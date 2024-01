Wszyscy czekają na powrót tej postaci z Breaking Bad. Dostanie własny serial

Wszyscy fani "Breaking Bad" liczą, że postać Gusa Fringa powróci w osobnym serialu, a wcielający się w niego Giancarlo Esposito wyraża ogromną chęć, by wrócić do roli.

Serial "Breaking Bad" to jedna z najbardziej kultowych produkcji telewizyjnych, której akcja skupia się na transformacji Waltera White'a, nauczyciela chemii, w potężnego producenta metamfetaminy. Jednym z kluczowych antagonistów w tej historii jest Gus Fring, grany przez Giancarlo Esposito. Gus, prowadzący sieć restauracji Los Pollos Hermanos, ukrywa swoje prawdziwe oblicze pod pozorem szanowanego biznesmena, będąc jednocześnie bezwzględnym bossom narkotykowego kartelu.

Postać Gusa Fringa jest niezwykle tajemnicza, a jej przeszłość i motywacje stanowiły istotny element fabuły "Breaking Bad". W serialu "Zadzwoń do Saula", prequelu "Breaking Bad", poznajemy jeszcze więcej szczegółów z życia Gusa, co dodatkowo pogłębia jego charakter i niezwykle spodobało się fanom. W filmie "El Camino: A Breaking Bad Movie", który stanowi epilog dla postaci Jessego Pinkmana, nie wracamy do Gusa Fringa, ale kontynuujemy wątki związane z światem Breaking Bad. Skoro Vince Gilligan tak chętnie wraca do tego świata za pomocą różnych produkcji, to regularnie powraca temat serialu poświęconego Gusowi.

The Rise of Gus - spin off serialu Breaking Bad

Źródło zdjęcia: AMC

Teraz po ponad dekadzie od zakończenia "Breaking Bad", Giancarlo Esposito wyraził nadzieję (ComicBook.com) na powstanie spin-offa zatytułowanego "The Rise of Gus". Aktor chciałby skupić się na wcześniejszych latach życia postaci, na jej mrocznych latach w Chile, pierwszych kontaktach z kartelem meksykańskim i wspinaniu się na szczyt świata narkotykowego.

Esposito, rozmawiając z magazynem Variety na 75. gali wręczenia nagród Emmy, stwierdził, że opowieść o wczesnych latach Gusa Fringa byłaby fascynująca i wartościowa. Aktor uważa, że ma wiele koncepcji, które chciałby przedstawić twórcy "Breaking Bad" Vince'owi Gilliganowi, jednak zdaje sobie sprawę, że reżyser obecnie skupia się na innym projekcie.

Czy uniwersum Breaking Bad wróci?

Gilligan zapowiedział, że zamierza odpocząć od świata Breaking Bad, ale Esposito jest gotów, aby ponownie wcielić się w rolę Gusa, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Aktor jest przekonany, że historia "The Rise of Gus" doskonale wpisuje się w ten świat i pozwoliłby widzom poznać kulisy życia postaci i zobaczyć, co kryje się pod tą maską.

Choć na razie Vince Gilligan zamyka drzwi do rozwijania uniwersum "Breaking Bad" , Giancarlo Esposito czeka z niecierpliwością na ewentualne powroty do historii Gusa Fringa. Odpowiednie pomysły mogłyby przekonać reżysera, a wszyscy fani na pewno chcieliby zobaczyć historię życia Gusa Fringa. Może tym razem produkcja byłaby bardziej dostrzeżona i doceniona na galach pokroju nagród Emmy, gdzie "Zadzwoń do Saula" doczekał się 53 nominacji, ale nie zdobył żadnej statuetki.