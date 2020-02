The Mandalorian powróci już w październiku

Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce po wczorajszej publikacji wyników kwartalnych Disneya, CEO spółki – Bob Iger, zapowiedział, że drugi sezon serialu The Mandalorian pojawi się na platformie Disney+ jeszcze w tym roku, a dokładnie w październiku. Firma doskonale zdaje sobie sprawę, że to właśnie ten popularny tytuł był głównym koniem pociągowym nowej platformy, która na koniec 2019 roku mogła pochwalić się 26 milionami płatnych subskrypcji. Wynik z pewnością robi wrażenie, ale nadal daleko mu jeszcze do Netfliksa. Dlatego na platformę powinny wkrótce trafić kolejne produkcje, które zapowiedziano kilka dni temu.

To jednak nie wszystko, Bob Iger praktycznie potwierdził, że na dwóch sezonach z pewnością się nie skończy. Co więcej możemy spodziewać się nie tylko kolejnych przygód tytułowego Mandaloriana, ale swoje seriale w uniwersum Star Wars mogą otrzymać też inne postacie, które pojawiły się na planie tego serialu. Nie można też zapominać, że swój serial dostanie też Obi-Wan Kenobi. Nie ma się co oszukiwać, Disney postępuje ze Star Wars podobnie jak z Marvelem, planuje swoje produkcje na kilka lat do przodu i zamierza czerpać z tych serialu i filmów krociowe zyski. Miejmy tylko nadzieje, że podniesie też nieco jakość, szczególnie w przypadku filmów…