiązując do korzeni kultowej serii, bo wracają znane nam twarze i miejsca. W filmie zobaczymy m. in. Billa Murray'a, Dana Aykroyda, Paula Rudda, Finna Wolfarda i Mckennę Grace. Światowa premiera filmu została zaplanowana na 22 marca.