Podobał Wam się Mandalorian? Ten serial nakręcono w zupełnie nowej technologii

Pierwsze „Gwiezdne Wojny” były przełomem

Zastępowanie całych planów lub postaci wykreowanymi na komputerze grafikami już dzisiaj nikogo nie dziwi. Niektóre są mniej, inne bardziej wiarygodne, ale zazwyczaj jesteśmy w stanie odgadnąć, które elementy scenografii czy postacie są efektami komputerowymi, a które stworzono w klasyczny sposób. Powrót do tradycyjnych metod jest dziś uznawany za właściwą praktykę i budzi podziw.

Chyba najbardziej znanym filmem, który korzystał z takich rozwiązań są właśnie „Gwiezdne Wojny” z 1979 roku, gdzie posługiwano się makietami i odpowiednim ruchem kamery. Późniejsze zachłyśnięcie się George’a Lucasa grafiką komputerową doprowadziło do kilku chłodno przyjętych efektów w trylogii prequeli, dlatego w później powstających produkcjach – jak „Przebudzenie mocy” czy „Łotr 1” – w dużej mierze stawiano na efekty praktyczne.

Nowa technologia kręcenia w „Mandalorianie”

Te nie zawsze pozwalają na osiągnięcie wszystkich oczekiwanych rezultatów, ale są bardziej namacalne dla aktorów oraz widzów. Co istotne, to właśnie przez zbyt duży budżet potrzebny na komputerowe efekty anulowano powstający niedługo po premierze trylogii prequeli serial w uniwersum Star Wars, z którego materiały zza kulis niedawno znalazły się w Sieci. Pierwszy serial aktorski w świecie Gwiezdnych Wojen doszedł do skutku dopiero pod skrzydłami Disney’a i choć firma dysponuje przeogromnymi pokładami gotówki, to nie popełniono po raz kolejny tego samego błędu. Wiele scenografii i efektów specjalnych to nie wyniki pracy grafików komputerowych, lecz całego zespołu pracującego manualnie.

W przypadku „Mandaloriana” zrezygnowano z klasycznego zielonego tła (green screen) i wdrożono rozwiązanie o nazwie Stagecraft. Wcześniej skorzystano z niego na planie filmu Han Solo: Gwiezdne wojny – historie, ale to tutaj odegrał znaczną rolę w kreowaniu świata z serialu Disney+. Stagecraft zastępuje różnego rodzaju plansze z zielonym tłem ekranami, na których wyświetlane mogą być dowolne grafiki lub zdjęcia. Tło takiego planu jest odpowiednio zakrzywione, a aktorom pozwala odczuć (chociaż w pewnym stopniu) otoczenie, w którym znajduje się ich postać. Taka technologia rozwiązuje też inne problemy, jak kwestia odbić: zielonego koloru w różnych elementach scenografii lub na postaciach oraz tła na rekwizytach. To ostatnie nie musi być generowane komputerowo podczas obróbki materiału, potrzebna jest tylko ewentualna korekta tego odbicia, które już powstało.

Początek końca green screena?