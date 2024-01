Dżentelmeni – kryminalny serial Netfliksa od reżysera Sherlocka Holmesa na polskim zwiastunie 

Jeśli jesteście sympatykami kryminalnego kina akcji, to nie może być Wam Guy Ritchie. Brytyjski reżyser znany jest z takich produkcji jak Kryptonim U.N.C.L.E., Gra Fortuny, Jeden gniewny człowiek, czy Przekręt. Ritchie nawiązał współpracę z Netflix i znów wraca do gry, tym tworząc nie film, a serial, choć oparty na kryminale własnej reżyserii.

Nowi bohaterowie, stare interesy

Dżentelmeni (2019) to kryminalny film akcji w gwiazdorskiej obsadzie, która pięć lat temu zebrała całkiem niezłe opinie od widzów i krytyków – niebagatelny udział w tym sukcesie miały takie postacie jak Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell czy Hugh Grant. Film opowiada historię właściciela imperium narkotykowego, chcącego ze znanych tylko sobie powodów opuścić nielegalny biznes. Przestępczy półświatek nie toleruje próżni, dlatego jego miejsce – prośbą i groźbą – chcą zająć „koledzy” z branży.

Dlaczego o tym wszystkim wspominam? Bo serial o tym samym tytule nawiązuje historią bezpośrednio do wydarzeń z filmu. Eddie Halstead – główny bohater netfliksowych Dżentelmenów – który odziedziczył po ojcu ogromną posesję, odkrywa, że leży pod nią narkotykowe imperium należące do znanego z filmu Mickeya Pearsona. Jak to zwykle w produkcjach brytyjskiego reżysera bywa, oprócz wartkiej akcji i charakterystycznego klimatu nie zabraknie też nuty humory i wyspiarskich żartów.

W rolę głównego bohatera wcieli się Theo James, a towarzyszyć będą mu między innymi Kaya Scodelario, Joely Richardson, Vinnie Jones, Daniel Ings czy Giancarlo Esposito. Dżentelmeni zadebiutują na Netflix już niebawem.